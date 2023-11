[株式会社クレディセゾン]

2023年11月20日(月)~2024年3月31日(日)の期間中、Qoo10でLikemeカードをご利用いただくと20%キャッシュバック(上限2,000円/月)!



株式会社クレディセゾン(本社:東京都豊島区、代表取締役(兼)社長執行役員COO:水野 克己)は、スマートフォンアプリ上にデジタルカードを発行し、オンラインショッピングや実店舗での非接触決済をご利用いただけるスマートフォン完結型の決済サービス「SAISON CARD Digital」機能を搭載した「Likeme by saison card Digital」を2023年11月20日(月)より発行開始いたします。





「Likeme by saison card Digital(ライクミーバイセゾンカードデジタル)」について





「いま、私のすきな私にであう」をコンセプトとしたLikeme by saison cardを2021年3月3日より発行しておりましたが、この度、スマートフォンアプリ上にデジタルカードで発行できるSAISON CARD Digital機能を追加し、「Likeme by saison card Digital」として新登場いたしました。これにより、最短5分でデジタルカードが発行でき、プラスチックカードの到着を待たずに、お買い物をしていただけるようになりました(ナンバーレスカードは後日郵送されます)。

また、今回のカードデザインは、新たに「放課後の空」をイメージしたデザインとなっており、ユーザーのうつりゆく心情やどんな瞬間にも寄り添い、自分らしくいられるように応援したいという想いを込めています。







サービス紹介:https://www.saisoncard.co.jp/lp/likeme/digital/?sd=000&mi=0015000



申込から決済までスマホで完結





Web申込サイトおよびスマートフォンアプリ「セゾンPortal」(以下:アプリ)からのお申し込みで、申込完了後最短5分でカード番号を発番し、会員向けインターネットサービス「Netアンサー」への連携によりアプリ上にデジタルカードを表示いたします。スマートフォンがあれば、プラスチックカードの到着を待たずにアプリ上でカード情報を確認できるため、オンラインショップでのご利用が可能です。















※ アプリ上でのカード情報の確認では、二要素認証を採用しています。

※ iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。



プラスチックカードデザインについて





カード側面にはレインボー印刷、裏面JCBホログラムロゴを施し、いずれも角度や受ける光にって変幻自在に変わりゆく色を見ることができるよう演出することで表面で打ち出したメッセージや意図をより強く伝え、時代の先を進む先進性を表現しています。









Likeme by saison card Digitalデビューキャンペーンについて











・対象カード

Likeme by saison card Digital

Likeme by saison card



・特典内容

Qoo10で「Likeme by saison card Digital」および「Likeme by saison card」を利用すると20%(上限2,000円/月)キャッシュバック



・キャンペーン期間

2023年11月20日(月)~2024年3月31日(日)



※「メガ割」等のQoo10の各種クーポンとも併用できます。

※毎月11日~翌月10日までのご利用合計金額を集計(100円未満切り捨て)のうえ、20%分を3ヵ月後のお引き落とし時にキャッシュバックいたします(上限2,000円/月)。

※本特典は2023年11月20日現在のものです。

※やむを得ない事情により、予告なく中止、または内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



Likeme by saison card Digitalデビューキャンペーン:

https://www.saisoncard.co.jp/lp/likeme/digital/?sd=000&mi=0015000



新規入会特典について











・対象カード

Likeme by saison card Digital

Likeme by saison card



・特典内容

< Likeme by saison card Digital>

1.カード入会・発行でもれなくQoo10ギフトコード1,000円分をプレゼント

2.さらにご入会翌月末までのカードご利用分を100%キャッシュバック

※キャッシュバック上限金額:3,000円



< Likeme by saison card>

ご入会翌月末までのカードご利用分を3,000円を上限に100%キャッシュバック

※キャッシュバック上限金額:3,000円



・キャンペーン期間

2023年11月20日(月)~2024年3月31日(日)



※ご入会時点で「Likeme by saison card」または「Likeme by saison card Digital」のいずれかを既に保有又は過去に保有履歴がある場合は特典対象外となります。

※本特典は2023年11月20日現在のものです。

※やむを得ない事情により、予告なく中止、または内容が変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。



新規入会特典:

https://www.saisoncard.co.jp/lp/likeme/digital/?sd=000&mi=0015000



「Likeme by saison card Digital」の各種SNS





・公式Instagram:https://www.instagram.com/likeme_jp/

・公式X:https://twitter.com/likeme_jp

・公式Tiktok:https://www.tiktok.com/@likeme_jp



「Likeme by saison card Digital」基本機能





・年会費永年無料



・1%キャッシュバック

多様な価値観に合わせて、一人ひとりが好きなお店でいつもオトクを感じてもらえるよう、国内外でのショッピングご利用金額の1%分をご請求時にキャッシュバックします。

※所定の計算式に基づき計算する結果、利用額の1%がそのままキャッシュバックされるわけではありません。

※2回払い・ボーナス2回払いの場合には、この限りではございません。

※一部キャッシュバックの対象外となる利用がございます。



・海外旅行傷害保険利用付帯

Likemeカードで旅行代金をお支払いすると海外旅行傷害保険が適用されます。



・なんでもスマホで完結。即日発行のデジタルカード機能

申込完了から最短5分でカード発行。「欲しいものを欲しい時に」、「買いたい時にすぐ」のニーズを叶えるデジタルカード機能搭載。



「Likeme by saison card Digital」「Likeme by saison card」比較











