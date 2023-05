[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

頂点まであと2つ!意地をかけた戦いが始まります!準決勝第1試合名古屋 vs 大阪 準決勝第2試合浦安 vs 立川お見逃しなく!







5月20日(土)に開催するFリーグ オーシャンカップ2023 準決勝2試合のライブ配信URLが確定いたしましたので、下記の通り、お知らせいたします。



パナソニック コネクト株式会社のKAIROSクラウドサービスでライブ配信を実施いたします。

実況:フリーアナウンサー 中田浩光氏

なお、5月21日(日)の試合URLにつきましては、当日の9時に改めてお知らせいたします。

準決勝第1試合

■11:00 名古屋オーシャンズ vs. シュライカー大阪

URL:https://www.youtube.com/watch?v=sUfGR7vlL6M

準決勝第2試合

■13:30 バルドラール浦安 vs. 立川アスレティックFC

URL:https://www.youtube.com/watch?v=mA7vrqnErpU

是非ご覧ください!



