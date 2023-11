[Uzabase]

株式会社ユーザベースは、スタートアップ情報プラットフォーム「INITIAL」の新規サービスとして、小規模スタートアップが自社の人事制度について診断できる「スタートアップ人事制度診断 by INITIAL」の提供を、2023年11月21日(火)より本格的に開始します。







スタートアップ人事制度診断 by INITIALとは





スタートアップを対象とする人事制度診断を起点に、組織課題の解決と成長を支援するソリューションです。100名未満の組織に特化した診断レポートからは、同じ事業フェーズのスタートアップと比較した自社の制度設計・運用状況や、次に取り組むべき優先テーマを客観的に把握することが可能です。

また、診断結果をもとに人事制度の設計や運用に取り組む企業には、エキスパートが伴走する「Startup Expert」サービスを有償で案内します。



サービスURL:https://hr-criteria.ub-startup.expert/





サービス開発背景





環境変化の激しいスタートアップでは、事業成長を重視し続けた結果、人事制度設計や組織への対応が後手に回ってしまうケースが多く見られます。結果的に人事制度が柔軟に運用され、不確実性や変動が多くなることで組織の混乱や摩擦が生まれる現象は、スタートアップの典型的な成長阻害要因のひとつといえます。



一方で、採用力の強化や、従業員のエンゲージメントを向上させるには、再現性ある制度設計が求められます。



組織フェーズに応じた人事制度の整備という課題を持つスタートアップに対し、客観的かつ次の行動につなげやすい解決の糸口を提案するプラットフォームとして、本サービスを開発しました。



スタートアップ人事制度診断 by INITIALはユーザベースの新規事業育成プログラム「think beyond」を通じ、多くのスタートアップからの支援を受けて創出されたサービスです。日本のスタートアップが抱える人事制度の課題を解決し、誰もがビジネスを楽しめる環境の企業をひとつでも多く生み出すことを目指します。





診断レポートを受けた企業の声





X Mile株式会社 COO & Co-Founder 渡邉悠暉 様



今回、INITIALの人事制度診断サービスを受けて、改めて自社の制度の振り返りや、網羅性の確認につながりました。ある程度、自信を持って社内制度やコンテクスト設計を進めてまいりましたが、「ここのポイントはもう少し改善ができるな」というような、新しい発見もありました。



私たちXMileは、「令和を代表するメガベンチャーを創る」というミッションのもと、より良い組織のあり方を模索していきたいと考えています。そのための組織のOSづくりを進めていく上で、脆弱性テストの観点で、今回の取り組みは非常に役に立ちました。



今後もXMileなりの工夫を重ねていく中で、他社の模範となれるようなスタートアップを目指しています。





株式会社FinT 取締役COO 山下恵 様



人事制度を「どのタイミングで」「どのように設計するか」は急成長を志すスタートアップの経営者や人事担当者にとって悩みの種の一つです。この診断によって、主観ではなく客観的に自社の状況を知ることで、納得感を持って制度設計に向かえるスタートアップが増えていくと感じます。



今回、INITIALの人事制度診断を受けることによって、自社の制度の振り返りに繋がりましたし、改善点や取り組んでいかないといけないことが可視化されました。

今後は従業員が納得度を持ちながら成長を実感できるような制度を着実に用意し、

ある程度実装が完了したら、改めてこの診断を受けて自社の完成度合いを確認しようと考えております。





「スタートアップ人事制度診断 by INITIAL」診断企業一覧









株式会社ユーザベース INITIAL事業 新規事業担当 仲川 英歩のコメント

私自身がユーザベースを含むいくつかのスタートアップで事業と組織の成長を経験する中、人事課題をいくつか実感してきました。また、周りのスタートアップに相談・ヒアリングを重ねると、その課題は共通するものがいくつもありました。



特にシリーズA前後、これから組織規模を一気に拡大するタイミングで人事制度設計が後手に周り、事業の成長に組織の成長が追いつかないケースが多く見られます。限られたリソースの中で、全てをはじめから完璧に整える必要はないですが、組織フェーズに合わせて、優先度をつけて何に取り組むべきかを認識することが重要です。



今回リリースしたスタートアップ人事制度診断 by INITIALは、スタートアップで活躍する様々な人事担当者の方へのヒアリングをもとに設計されており、課題になりうる共通テーマを型化しています。



すでに制度設計が進んでいる会社でも、自社の取り組みの振り返りとしてご利用いただいており、他社と比べた際の強みを理解することにも繋がっています。



ぜひ全てのスタートアップの人事制度設計・運用改善の一助になれば幸いです。





会社概要

社名:株式会社ユーザベース / Uzabase,Inc.

設立:2008年4月1日

代表者: 稲垣裕介 / 佐久間衡

所在地:〒100-0005 東京都 千代田区 丸の内2-5-2 三菱ビル

https://www.uzabase.com/



サービスへのお問い合わせ

https://hr-criteria.ub-startup.expert/contact



