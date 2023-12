[レミー コアントロー ジャパン]





”量よりも質"という観念を軸にサステナブルな栽培法を取り入れ、ワイン&スピリッツ業界に革新をもたらすレミーコアントロージャパン株式会社(東京都港区/ゼネラルマネージャー ザビエ・タロ)が展開するシャンパーニュブランド テルモンは、企業の事業成長と環境への取り組みを同時に追求することが可能であることを伝えるとともに、メゾンを訪れる方にシャンパーニュの生産から流通、消費に関する環境問題について学ぶ機会を提供するサステナビリティツアープログラムを2024年1月9日(火)より展開いたします。



「母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)」プロジェクトを開始し、サステナブルに取り組むテルモンは、葡萄栽培から瓶詰め、梱包から輸送にわたり、様々な切り口で、シャンパーニュメゾンとして環境へ配慮する答えのないゴールに向かって日々模索し続けています。葡萄畑のオーガニック農法への転換、生物多様性の保全、透明性を維持したラベルの使用、ボトル軽量化、リサイクルガラス比率87%のグリーンボトルの使用、ギフトボックスの撤廃、空輸の廃止、バイオ燃料トラクターへの切り替え、電気自動車の採用などの活動を通じて全体的なCO2排出量を削減し、サステナビリティへのコミットメントを一歩一歩着実に達成しています。さらには、2030年までにシャンパーニュメゾンとして初のクライメート・ポジティブを、2050年までにネット・ポジティブを達成し、可能な限り持続できる方法で最高のシャンパーニュを生産することを目指しています。



今回のツアープログラムでは、1時間の「母なる自然の名のもとに」マスタークラスと30分のディスカッションタイムの二部構成のプログラムを用意。葡萄畑見学の後、「ディスカバリー・パッケージ」(2時間半、1人ユーロ80)と「ガストロノミー・パッケージ」(4時間、1人ユーロ190)の2つのワークショップに参加することが可能です。そして締めくくりに、メゾンのオーガニック・キュヴェとオーガニック製法以外で造られたキュヴェの飲み比べの機会を設け、シャンパーニュの味わいの違いを知ることはもちろん、実際の畑の見学や取り組みの事例、参加者とメゾンのメンバーとのディスカッションを通じて、個々人がどのように地球環境に取り組むべきかについて深く考えられる貴重な機会となっています。



テルモンCEO ルドヴィック・ドゥ・プレシ氏は以下のようにコメントしています。



「シャンパーニュを味わうことと、葡萄が育つテロワールとそれを守る環境取り組みへの理解は、切り離すことができないと我々は信じています。この考えを胸に、そしてできる限り多くの人々と私たちの信念を分かち合うために、この独自のマスタークラスを考案しました。これは私たちがシャンパーニュと地球に注ぐ愛をたたえ、感性を磨き知識を高める歩みです。母なる自然の名のもとに!」



【概要】

・名称:メゾン・テルモン サステナビリティ ツアープログラム

・期間:2024年1月9日(火)~

・内容:

葡萄畑の見学・マスタークラス・ディスカッション

【ディスカバリー・パッケージ】

計2時間半/参加費:ユーロ80(1人)

【ガストロノミー・パッケージ】

計4時間/参加費:ユーロ190(1人)

・催行人数:2名~(最大10名まで)

・一般からのお問い合わせ: 03-6436-7821(平日10-17時/テルモンPR事務局内 ※年末年始を除く)

(もしくは+33-3-2658-4033(平日・フランス国内)からも直接お申し込み可能)







◆メゾン テルモンについて

1912年、葡萄農家兼ワイン生産者であったアンリ・ロピタルが、シャンパーニュ地方エペルネ近郊のダムリーに創業したメゾン テルモンは、一世紀以上にわたり代々受け継がれてきたクラフツマンシップと、“唯一無二であれ”をモットーに、妥協のないシャンパーニュ造りを続けてきました。“母なる自然の名のもとに(In the name of Mother Nature)”という意識をすべての活動の指標にする「テルモン」が目指しているのは、“自然(テロワール)への敬意と愛情を大切にしながら、次世代のために環境を守る”という確固たる取り組み。メゾンはその力強いビジョンと、品質のエクセレンスを追求しながら、自然環境への影響を最小限にとどめるためのサステナブルなアプローチで、シャンパーニュの新時代を切り拓いています。

●コーポレートサイト:https://jp.champagne-telmont.com/

●公式インスタグラム:https://www.instagram.com/champagnetelmont_japan/

●オフィシャル画像 :https://x.gd/woSCt



