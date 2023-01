[東京ミッドタウンマネジメント株式会社]

濃厚美味ないちごスイーツが勢ぞろい!2023年1月20日(金)~3月14日(火)



東京ミッドタウン(港区赤坂/事業者代表 三井不動産株式会社)では、2023年1月20日(金)から3月14日(火)までの期間、オリジナリティあふれるいちごスイーツを味わえるフェア「真っ赤ないちごに魅せられて。」を開催します。







旬のいちごをふんだんに使った見た目もキュートないちごスイーツが目白押し!

また、バレンタインやホワイトデー、自分へのご褒美にもぴったりなチョコレートスイーツをそろえたフェア「THE Chocolate SELECTION~甘く、贅沢な、ひと時を~」も同時開催いたします。

この時季だけの限定スイーツを、ぜひお楽しみください。







真っ赤ないちごに魅せられて。



◆シェフ厳選のこだわりいちごを使用した魅惑のひとさら

【NIRVANA New York】 ニルヴァーナ ニューヨーク





(ガーデンテラス1F / TEL.03-5647-8305)

青山いちご農園よつぼしのパラタ

1,600円(税込)

クレープのようなパラタ生地に、レアチーズムースとルビーチョコ、バニラアイス、甘みと酸味のバランスが良いよつぼしイチゴをトッピングしています。

※東京ミッドタウン店限定

※イートイン(ディナータイムのみ)

※仕入れの状況により数量限定の可能性がございます





【Toshi Yoroizuka】 トシ ヨロイヅカ

(プラザ1F / TEL.03-5413-3650)



Millefeuille aux fraise 苺のミルフィーユ

1,500円(税込)

完熟イチゴとさくさくのミルフィーユに、

ピスタチオのアイスと苺の炭酸ソースを添えた贅沢なスイーツです。

※イートイン





◆ときめきがとまらないご褒美パフェ!

【UNION SQUARE TOKYO】 ユニオン スクエア トウキョウ

(ガーデンテラスB1 / TEL.03-5413-7780)



台湾カステライチゴパフェ マスカルポーネクリーム イチゴソルベ

1,800円(税込)

ふわふわとした軽い食感に、ほんのり甘い台湾カステラ、酸味のある旬の苺、マスカルポーネクリームが絶妙にマッチします。

※東京ミッドタウン店限定

※イートイン

※ディナーのみ別途サービス料10%





【FRUITS IN LIFE】 フルーツ イン ライフ

(プラザB1 / TEL.03-6447-1190)



真っ赤なあまおうパフェ

イートイン 1,485円(税込)、テイクアウト 1,458円(税込)

あまおうの美味しさを引き立てる甘さ控えめのヴィーガンパフェ。

オレンジやカカオニブとの相性ぴったりの贅沢なマリアージュです。

※東京ミッドタウン店限定

※イートイン&テイクアウト





【ukafe】 ウカフェ

(ガレリア2F / TEL. 03-6438-9920)



ストロベリーパブロバパフェ

イートイン 935円(税込)、テイクアウト 918円(税込)

メレンゲクッキーにクリームやフルーツをトッピングした、グルテンフリーの特別なイチゴパフェです。

※東京ミッドタウン店限定

※ラストオーダー18:30

※イートイン&テイクアウト





◆手土産にもぴったりな可愛らしいルックスのいちごケーキ!

【ザ・リッツ・カールトン カフェ&デリ】

(ミッドタウン・タワー1F / TEL.03-6434-8711)



ストロベリーピスタチオタルト

イートイン 1,400円(税込・サービス料込み)、テイクアウト 1,200円(税込)

サクサク食感のタルト生地にピスタチオを贅沢に使用した濃厚なクリームを重ね、甘酸っぱいイチゴを載せたケーキです。

※東京ミッドタウン店限定

※イートイン&テイクアウト

※各日5個限定





【pâtisserie Sadaharu AOKI paris】 パティスリー・サダハル・アオキ・パリ

(ガレリアB1 / TEL.03-5413-7112)



タルトフレーズシトロン

イートイン 1,056円(税込)、テイクアウト 1,037円(税込)

香ばしく焼き上げたタルトに酸味を効かせたレモンクリーム、甘酸っぱいイチゴとホワイトチョコレートクリームをトッピングしました。

※イートイン&テイクアウト





◆変わり種いちごスイーツ

【DEAN & DELUCA】 ディーン&デルーカ

(ガレリアB1 / TEL.03-5413-3580)

【DEAN & DELUCA CAFE】 ディーン&デルーカ カフェ

(プラザB1 / TEL.03-5413-3585)



ストロベリーティラミス

イートイン 1,045円(税込)、テイクアウト 1,026円(税込)

いちごの甘酸っぱさとミルキーなホワイトチョコレートのバランスが絶妙な、季節限定のフレーバーティラミスです。

※イートイン&テイクアウト





【THE COUNTER 六本木】 ザ・カウンター ロッポンギ

(ガーデンテラスB1 / TEL.03-5413-6171)



ストロベリーチーズケーキシェイク

1,090円(税込)

シェイクの中にもストロベリーとチーズケーキを、トッピングにも新鮮なイチゴとガトーフロマージュを使用した、贅沢なシェイクです。

※東京ミッドタウン店限定

※イートイン&テイクアウト







THE Chocolate SELECTION~甘く、贅沢な、ひと時を~



【JEAN-PAUL HÉVIN】 ジャン=ポール・エヴァン

(ガレリアB1 / TEL.03-5413-3676)



ドーム ショコラ フランボワーズ

1,480円(税込)、ドリンク付 1,980円(税込)

フランボワーズムースとサブレをカカオムースで包み、アーモンドのキャラメリゼとフランボワーズソースで仕上げたデザートです。

※イートイン

※提供期間:2月28日(火)まで

※数量限定





【フィリップ・ミル 東京】フィリップ・ミル トウキョウ

(ガーデンテラス4F / 03-5413-3282)



シャンパントリュフショコラ

3,300円(税込)

芳醇な香りに包まれた、なめらかな口溶けのショコラに、シャンパーニュにつけ込んだレーズンが味わいのアクセントになっています。

※東京ミッドタウン店限定

※テイクアウト





【Toshi Yoroizuka】 トシ ヨロイヅカ

(プラザ1F / TEL.03-5413-3650)



Circlocho(シルクロッチョ)8粒入り

4,000円(税込)

「丸」「円」と、数字の8をかけ合わせた造語を冠するデザートです。エクアドルのカカオと、世界中の厳選した素材を、渾身の技術と愛情でマリアージュした一品です。

※テイクアウト





【KINEEL】キニール

(プラザB1 / TEL. 03-6721-1722)



姫ガトー(バレンタイン)

5個入 1,944円(税込)、9個入 3,240円(税込)

色とりどりのガトーに美味しさを詰め込んだ限定セットです。

チョコブラウニー、キャラメルブラウニー、抹茶チョコブラウニー3種のセットになります。

※販売期間/1月25日(水)から

※テイクアウト





▼オフィシャルサイトでは上記の他、様々ないちごスイーツやチョコレートをご紹介しています。

「真っ赤ないちごに魅せられて。」および「THE Chocolate SELECTION~甘く、贅沢な、ひと時を~」の

詳細はこちら

https://www.tokyo-midtown.com/jp/event/berryandchoco/





※写真はイメージです。食材の仕入れ状況により内容が一部変更になる可能性がございます。

※数量限定で、売り切れ次第終了となるメニューもございます。

※掲載情報は予告なく変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。

※価格は税込みです。税率により、イートインとテイクアウトでは価格が異なります。また別途サービス料が発生する場合があります。

※最新の営業情報はオフィシャルサイトをご確認ください。

なお、新型コロナウイルス感染拡大および天災等の状況により予告なく営業時間が変更・休業となる場合が

ございます。予めご了承ください。

※東京ミッドタウンではお客様と従業員の安全・安心を第一に考え、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでおります。詳細は以下よりご覧いただけます。

URL:https://www.tokyo-midtown.com/jp/news/5054/





■「三井不動産9BOX感染対策基準」について





当社グループでは、これまでも施設ごとに新型コロナウイルス感染対策を徹底してまいりましたが、今後新たな変異株が流行した場合においても安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医学的・工学的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産9BOX感染対策基準」を策定しました。当社グループはオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設を展開しており、当社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示することで、社会共通の課題解決に貢献したいと考えています。

当社は引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでまいります。

※参考リリース:https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/



