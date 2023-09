[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地:東京都中央区)は、2023年9月21日(木)~24日(日)に幕張メッセで開催される日本最大級のゲームの祭典「東京ゲームショウ2023」のインディーズ開発者向け企画「Selected Indie 80」のTO80作品に、2人協力プレイアクションアドベンチャー『River Tails: Stronger Together』(以下、リバーテイルズ)が選出され、リアル出展することをお知らせいたします。









▼▼リバーテイルズ早期アクセス版&デモ版のダウンロードはこちら!▼▼

Steam:https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tgs02





■東京ゲームショウ2023 インディーズ開発者向け企画「Selected Indie 80」に出展決定!





リバーテイルズは「東京ゲームショウ2023」のインディーズ開発者向け企画「Selected Indie 80」に、数多くの応募タイトルからTOP80作品に選出され、リアル出展することが決定いたしました。

イベントでは、ブース名「Kid Onion Studio」(Hall 9/09-A31)以外に、グラビティゲームアライズブース(Hall 9/09-E65・66)でも試遊いただけます!





■ノベルティ情報





東京ゲームショウ2023にて試遊いただいた方には、特典としてオリジナル缶バッジをプレゼントいたします。



※画像は制作中のものです。

※数量に限りがあります。なくなり次第、配布を終了します。あらかじめご了承ください。







■「Selected Indie 80」出展記念20%オフセール実施中!





2023年9月21日(木)~9月26日(火)JST のTokyo Game Show 2023セールでは、

リバーテイルズが20%オフで販売いたします。この機会をお見逃しなく!



セール期間:2023年9月21日(木)9:00 ~ 2023年9月26日(金)2:00 JST

販売価格:2,050円(税込)⇒セール販売価格:1,640円(税込)

Steam:https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tgs02





■ リバーテイルズについて







イタリアが拠点のインディーゲーム開発会社、Kid Onion Studio社(キッド オニオン スタジオ)が開発した、美しいアニメーションの3D協力型アドベンチャープラットフォーマーです。



リバーテイルズは、猫のファープルと魚のフィンの友情物語を描いています。美しい自然の中を旅するファープルとフィンは、それぞれの大切なもののため、協力して仕掛けを解き、待ち受けるボスを倒さなければいけません。

ぜひ、ゲーム仲間や家族と一緒に、この協力型ゲームの楽しさを堪能してくださいね。







基本情報





River Tails: Stronger Together

ジャンル:2人協力プレイアクションアドベンチャー

開発:Kid Onion Studio

リリース予定日:2023年予定

配信地域:グローバル

アーリーアクセス価格:2,050円(税込)⇒セール販売価格:1,640円(税込)※2023年9月26日(火)2:00まで

販売プラットフォーム:Steam (PC), PlayStation, Nintendo Switch, Xbox

Steam URL:https://store.steampowered.com/app/1851610/River_Tails_Stronger_Together/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tgs02

式ウェブサイト:

https://rivertails.gravityindiegames.com/ (日本語)

https://www.rivertailsthegame.com/ (英語)公式プレスキット:https://drive.google.com/drive/folders/1QN614fMEuTFcPYc7O8NhGwCIS2xdJHd6 公式X(旧:Twitter):

https://twitter.com/gravity_indie (日本語)

https://twitter.com/RiverTailsGame (英語)公式Instagram:https://www.instagram.com/rivertailsthegame/ (英語)公式TikTok:

https://www.tiktok.com/@gravityga (日本語)

https://www.tiktok.com/@rivertailsthegame (英語)Copyright:(C) 2023 Gravity Game Arise Co., Ltd - (C) Kid Onion Studio s.r.l.s.





グラビティゲームアライズ株式会社について





会社名:グラビティゲームアライズ株式会社(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/









GGA Indie Game:



GRAVITY INDIE GAMESは、世界中にあるインディーゲームの中から人々に感動と楽しい経験を与えてくれる魅力あるゲームを発掘し、パブリッシングしていくプロジェクトです。

https://gravityindiegames.com/





※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※Xboxは、米国Microsoft Corporationの米国および/またはその他の国における登録商標または商標です。

※PlayStation、PlayStation5は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。







