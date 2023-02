[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年2月24日、徳島県海陽町と連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。あわせて本日より、若手職員採用戦略アドバイザー、介護予防教室の新規イベント企画・広報アドバイザー、地域担当職員制度の設計アドバイザー、総合計画共創パートナー、空き家Webページ改善アドバイザー、SNS広報戦略アドバイザーの6職種で複業人材の募集を開始いたします。



この度の導入はAnother worksとしては70例目となり、徳島県内では2例目となります。今後も行政における複業人材登用を推進するリーディングカンパニーとして、更なる成長を目指して参ります。



特設サイト:https://forseries.aw-anotherworks.com/public-kaiyo-tokushima













専門的なスキルをもつ複業人材を行政に登用することにより、地方創生を推進



新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残さない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、有能な民間人材の知見を行政課題の解決に活かし、地方創生に貢献すべく、複業クラウド for Publicを活用し行政に複業人材を登用するサポートを行っています。そしてこの度、その70例目として海陽町と連携協定を締結いたしました。





海陽町と取り組む実証実験の概要



海陽町とAnother worksの実証実験では、若手職員採用戦略アドバイザー、介護予防教室の新規コンテンツ企画・広報アドバイザー、地域担当職員制度の設計アドバイザー、総合計画共創パートナー、空き家Webページ改善アドバイザー、SNS広報戦略アドバイザーの6職種を公募します。



業務開始後は、約6か月間オンラインによって、定期的な業務を遂行していただきます。たくさんのエントリーをお待ちしております。

※詳しくは特設サイトをご覧ください

https://forseries.aw-anotherworks.com/public-kaiyo-tokushima





募集職種



・若手職員採用戦略アドバイザー

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/28799



・介護予防教室の新規イベント企画・広報アドバイザー

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/28798



・地域担当職員制度の設計アドバイザー

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/28797



・総合計画共創パートナー

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/28796



・空き家Webページ改善アドバイザー

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/28795



・SNS広報戦略アドバイザー

https://talent.aw-anotherworks.com/projects/28794





スケジュール



2023年2月24日 公募開始

2023年3月10日 公募終了

2023年3月下旬 内定

2023年4月上旬 業務開始

2023年9月下旬 業務終了

2023年10月 最終報告会

※実験成果によっては延長あり

※応募は複業クラウドにご登録後、エントリーをお願いいたします





海陽町長 三浦 茂貴 氏からのメッセージ



海陽町は、徳島県の最南端に位置し、東西24km、南北22km、総面積327.67平方キロメートルに及ぶ広大な地形を有しており、その9割は山地によって占められています。北部・西部には、標高1,000mに及ぶ緑豊かな山々がそびえ、これらの山々を水源として本町の中央には北から南に海部川が、南部には西から東に宍喰川が太平洋に流れ込んでおり、太平洋に臨む南東の海岸線は青く美しいリアス式海岸で、「室戸阿南海岸国定公園」に指定されている自然豊かな町です。



2006年(平成18年)3月31日に、旧海南町、旧海部町及び旧宍喰町が合併して誕生した海陽町ですが、人口が8,620人(2023年1月末現在)、国立社会保障人口問題研究所の推計では、17年後の2040年には現在の半分近くの4,500人の町になってしまいます。しかしながら、海陽町は、2021年(令和3年)12月25日に、線路と道路の両方が走れる新しい乗り物のDMV(デュアル・モード・ビークル)が世界初の営業運行を開始し、また旧海部町にいたっては、「日本でもっとも自殺率が低い町」であるなど、魅力的な町でございます。



この度、株式会社Another works様との連携協定の締結により、「複業クラウドfor Public」を通じ、優秀な民間人材の方に、この町が消滅しないよう皆様のお力添えをいただきたく存じます。そして、この連携により海陽町の魅力も発信するとともに、「誰もが住みたくなる海陽町」として、より良いまちづくりへの第一歩になることを期待しています。





徳島県海陽町 概要







本町は、徳島県の最南端に位置し、東西24km、南北22km、総面積327.67km²に及ぶ広大な地形を有しており、その約9割は山地によって占められています。北は那賀郡那賀町、東は海部郡牟岐町、西は高知県と隣接しており、太平洋に臨む南東の海岸線は青く美しいリアス式海岸で、「室戸阿南海岸国定公園」に指定されています。



また本町は、2006年(平成18年)3月31日、旧海南町、旧海部町及び旧宍喰町が合併した生まれたまちであり、令和5年1月31日現在の人口は、8,620人でございます。



住所:徳島県海部郡海陽町大里字上中須128

自治体HP:https://www.town.kaiyo.lg.jp/





「複業クラウド for Public」とは



専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public





株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。



タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/



社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/



