「クリエイティビティ×テクノロジー」の力でIP開発を行う株式会社CHET Group(本社:東京都品川区 代表取締役CEO:小池祐輔 以下、CHET)から発売中の久遠たま「VIOLET ROSE」の収録曲『境界線』、配信限定曲『光』がTOKYO FMラジオのパワープッシュに決定いたしました。









オリコン週間インディーズアルバムランキング18位にランクインした久遠たま初のオリジナルEP「VIOLET ROSE」。

アルバム収録曲の中から「境界線」、配信限定曲「光」がラジオのパワープッシュに決定しました。

以下放送局・番組内でお聴き頂けます。



放送局・番組一覧



・TOKYO FM

期間:11月28日~

『Blue Ocean』(月~金曜9:00-11:00)

『山崎怜奈の誰かに話したかったこと。』(月~木曜13:00-15:00)

『Skyrocket Company』(月~木曜17:00-20:00)

『Roomie Roomie』(月~木曜20:00-20:55)

『JUMP UP MELODIES TOP20』(金曜12:00–14:55)

『TOKYO TEPPAN FRIDAY』(金曜15:00–16:55)

『TOKYO NEWS RADIO~LIFE~』(土曜6:00–7:00)





■久遠たま コメント

こんにちは!

VSingerの久遠たまです!



今回初のラジオのパワープッシュ、ありがとうございます!



11/30配信予定の新曲「光」を流していただいておりますが、こちらの曲は本当に世界観が綺麗な曲となっております。

あなたに寄り添い、あなたの光になる、そんな気持ちが込められた1曲になります。



ラジオから新たに知ってくださる方にも、この1曲で私が伝えたい想いが伝わったら嬉しいです!



皆さんももしお時間が合えば、ぜひ聞いてみて下さい!



■曲紹介

・境界線

ame(VO)、sobue(VJ)による音楽&映像のクリエイティブユニット、「tonari no Hanako」が楽曲を提供。

切なさの中に見える力強いメッセージ、胸に響く歌声が印象的なミディアムバラードソング。



・光

「tonari no Hanako」が楽曲を提供。

「VIOLET ROSE リリース記念ライブ」にて初披露。

11/30からスタートする「VIOLET ROSE」の配信限定曲として収録。

心に明かりが灯るような、柔らかい温もりに惹きこまれる1曲。



ーーーーーーーーーーーーーーー

The popular virtual singer Quon Tama, "Border" and "Light" from her first original EP "VIOLET ROSE" are getting a radio power push!



CHET Group Inc.(Head Office: Shinagawa-ku, Tokyo; CEO: Yusuke Koike; hereafter, CHET), a company that develops IP with the power of "Creativity x Technology", has announced that the song "VIOLET ROSE" by Quon Tama, which is released by CHET has been selected a radio power-push song.



Quon Tama's first original EP “VIOLET ROSE” ranked No. 18 on the Oricon Weekly Indie Album Ranking.

From among the songs on the album, "Border" and the digital single "Light" have been selected for a power push on the radio.

You can listen to it on the following stations and programs.



・TOKYO FM

Period: November 28th~

“Blue Ocean” (Mon~Fri 9:00 - 11:00)

“ 山崎怜奈の誰かに話したかったこと。” (Mon~Thu 13:00 - 15:00)

“Skyrocket Company” (Mon~Thu 17:00 - 20:00)

“Roomie Roomie” (Mon~Thu 20:00 - 20:55)

“JUMP UP MELODIES TOP20” (Fri 12:00 – 14:55)

“TOKYO TEPPAN FRIDAY” (Fri 15:00 – 16:55)

“TOKYO NEWS RADIO~LIFE~” (Sat 6:00 – 7:00)



■Song Introduction

・Border(境界線)

The music is provided by "tonari no Hanako," a music and video creative unit consisting of ame (VO) and sobue (VJ).

This is a medium ballad song with a strong message in the midst of sadness, and an impressive voice that resonates in the heart.



■Song Introduction

・Light(光)

The song is provided by "tonari no Hanako".

The first performance was held at the "VIOLET ROSE Release Commemorative Live".

This song is Included as an online distribution-only song for "VIOLET ROSE" starting November 30.

This song will light up your heart and draw you in with its soft warmth.



■Quon Tama’s comment

Hello!

I'm VSinger, Quon Tama!



Thanks for this first radio performance!



The new song "Light", which is scheduled to be released on November 30, has been playing, and this song has a really beautiful world view.

This is a song that will be a part of you, a light for you, and that is how I feel.



I hope this song will convey the feelings I want to convey to new listeners through the radio!



Please have a chance to listen to it if you can spare the time!



ーーーーーーーーーーーーーーー





■アーティストプロフィール

久遠たま(QuonTama)



くお~ん!VSingerの久遠たまです。



「あなたの光になる歌を」

このコンセプトを元に、日々活動しています!

私の歌であなたの心に光を灯します。



かっこいい曲やしっとりとした曲など幅広く歌っているので、様々な私を感じ、そして楽しんでください❀.*・゚



またアニソンカヴァー動画やアルバムもリリースしているので、ぜひ聴いてみてください!





▼YouTube

https://www.youtube.com/c/QuonTama/featured

▼Twitter

https://twitter.com/quon01tama?s=20&t=3Te4iP3RiPTj30uupSi_9g





<Zooo recordについて>



「Zooo record」は、CHETが運営するVTuberやVSingerなどの”Virtual Artist” 特化型の音楽レーベルです。



オリジナル楽曲やコンピレーションアルバムの制作だけでなくライブイベントの企画やCD販売、各種配信サービスでの音楽配信を中心にVTuberやVSingerによる幅広い音楽活動を発信していきます。





<ランクイン情報>



久遠たま「INITIUM」https://linkco.re/tdYQbMn1

品番:ZORD-004

発売日:2022年5月4日(水)

iTunes 日本 アニメトップアルバム14位にランクイン

iTunes 台湾 総合トップアルバム 4位にランクイン

iTunes 台湾 アニメトップアルバム 1位にランクイン

iTunes 香港 アニメトップアルバム 11位にランクイン

iTunes カナダ アニメトップソング 1位にランクイン

Apple Music マカオ アニメトップアルバム 1位にランクイン









久遠たま「VIOLET ROSE」

オリコンインディーズアルバムランキング18位

品番:ZORD-033

発売日:2022年10月26日(水)

久遠たま初のオリジナルソングを収録。

配信限定曲を追加し、11/30にサブスク解禁が決定。









久遠たま「LUX」

オリコンインディーズアルバムランキング20位



品番:ZORD-034

発売日:2022年10月26日(水)

前作「INITIUM」に続くアニソンカバーアルバム第2弾。

配信限定曲を追加し、11/30にサブスク解禁が決定。





<会社概要>

会社名:株式会社CHET Group

代表者:代表取締役 CEO 小池祐輔

所在地:東京都品川区上大崎3-14-35山手ビル2F

設立:2020年5月

URL:https://chet.com

事業内容:株式等の保有を通じた企業グループの統括・運営、プラットフォーム構築・運営、IP管理・投資、企業投資、デジタルエージェント・クリエイティブ・プロダクション業務、海外展開支援





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/29-20:46)