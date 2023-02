[株式会社HIKKY]

株式会社HIKKY(本社:東京都渋谷区、代表取締役:舟越靖)は、Webブラウザ上で誰もが気軽に楽しめるメタバースサービス「My Vket(マイブイケット)」β版内のアバター制作機能「Vket Avatar Maker(ブイケットアバターメイカー)」にて、手軽にオリジナルのデジタルファッションが作れる機能を実装したことをお知らせいたします。制作したデザインデータは販売することも可能です。







My Vket公式サイト:https://vket.com

Vket Avatar Maker:https://avatarmaker.vket.com/









【新機能の特徴】





アバターの衣装デザインを簡単に変更できる







アバターの衣装デザインの変更が、3Dソフトで編集することなく、Webブラウザ上で自分の好きな画像や柄のpngデータをアップロードすることにより、簡単に行えます。





衣装テンプレートを編集してよりオリジナル性のあるデザインも作成可能







衣装のテンプレートをPSD形式でダウンロードすることができ、Photoshopで自由に編集して、よりオリジナル性のあるアバターの衣装を作ることもできます。





対象アイテムは8種類







デザイン変更可能なアイテムは、Tシャツやスカート・パンツ・シューズなど8種類。

今後も対象アイテムを増やしていく予定です。





制作したテクスチャデータは自由に販売可能







制作したテクスチャデータ(デザインした衣装データ)は、「Vket Store」などの3Dアイテム商品を取り扱うECサイトで、自由に販売することができます。

さらに本機能のリリース記念として、「Vket Store」にてテクスチャの特集ページを用意。無料で使えるテクスチャデータも配布いたします。

Vket Store公式サイト:https://store.vket.com/

特集ページ:https://store.vket.com/ec/category/34/1/10/









制作したアバターは商用・非商用を問わず利用可能







制作したアバターはMy Vket内で使えることはもちろん、VRM形式でエクスポートすることができ、VRMに対応した他のプラットフォームで商用・非商用問わず利用することが可能です。詳しくは下記利用規約をご確認ください。

利用規約:https://account.vket.com/terms?locale=ja



My Vketでは他にもフォローやメッセージが送れるソーシャル機能や、マイルームから外部サイトへ遷移できる機能(こちらの機能は本日18時頃アップデート予定です)を追加。

また、2月23日(木)からメタバース上で開催するオールジャンルのオンライン同人誌即売会『ComicVket 3』(https://comic3.vket.com/ )でミッションをクリアするとバッジ(称号)がもらえる機能も同時リリースいたします。



My Vketは今後の本リリースに向け、さらなる機能の追加や外部連携を進めてまいります。



【My Vket(マイブイケット)とは】





「My Vket」は、アプリやソフトウェアのダウンロード不要、ハイスペックPCやVR機器がなくても、スマートフォンやPCのWebブラウザ上で誰もが気軽にメタバースを楽しめることを目指した新しいメタバースサービスです。

自分の思い通りのアバターを作成したり、自分だけのメタバース上のスペースを作成したりして、ユーザー同士でのコミュニケーションやイベント参加など、様々なメタバース体験が手軽に可能になります。

公式Twitter:https://twitter.com/VketCloud



【株式会社HIKKY(通称:VR法人HIKKY)について】

-クリエイティビティの価値が、幅広く認められる世の中を創り出す-

株式会社HIKKYは、誰もが自由に創り、アクセスできるオープンなメタバースを実現するVR法人です。業界を牽引する注目のクリエイターをメンバーとし、「Vket Cloud」をはじめとする独自性の高いメタバースソリューションの提供、メタバースイベントの企画運用、VR/AR領域への事業参入をサポートするコンサルティングサービスを主業とします。バーチャル世界の生活圏・経済圏・文化圏を発展させ、クリエイティビティを持つすべての人がより自由に、ゆたかに生きられる社会を目指します。

HIKKYが主催する世界最大のVRイベント「バーチャルマーケット」は、2021年にギネス世界記録™を取得。その他、国際的なVR表彰式「VR AWARDS」のマーケティング部門で最優秀賞、日本の「XR CREATIVE AWARD 2020」で最優秀賞を受賞しました。

代表取締役CEO: 舟越靖

本社:〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿一丁目20番22号 三富ビル4F

設立:2018年5月1日

URL:https://www.hikky.co.jp/



