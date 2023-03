[Mouser Electronics, Inc.]

半導体と電子部品の幅広い品揃え(TM)と新製品投入(New Product Introduction: NPI)のリーディング・ディストリビュータであるMouser Electronics(マウザー・エレクトロニクス 本社:米国テキサス州マンスフィールド、以下マウザー)は、Panasonic(パナソニック株式会社、本社:日本東京、以下:Panasonic)の革新的な製品を取り扱っており、パフォーマンス、品質、信頼性において最新の製品をメーカーに提供しています。

Panasonicは、自動車、産業、電力およびセンサーシステム、スマートホームのアプリケーションを含む、ほぼすべての産業の顧客向けにワールドクラスのソリューションを構築しています。マウザーは、Panasonicとその子会社(Panasonic Batteries、Panasonic Electronic Components、Panasonic Industrial Devices)の部品約2万5,000点を提供し、引き続き顧客の製品開発プロセス支援の拡大してまいります。













マウザーが取り扱うPanasonic製品の詳細



PAN9028 Wi-Fi(R)デュアルバンドとBLUETOOTH(R)モジュール





2.4GHzおよび5GHzの802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fiをサポートし、Bluetooth Basic/Enhanced Data Rate(BR/EDR)機能が統合され、Low Energy(LE)電力機能が搭載されています。このモジュールは、産業用モノのインターネット(IIoT)、スマートホーム、建物、医療デバイス、ビーコンのような、高度に統合されたアプリケーションに求められる速度、信頼性、品質の要件を満たしています。Wi-Fi規格およびBluetooth規格両方が独立しつつも同時に動作することにより、高いデータ転送速度(802.11ac)とBluetooth Low Energyを利用した低消費電力動作という接続の柔軟性が提供されます。組み込まれている他の機能には、統合された電力管理、高速なデュアルコアCPU、802.11iセキュリティ規格のサポート、高速なデータインターフェイスなどがあります。



ACTE3CH2A05V車載用TEリレー





ツインタイプのリレーは、コンパクトな省スペース設計(13.6mm x 12mm x 13.5mm)で、定格は切り替え容量が14VDCで20A、最大許容電流が25Aです。接点配列は1 Form Cと1 Form C x 2で、PCB端子を使用して取り付けます。耐熱性が高く、モーターの順方向と逆方向の両方を制御できます。産業用ロボット工学や電動スクーターから、デフォガー、シートヒーター、DC電力制御などの車載用アプリケーションまで、幅広いアプリケーションで利用できます。



AQY215S SOP4 PhotoMosリレー





テレコミュニケーション、測定/テスト機器、工場オートメーションなどのアプリケーションで使われる低レベルのアナログ信号を制御するように設計されています。オフ状態のリーク電流が最大1μAという低レベルで、小型のSOP4ピンパッケージに収容され、負荷電圧は100V、負荷電流は250mAです。



高分子コンデンサ





最も要求の厳しいアプリケーション向けにさまざまなテクノロジーを提供しています。OS-CON™アルミニウムポリマー固体コンデンサは、製品寿命が長く、全定格温度範囲にわたってESR(等価直列抵抗)の変化が最小です。POSCAP 高分子タンタル固体電解コンデンサは、信頼性と耐熱性が高く、高周波数のデジタル機器向けに理想的となっています。PanasonicのSP-Cap(アルミニウムポリマー表面実装コンデンサ)製品ラインは、温度ドリフトに耐性があり、DC/ACバイアス特性に優れていると同時に、極めて低いESRを提供します。容量範囲は最大560µFで、電圧範囲は2Vから16Vです。EEH-ZA、EEH-ZC、EEH-ZKデバイスは、電解コンデンサとアルミニウムポリマーコンデンサのテクノロジー両方のメリットを組み合わせたもので、低ESR、低リーク電流、高リップル電流、より小型のケースサイズのコンデンサを実現しています。



マウザーが取り扱うPanasonic製品についての詳細は、下記URLをご覧ください。

https://www.mouser.com/manufacturer/panasonic/



マウザーは、グローバルな正規代理店として、最新の半導体と電子部品を世界最大級の規模で取り揃えており、すぐに出荷可能™です。提携メーカーによる完全なトレーサビリティを実現した100%認定済みの純正品のみを迅速にお届けします。より迅速な設計開発のお役に立てるよう、当社のウェブサイトでは、テクニカルリソースセンター、製品データシート、メーカーリファレンスデザイン、アプリケーションノート、技術設計情報、エンジニアリングツール、その他にも便利な情報をとりまとめた豊富なライブラリを提供しています。



最新のエキサイティングな製品、技術、アプリケーションに関する情報を、マウザーの無料eニュースレターを通じてエンジニアの皆さまにお届けしています。マウザーの電子メール・ニュースやレファレンスの購読は、お客さまや購読者の変化するプロジェクト・ニーズに合わせてカスタマイズできます。エンジニアに提供する情報にこのレベルのカスタマイズと調整を可能にしている発信者は、ほかにありません。新しい技術や製品トレンドなどについての情報をお受け取りいただけるよう、今すぐhttps://sub.info.mouser.com/subscriber-jpでご登録ください。



また、FacebookやTwitterで最新情報をご確認ください。

Facebook:https://www.facebook.com/mouserelectronics/ ※英語

Twitter: https://twitter.com/MouserElecJapan





マウザー・エレクトロニクスについて



バークシャー・ハサウェイ社のグループ企業であるマウザー・エレクトロニクスは、提携する大手メーカーの新製品のいち早い販売に尽力する、半導体と電子部品の正規代理店です。世界中の電子設計技術者とバイヤーに向けて、当社のウェブサイト mouser.com は、多言語・多通貨に対応し、1,200を超える取り扱い電子部品ブランドから680万点以上の製品を掲載しており、世界27カ所のサポート拠点には、現地の言語、通貨、時間帯で対応できる熟練したカスタマーサービスセンターを設置しています。また、米国テキサス州ダラスに、9万平方メートル(東京ドームの約2倍)におよぶ最新鋭の物流センターを整備し、223カ国65万人以上のお客様に向けて製品を発送しています。詳しくは、http://mouser.comをご覧ください。



商標

マウザーおよびMouser ElectronicsはMouser Electronics, Inc.の登録商標です。その他記載されているすべての製品名、ロゴおよび会社名は、それぞれの所有者の商標である場合があります。





Panasonicについて



Panasonic Industrial Devices Sales Company of Americaは、Panasonic Corporationの北米における主要な子会社であるPanasonic Corporation of North Americaの高度な産業用コンポーネントと電子デバイスの販売部門です。幅広い種類のワイヤレス機器や機械装置で利用される最先端のコンポーネントを提供しています。産業用オートメーション機器から、受動部品、リレー、コネクタ、センサー、ワイヤレス接続、半導体まで、多岐にわたる標準部品とカスタム部品を取り扱っています。家電製品、通信、自動車、医療におけるイノベーターとして成功したPanasonicは、さまざまな種類のデバイスと製品に利用される高品質で最先端のハイテクノロジー部品の開発と改良を続けています。また、高度な環境イニシアチブを追求し、環境への意識と世界の持続可能性の向上を奨励しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/29-20:15)