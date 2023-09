[NARS JAPAN]





抑制を解き放ち、無限の表現を手に入れて。

リッチな発色をもたらすアイシャドー9色を、星を散りばめた限定デザインのパレットにセット。

型にはまらない禁断のローズ、うっとりするほどのトープまで、魅惑的な輝きのシェードで誘惑の眼差しを演出。

マット、シマー、メタリックの仕上がりで、純粋な満足感に没頭して。欲望のままに。満足すること間違いなし。



NARS アンインヒビテッド アイシャドーパレット S

全1種 税込価格 7,040円(本体 6,400円+税)

2023年9月29日(金) 数量限定・復刻発売





[セット内容]全て限定色 アイシャドー9種

※2021年5月発売「アンインヒビテッド アイシャドーパレット」の復刻/別パッケージ



上段左から:

(AWAKENED) シマリングクールトーンシャンパン

(RIDING HIGH) シマリングタンオパール

(LET GO) マットトープ

中段左から:

(CANDY GIRL) メタリックローズ

(FORBIDDEN ROSE) マットボイセンベリー

(SLOW SIMMER) シマリングソフトブラウン

下段左から:

(IN HEAT) スパークリングマゼンタ

(ENAMORED) メタリックプラム

(INDISCRETION) マットブラウン



本リリース:

https://prtimes.jp/a/?f=d22808-246-4c66b9bbf5a535f12c4ea6275821c1c8.pdf



2023/09/14