ISARIBI株式会社がプロデュースを担当している、神尾晋一郎&間宮丈裕(DJ'TEKINA//SOMETHING a.k.a ゆよゆっぺ) による純文学樂団「KATARI」と、株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント(本社所在地:〒102-8353 東京都千代田区六番町4番地5)が運営する小説投稿サイト「monogatary.com」は、1年を通したコラボ企画「モノガタリカタリ」を開催している。

KATARIはそのモノガタリカタリ第2弾【秋】で大賞を受賞した作品、 『赤のハイヒール』 (著:橘 マロン)を原作とする楽曲 『ST1-T/MT1-A (爛 / 徳田秋声, 赤のハイヒール / 橘マロン)』 を、本日11月18日0:00よりリリースした。









https://smej.lnk.to/lQOaNh



ミュージックビデオ(本日11月18日20:00より、下記URLにてプレミア公開!):

https://youtu.be/yiqfyahH4KY



【モノガタリカタリ(秋) 大賞作品】

『赤のハイヒール』著:橘 マロン

https://monogatary.com/story/395103



『爛』著:徳田秋声

https://www.aozora.gr.jp/cards/000023/card1703.html





KATARIの2人は原作である橘マロンさんの 『赤のハイヒール』 、そして徳田秋声の 『爛』 をベースに楽曲としての再表現を行い、自然主義文学が纏うリアリティと秋のどこか寂し気な世界観が漂う楽曲を仕上げてみせた。

また、今回はゲストボーカルとして、声優の「林勇(はやし ゆう)」さんが参加。林勇さんを加えた3名の歌唱により、楽曲はより厚みと奥行きをたたえた味わい深い作品となっている。

ミュージックビデオは、原作者の橘マロンさんが同作を執筆するときにイメージされた青森県弘前市にて撮影を実施。写真家の「佐藤俊斗」さん、そして映像クリエイターの「_karudo」さんにより制作された、原作の世界を再現しつつ、切なさ・儚さが漂うミュージックビデオも楽曲と併せてお楽しみいただきたい。



なお、モノガタリカタリ第3弾【冬】の大賞作 『ぼたん雪』 (著:カロマージ)についても現在、KATARIによる楽曲作品化が鋭意進行中である。そちらのリリースもぜひお楽しみに。



【モノガタリカタリ(冬) 大賞作品】

『ぼたん雪』著:カロマージ

https://monogatary.com/story/409546







モノガタリカタリ 企画概要







モノガタリカタリとは、物語投稿サイト「monogatary.com」とKATARIによるコラボ企画である。企画は1年を通じて行われ、春夏秋冬の季節ごとに「文豪1名」とその「ヒントワード複数個」が物語のお題として提示される。monogatary.comでそのお題に沿って創作された物語をユーザーから募集し、大賞作やお題にインスパイアされた楽曲及び映像作品をKATARIが創作するというものだ。

KATARIの奏でる音楽は、monogatary.comで募集する純文学ストーリーと響き合うことで、純文学の新たな魅力を届けていく。



【企画詳細】

<モノガタリカタリ第3弾【冬】>

テーマ:「織田作之助」

ヒントワード:「冬」「彼女」「溶鉱炉」

※本企画の作品募集は終了いたしました。

楽曲・MVリリース:2023年1月予定



<モノガタリカタリ第4弾【春】>

テーマ:「西東三鬼」

ヒントワード:「春」「無敵」「河津桜」

募集期間:2023年1月1日(日)~1月30日(月)

楽曲・MVリリース:2023年4月予定



<応募要項>

・プロ・アマチュア問わず、monogatary.comに会員登録している全ての方がご応募可能です。設定されたお題『【モノガタリカタリ2.】「徳田秋声」「秋」「家」「足をどけろ」』に対して「物語」を投稿することで、応募とみなします。

・応募はmonogatary.com以外の新人賞やコンテストへエントリーをしていない作品に限らせていただきます。

・「物語」は、「お題」に沿って日本語で書かれたものであればジャンルの制限はありません。

・お一人で複数作品のご応募も可能です。



<注意事項>

・応募作品の扱いについては、monogatary.comサイトの利用規約、ガイドラインに準ずるものとします。また作品応募=公開時点で本コンテストの応募要項全てに同意したものとみなします。

・締め切り時点の応募作品の内容によって審査いたしますので、誤字脱字の修正も含め応募作品の編集は同時点までに済ませてください。

・選考に関するお問い合わせにはお答えできません。

・コンテスト終了後に選考対象外となる事実が認められた場合、受賞が取り消される場合があります。

・本応募要項に違反した結果、応募者が当社又はその他の第三者に損害を与えた場合、当該損害を賠償していただくことがあります。

・コンテストの受賞者は、作品の応募時点で、応募作品を利用(楽曲化、映像化、書籍化、コミック化、ゲーム化、その他商品化、およびこれらを第三者に再許諾)する権利を当社が優先的に保有することを許諾するものとします。

・作品化の際に、一部の設定や展開について原作から変更する可能性がございますので、あらかじめご了承ください。

・応募作品が受賞した場合には、受賞者は、当社の書面による事前承諾なくして、受賞作品を自ら利用し、又は当社以外の第三者に利用させることはできないものとします。

・本コンテスト結果発表前に、当社以外の第三者より応募作品の利用の打診があった場合には、必ずお問い合わせフォームよりmonogatary.com運営スタッフまでご連絡ください。

・受賞者は、応募作品が受賞した場合、当社との間で受賞作品の利用に関する契約を締結することにつき、予め承諾するものとします。

・受賞者は作品化利用に際して、別途ご案内する「monogatary.com 作品利用に関するご承諾フォーム」を入力することにつき、予め承諾するものとします。

・本コンテストは、monogatary.comが主催しています。本コンテストに関するお問い合わせは、必ずお問い合わせフォームよりmonogatary.com運営スタッフまでご連絡ください。



monogatary.com 公式サイト

https://monogatary.com/



monogatary.com 公式Twitter

https://twitter.com/monogatary_com







KATARI プロフィール







神尾晋一郎&間宮丈裕(DJ'TEKINA//SOMETHING a.k.a ゆよゆっぺ) による純文学樂団



編纂:神尾晋一郎

作曲:間宮丈裕/DJ'TEKINA//SOMETHING a.k.a ゆよゆっぺ

朗読及び歌唱:神尾晋一郎、間宮丈裕



詠手

神尾晋一郎(SHINICHIRO KAMIO)

https://twitter.com/s_kamio113



紡手

間宮丈裕/DJ'TEKINA//SOMETHING a.k.a ゆよゆっぺ

https://twitter.com/yupeyupe



KATARI FANBOX

https://katari.fanbox.cc/



■オフィシャル YouTube: https://t.co/MBfDzIeaFV

■オフィシャル Twitter: https://twitter.com/KATARI0803

■KATARIスタッフ「キニカミニハラ」 Twitter:https://twitter.com/kinikamihara

■楽曲ストリーミングサービスリンク:https://nex-tone.link/4595121952018





・神尾晋一郎





2012年より声優(81プロデュース)、俳優(劇団丸福ボンバーズ)として活動を開始。その前は一般営業職とともにプロマジシャンとしても活動していた。芸能活動にもその経験を活かし、MCやDJとしての出演も多く行っている。2019年、第13回声優アワードにて、『ヒプノシスマイク』として歌唱賞を受賞した。



主な経歴

『世界はほしいモノにあふれてる』ナレーション

『あんさんぶるスターズ』(鬼龍紅郎役)

『ヒプノシスマイク』(毒島メイソン理鶯)

『シルバニアファミリー』(ライオネルさん役、セオドアさん役)

『Fate/Grand Order』(ドゥムジ役)

『約束のネバーランド』(ソンジュ役)





・間宮丈裕





サウンドクリエイター。ゆよゆっぺという名前で活動している。

バンド「Naked Identity Created by King」のメンバー。「DJ’ TEKINA //SOMETHING」または「DJ’ TEKINA //SOMETHING a.k.a. ゆよゆっぺ」名義でDJとしても活動している。DJとしてROCK IN JAPAN FESTIVAL、SUMMER SONICに出演、またBABYMETALの楽曲制作に携わるなど、幅広く活躍している。



主な経歴

<イベント出演>

ROCK IN JAPAN FESTIVAL(2013年~2018年連続出演)

COUNTDOWN JAPAN(15/16、16/17、17/18)



<制作>

BABYMETAL(下記楽曲以外にも多数)(編曲)

『KARATE』『ウ・キ・ウ・キ☆ミッドナイト』『BABYMETAL DEATH』『メギツネ』

アイドルマスターシンデレラガールズ

『凹凸スピードスター』『T r u s t m e』(作詞・作曲・編曲)







林勇 プロフィール







父親が宝くじで500万円を当てたことがきっかけで5歳で劇団ひまわりに所属。

子役でテレビドラマやCMに出演し、その頃から声優で洋画吹き替えを中心に多数出演している。

幼き頃からの夢であった歌手になる為日本工学院専門学校で音楽を学び2013年、太田雅友とのユニット「SCREEN mode」を結成。Lantisよりデビュー。

代表作は 『東京リベンジャーズ』 『ハイキュー!!』 『101匹わんちゃんストリート』 など



Twitter:

https://twitter.com/voice_singing







佐藤俊斗 プロフィール



1991年 東京都出身。

幼少期から20年間打ち込んできた剣道を辞めて2019年1月フリーランスフォトグラファーとして活動開始。

唯一無二の質感、感覚的な思考と明確に感じ取る「距離感」から切り取る写真を強みに、アパレルや広告、TV番組の撮影のほか、webメディアでの執筆をするなどジャンルを問わず幅広く活動。

Instagramではフォロワー数が10万人を超え、今年8月に開催された『私が撮りたかった女優展vol.4』では女優の川栄李奈さんを撮り下ろした作品を公開し、各方面から大きな反響を呼んだ。同年9月には、約4,250万作品の中から、年間延べ11億人超の評価データから選出される『東京カメラ部10選2021』として日本の写真家10選の称号を獲得。



Instagram:

https://www.instagram.com/shuntosato/







_karudo プロフィール



2005年生まれ、愛知県出身の映像作家。MVやライブの映像演出を中心に3DCGやモーショングラフィックスを使った多様な映像作品を制作している。



Twitter:

https://twitter.com/_karudo







会社情報







ISARIBI株式会社

設立:2020年4月

代表者:榊原敬太

WEB:https://www.isaribi.net/

所在地:〒101-0021 東京都千代田区外神田3-13-2 LIFORK AKIHABARAII R5C

事業内容:エンターテインメントプロデュース / プロモーションおよびプランニング / エンターテインメントコンテンツ / イベント制作 / アーティスト・クリエイターマネージメント



ISARIBI株式会社は、代表取締役の榊原敬太を中心として、株式会社ホリプロインターナショナル、株式会社アノマリー、株式会社グローバルビジネスラボより資本出資を受け、資本連結している気鋭のクリエイティブ会社全10社(株式会社アブストリームクリエイション、アズビット株式会社、株式会社アニエラ、株式会社ARTiMADE、渋都市株式会社、株式会社Rebrast、Speeedy株式会社、株式会社addgroove、株式会社FNMD、株式会社霙柑)との機能協業体制を構築し、13個の「才能」と「技術」によって、新しい次代のエンターテインメントを創造し、革新的な事業を展開することをミッションとしています。



企画制作機能、営業・広告代理機能を中心として、エンターテインメント事業に付随する「企画・演出事業」「ライブ制作事業」「フェス事業」「マネジメント事業」「IP創作事業」「映像制作事業」「ダンス事業」「インフルエンサー事業」「YouTubeを始めとするインターネット関連事業」「地方及び地域創生事業」等々、全てをワンストップで発信、受注できる体制を構築、及び同技術のBtoB事業を展開しています。



《実績》

■WOWOW開局30周年記念オリジナル長編アニメ「永遠の831」宣伝プロデュース

■城北信用金庫「COSA ON online(コーサ オン オンライン)」クリエイティブ

■TVアニメ『デジモンゴーストゲーム』エンディングテーマ/主題歌 クリエイティブ(楽曲/振付/MV)

■プロダンスリーグ「D.LEAGUE」参画チーム 株式会社コーセー「KOSÉ 8ROCKS」プロデュース、運営サポート

■TBS「第63回輝く!日本レコード大賞」特別賞 Ado スペシャルMV「ギラギラ/Ado」クリエティブ

■Google「I DISPLAY music.」イラストレーション

■富士急ハイランド NARUTO・VRアトラクション「NARUTO×BORUTO 富士 木ノ葉隠れの里」プロデュース

など

『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



