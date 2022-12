[東急REIホテル]

2022年12月27日(火)~29日(木)限定







「ばってん!大忘年会は終わらない in 横浜」

https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r/restaurant/plan/97718/index.html



横浜 東急REIホテル(神奈川県横浜市西区みなとみらい・総支配人 山田早苗)では、2022年12月27日(火)~29日(木)の期間限定で、九州を拠点に活動するアイドルグループ「ばってん少女隊」とコラボレーションし、「ばってん!大忘年会は終わらない in 横浜」を開催いたします。メンバー監修のメニューを盛り合わせたスペシャルプレートや1日限定のスイーツなど特別メニューが登場いたします。



横浜 東急REIホテルは、ライブハウス型ホール「KT Zepp Yokohama」に併設しているため、ライブ終了後にすぐ移動ができ、ライブの臨場感そのままに、ホテルでお過ごしいただけます。

本イベントでは、9階ロビーにあるレストラン、ビストロチャイナ「アンコール」にて、メンバーが監修した、明太子や黒豚、横浜発祥の牛鍋などの九州と横浜の名物料理を盛り合わせた、「九州×横浜 うまかもんプレート」をオリジナルランチョンマット付きでご用意いたします。ほかにも顔写真入りのドリンクなど、味はもちろん、目でも楽しめるメニューが勢ぞろい。



また、ライブ開催日限定で、ティータイム営業も。ロゴ入りパンケーキとシャンティクリームはベリーソースで華やかにアレンジ。「ばってん少女隊」のほんわかとしたイメージにぴったりの甘酸っぱいスイーツは、ライブ前におすすめの一品です。ライブ前も後も、コラボメニューで楽しく、そして2022年最後の思い出のひとときをご堪能ください。









「ばってん少女隊」×横浜東急REIホテル

■『ばってん!大忘年会は終わらない in 横浜』 概要

【日時】2022年12月27日(火)~29日(木)※プレートとパンケーキは要予約





【場所】ビストロチャイナ「アンコール」 横浜東急REIホテル 9F

【内容】「ばってん少女隊」とのコラボレーションメニューやスイーツ、ドリンクの販売。

※詳細は下記



1.コラボメニュー「九州×横浜 うまかもんプレート」※要予約

メンバー監修の九州と横浜の名物をワンプレートに集結!デザートもついたお得なプレートを3日間限定でご用意いたします。

【日時】12月27日(火)ディナー、12月28日(水)ランチ・ディナー、12月29日(木)ランチ

【料金】ランチ 3,200円(税込)/ ディナー 3,520円(税・サービス料込)

【特典】オリジナルランチョンマット(Ver.A)





<メニュー>

蒼井りるあ監修「鹿児島までひとっ飛び!黒豚焼売」

上田理子監修「明太子ちゃんとポテ男くん運命の出会いサラダ」

瀬田さくら監修「瀬田が恋した(ハート)うまうまチキン南蛮」

柳美舞監修「愛情たっぷり!ギュギュッと牛鍋」

春乃きいな監修「長崎と横浜をまぜまぜ!ほっとひと息ちゃんぽん」

希山愛監修「あいもおいも食べたい!杏仁おいもんぶらん」



2.コラボデザート「いちご一会!ばってん少女隊とズッ友パンケーキ」※要予約

ばってん少女隊のロゴマークをプリントした当日限定の特別スイーツをご用意。コンサート前のひととき、思い出の時間をお過ごしください。

【日時】12月28日(水)ティータイム

【料金】1,800円(税込)

【特典】オリジナルランチョンマット(Ver.B)







※1.2.ともに、前日15時までにご予約ください。満席になり次第受付終了となります。



3.コラボドリンク「ノンアルコールカクテル」※テイクアウト可

メンバーのテーマカラーをドリンクに!

【時間】イベント期間全時間帯

【料金】800円~



<メニュー>

愛のメロントニック

さくらのブドウジンジャー

理子のイチゴミルクソーダ

きいなのマンゴーソーダ

りるあのピングレソーダ

見舞のブルーライチトニック



4.コラボドリンク「ばってん少女隊ホワイトチョコモカ」 ※テイクアウト可

メンバーの写真をプリントしたアイスホワイトチョコモカ。

【時間】イベント期間全時間帯

【料金】1,000円~

【特典】オリジナルコースター













※表示料金には、【ランチ】消費税10%、【ディナー】サービス料10%・消費税10%が含まれております。

※社会状況により、内容等は変更になる場合がございます。 ※写真はイメージです。

※食材の入荷状況により、メニュー内容が変更になる場合がございます。



■横浜東急REIホテルでは、お客さまの安全と健康を第一に、新型コロナウイルス感染防止対策に最善を尽くし取り組んでまいります。詳細はこちら→https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r/information/64374/index.html





【お客さまのお問い合わせ先】

横浜東急REIホテル

phone:045-663-0109(代)

https://www.tokyuhotels.co.jp/yokohama-r/restaurant/index.html



