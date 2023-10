[ネットギア]

先進的なネットワーク機器をグローバルに提供するNETGEARの日本法人、ネットギアジャパン合同会社(所在地:東京都中央区、代表:杉田 哲也、以下ネットギア)は、AVインテグレーター・システム構築、配信/スタジオ構築関係者の皆様を対象として、「NETGEAR ProAVスイッチ M4350シリーズ リリース記念イベント」を2023年10月26日(木)の14時より、東京タワー フットタウン内5FのNETGEAR RED° ARENAで開催する運びとなりました。

当日はAV over IPソリューションの核となる待望のProAVスイッチ新製品「M4350シリーズ」ご紹介や、ネットギアのProAV市場に対するコミットメント表明、AV over IPに携わるゲストスピーカーを招いてのセッションなど、今後のAV over IPソリューションご提案に役立つ情報が満載ですので、ぜひ会場まで足をお運びください。









■AV over IPとは

次世代を担うAVシステムソリューションとして注目されている「AV over IP」。映像や音声をIPネットワークで伝送する技術で、コロナ禍をきっかけに多くの分野がイベントやライブのオンライン配信を行っているため、成長性の著しい市場となっています。

従来のAVシステムとは異なり、1つのスイッチ下で映像、音声、制御データなどが共存できることにより、システムデザインが非常に簡潔になることが特徴です。かつ設置後の入力機器や出力機器の追加が容易で拡張性も非常に高いものとなっています。

複数のAV機器の映像・音声・制御・電源がシンプルに統合されることで、コンテンツの制作や配信、アーカイブなどすべてのワークフローがIPネットワーク上で一貫して完結させることが可能です。

以前はプロフェッショナル向けの専門的な機材でしか実現できなかったシステムを、一般企業でもより手軽に導入可能となったことで、近年普及が急速に進み始めています。







■本イベントについて

急速に増加している映像・音声のIP伝送需要に応える形で、1G、2.5G、10Gおよび25Gアップリンク、90WのPoE++対応モデルなど多彩なラインナップの「M4350」シリーズがネットギアのProAVスイッチとして新たにリリースされました。AV over IPソリューションの核となるスイッチの発売を記念して、製品の特長およびネットギアのAV over IP市場へのコミットメント表明、これから訪れるAV over IPシステムを活用した未来などをご紹介いたします。

また、AV over IPソリューションに携わるパートナーからのゲストスピーカーも登壇し、ネットギアの「M4350」シリーズに期待することや、どのような形でAV over IPが活用されているのか導入事例を交えながらお話いただきます。参加費は無料(事前登録必須)です。



■NETGEAR ProAVスイッチ M4350シリーズ リリース記念イベント 開催概要



開催日時:2023年10月26日木曜日 14時~17時



受付時間:同日 13時30分~



受付場所:東京タワー フットタウン内3F





※内容、時間は一部変更になる場合がございます。



会場:NETGEAR RED° ARENA(TOKYO TOWERフットタウン内5F)



住所:東京都港区芝公園4-2-8





最寄駅:

都営地下鉄大江戸線「赤羽橋駅」赤羽橋口より徒歩5分

東京メトロ日比谷線「神谷町駅」1番出口より徒歩7分

都営地下鉄三田線「御成門駅」A1出口より徒歩6分

都営地下鉄浅草線「大門駅」A6出口より徒歩10分

JR各線「浜松町駅」北口より徒歩15分



定員:50名



参加費:無料(事前申し込みが必要)



持ち物:現地にお越しになる際、当日は名刺をご持参ください



申し込み方法:下記のWeb受付フォームよりお申し込みください





https://forms.gle/kZHUGPXLagvLgugT6



■当日の流れ

受付の際は、応募完了メールをご提示ください。(東京タワー フットタウン内3F、RED°TOKYO TOWER受付の隣にネットギア招待用受付をご用意しております)



受付完了後、お渡しするQRコード付き入場券で施設にご入場いただき、エスカレーターで5Fの会場「NETGEAR RED° ARENA」までお越しください。





※入場券は施設から退場する際にも必要となりますので、お帰りの際まで大切に保管ください。



■本セミナーは以下のような販売店、システムインテグレーターの方々にお勧めです

・スタジアム、教育現場、放送局、e-Sports施設、商業施設、会議室など映像や音声が関わる場所への機器導入をしている

・動画配信スタジオ構築をしている

・配信・収録・編集の機器導入をしている

・4Kや8Kなど高容量の映像伝送ができるソリューションを知りたい

・AV over IP関連の案件があるが、何を導入したらいいかわからない

・AV over IP関連製品の導入メリットを理解したい



○ お客様からのお問い合わせ先

ネットギアジャパン合同会社 マーケティング

E-mail:marketing.jp@netgear.com

※NETGEAR Japan公式Webサイト(https://www.netgear.com/jp/)

● ネットギアについて

米国シリコンバレーに本社を置くネットギアは、世界中の家庭や企業、サービスプロバイダ向けに先進的なネットワーク技術を開拓してきました。1996年の設立以来、私たちは人々の生活をより簡単に、よりよくさせるために設計された、受賞歴のある幅広い製品で業界をリードしてきました。ネットギアは、高品質でリーズナブルな価格を実現するため、物流をグローバルに集約することで、間接コストを削減する取り組みを行っています。国内における迅速な取引のため、各国のネットギア正規販売代理店では必要な在庫数を保有しています。納期に関しては弊社正規販売代理店までお気軽にお問合せください。



<会社概要>

社名:ネットギアジャパン合同会社

代表者:代表 杉田 哲也

所在地:東京都中央区京橋3-7-5近鉄京橋スクエア8F

設立:1996年

資本金:5,000万円

事業内容:NETGEARブランド製品(ネットワーク機器)のマーケティング、 販売及びサポート

HP:https://www.netgear.com/jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/06-14:46)