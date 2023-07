[JFNC]

interfm「MY GENERATION MIC -激闘!ラップ甲子園-」が全国のHIP HOPラジオ番組とコラボする企画「Radio Remix」



インターエフエム(東京:89.7MHz)で、毎週木曜日23:00-23:30に放送「MY GENERATION MIC -激闘!ラップ甲子園 -」が、全国のHIP HOPラジオ番組と繋がり、期間限定でコラボレーション放送することが決定致しました。







番組メインDJのFuma no KTRが、全国のHIP HOPラジオ番組DJと“現在のフリースタイルシーン”や“フリースタイルバトルの裏側”などについて語り合いながら、独自企画も展開していきます。



コラボ第2弾は、株式会社ジャパンエフエムネットワーク(以下、JFNC)が制作する人気プログラム「AuDee CONNECT」(毎週月曜~木曜 26:00~28:00放送)木曜日の梅田サイファーとタッグを組み、「AuDee CONNECT」の人気コーナー“リスナー韻天下一武道会”に Fuma no KTRが挑戦します。

放送は、インターエフエムで7月13日(木)23:00-23:30、JFN系列で7月13日(木)26:00-28:00。

それぞれの番組で異なる内容が放送されますので、是非2番組ともにお楽しみ下さい。



≪企画概要≫





【企画名】

Radio Remix



【番組】

MY GENERATION MIC -激闘!ラップ甲子園 -(interfm)

radikoリンク: https://radiko.jp/share/?sid=INT&t=20230713230000



AuDee CONNECT・木曜日【梅田サイファー】(JFN系列34局)

radikoリンク: https://radiko.jp/share/?sid=FMT&t=20230714020000



【放送日時】

interfm:2023年7月13日(木)23:00-23:30

JFN系列34局:2023年7月13日(木)26:00-28:00



【出演】

Fuma no KTR、梅田サイファー



※radikoからスマホ・PCでも聴取可能です。



≪「MY GENERATION MIC -激闘!ラップ甲子園 -」とは≫







【放送局】interfm

【番組名】「MY GENERATION MIC -激闘!ラップ甲子園 -」

【放送日時】毎週木曜日23:00-23:30

【出演】Fuma no KTR

【コンセプト】10代のためのMCバトル・イベント、「激闘!ラップ甲子園」とコラボレーションしたラジオ・プログラム。MCバトルの情報は勿論、注目の最新楽曲やバトルビートなどもご紹介。パーソナリティは、2000年生まれ(00世代)のラッパー、Fuma no KTR。HIP HOPの「イマ」をキャッチせよ!



◯Twitter:https://twitter.com/gekira2021

◯Instagram:https://www.instagram.com/gekira2021/

◯Youtube:https://www.youtube.com/c/gekira

◯番組ハッシュタグ:#ゲキラ



■激闘!ラップ甲子園

10代のためのMCバトル・イベント、通称"ゲキラ"。ラップに青春をかける若者たちの熱い戦いをお届け。日本全国の10代ラッパーを全力で応援していきます!

https://bio.to/gekira



■Fuma no KTR



2000年生まれ(00世代)、大阪府寝屋川出身のラッパー。現在は西東京を拠点に移し、精力的に活動中。

BSスカパー!にて放送されていた番組、「BAZOOKA!!!第15回高校生RAP選手権」に出場し、高校生離れしたラップスキルとビートアプローチで準優勝という好成績を残し、全国に名を轟かせた。その後、2020年abemaTVにて放送された高校生版フリースタイルダンジョンである「ハイスクールダンジョン」では、ラップバトルの挑戦者を迎え撃つモンスターのラスボス役に抜擢された。また、2021年においては「真・ADRENARIN-福岡の乱」や「Z to A」といった大規模なMCバトルイベントにて優勝を果たしている。

一方、楽曲制作においても頭角をあらわし、2019年リリースの「 American Baby 」はスマッシュヒットとなり、MVのyou tube上の再生回数は70万回を超える。その後、2020年に『airplane NINJA』、2021年には、『Assassin Creed』の二枚のEPをこれまでにリリースし、いずれもプレイリスト入りを果たしている。



Instagram:https://www.instagram.com/fuma_no_ktr/(フォロワー 4.3万人)

Twitter:https://twitter.com/Fuma_no_KTR(フォロワー 6.3万人)



≪AuDee CONNECTとは≫







【放送局】JFN系34局

【番組名】AuDee CONNECT

【放送日時】毎週月曜~木曜26:00-28:00

【コンセプト】常に新たな創作やパフォーマンスを続けるパーソナリティたちと、敏感な感覚でそれをキャッチするリスナーが<CONNECT>して、新しいエンターテインメントを作り出す深夜カルチャーバラエティ番組。

【ネット局】

FM青森、FM岩手、FM秋田、FM山形、Date fm、ふくしまFM、FM GUNMA、Radio Berry、TOKYO FM、K-mix、FM新潟、FM長野、FMとやま、FM石川、FM福井、FM GIFU、FM三重、FM滋賀、FM大阪、Kiss FM KOBE、FM山陰、FM岡山、広島FM、FM山口、FM香川、FM徳島、FM高知、FM佐賀、FM長崎、FM熊本、FM大分、FM宮崎、FM鹿児島、FM沖縄 (以上 全34局でOA)

※オンエア地域では、radikoからスマホ・PCでも聴取可能です。https://radiko.jp/



【木曜出演者】梅田サイファー



大阪梅田駅の歩道橋で行われていたサイファー(輪になり即興でラップをするセッション)の参加者から派生した集合体。

多くのメンバーがラップバトルで輝かしい成績を残し、R-指定を代表に全国区のラッパーを輩出してきた。上下関係はなく、リーダーの存在はおろか結成の話があったわけでもない。あくまで個人の集まりでありグループでないことが特徴。”ラッパー同士の繋がりから生まれた自由な関係性”そのものが梅田サイファーと言える。映像作家、デザイナー、トラックメイカーなどの顔を持つメンバーもおり、その活動は多岐に渡る。



