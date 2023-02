[株式会社Another works]

地方創生を推進する複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド for Public」を展開する株式会社Another works(本社:東京都港区、代表取締役:大林 尚朝)は、2023年2月22日、山形県西川町に複業人材を登用する実証実験において、即戦力の複業アドバイザー2名の参画が決定したことをお知らせいたします。



・資料作成アドバイザー/木村 恒太 氏

・SNSマーケティングアドバイザー/笠井 剛 氏













連携の背景と目的





新型コロナウイルス感染症拡大により社会・経済情勢が大きく変化する中で、地方では地域ブランドの育成・移住定住の促進・まちづくり・高齢者福祉・自治体DXの推進などへの迅速な対応が求められ、課題が複雑化しています。SDGsに掲げられている「誰一人取り残されない」社会の実現のためにも、自治体はそれらの課題に対し、住民ニーズに合わせてさまざまな対応策を打つことが求められています。



そこで弊社では、複業クラウドを活用し全国の自治体が抱えるさまざまな課題と、その課題を解決できるスキルをもつ複業人材とのマッチングを支援することで、地方創生に貢献できないかと考え、自治体との連携を推進しています。西川町とAnother worksは、2023年1月に連携協定を締結し、行政へ複業人材を登用する実証実験を開始しました。



Another worksは今後も複業のリーディングカンパニーとして、行政での複業人材登用を推進し、地方創生やSDGsに貢献しながら更なる成長を目指して参ります。







実証実験の概要





西川町では複業クラウド for Publicを活用し、資料作成アドバイザー、SNSマーケティングアドバイザーの2職種で複業人材を公募しました。



そしてこの度、西川町と専門的な知見や実績をもつ人材とのマッチングを創出でき、登用されるアドバイザーが決定しましたのでお知らせいたします。



期間は本日から7月末までの約5ヶ月間で、オンラインによるアドバイスを中心に西川町の課題解決に向けてサポートする予定です。







登用人材のプロフィール





・資料作成アドバイザー

木村 恒太 氏/総合コンサルティングファーム



2016年新卒で繊維メーカーへ入社。法人向け営業に従事し、量販店の店舗開発、店舗マネジメントなどを手掛ける。2021年、現職の総合コンサルティングファームへ転職し、戦略コンサルタントに従事。戦略立案・BPRなどを中心にRetail案件のプロジェクトに参画。



コメント

きめ細かなコミュニケーションを通じて、貴町の課題解決に向け伴走していきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いします!





・SNSマーケティングアドバイザー

笠井 剛 氏/株式会社グローカル



オンラインからオフラインまでマーケターとして8社経験しております。得意なことは顧客像からシーンを絞りプロモーションのアイデア出しやコピーを書くことで、コピ―ライターとしてTCC新人賞を受賞。また最初のキャリアがウェブデザイナー・コーダーなので、UI・UXにはこだわります。日本最大のニュースサイトのプロデュース経験、20万人規模のSNSの運用経験など、メディア対策やファンマーケにも精通しています。



コメント

山形に地縁はないのですが、10年以上前から山形蕎麦が大好きなのと、毎年ふるさと納税で佐藤錦をいただいていることからとても親しみを覚えており、数ある自治体の同様の募集のなかから西川町だけに応募させていただきました。これから西川町とご縁をいただくことを楽しみにしております。







山形県西川町 概要









西川町は、山形県のほぼ中央に位置し、出羽三山の主峰「月山(がっさん)」を有する山形を代表する観光地です。古くから地域に根付く山岳信仰、山菜・きのこに代表される食文化、これらはすべて月山の雪がもたらした地域固有の資源です。一方では少子高齢化、人口減が進み、町の人口は5,000人弱、高齢化率は45%を超えています。こうした中、西川町は今、地域資源を最大限活用し、「稼ぐ・稼ぎ続けるまち」の足固めを進めています。



住所:〒990-0792 山形県西村山郡西川町大字海味510番地

自治体HP:https://www.town.nishikawa.yamagata.jp/







「複業クラウド for Public」とは





専門人材不足の地方自治体が、複業人材登用により地方創生を推進できるサービスです。民間複業人材と自治体職員の協働プロジェクトにより、行政課題・地域課題の解決を実現します。Another worksと連携している自治体との取り組みはこちらからご確認いただけます。

連携希望の地方自治体担当者さまがいらっしゃれば、気軽にご連絡ください。

https://forseries.aw-anotherworks.com/public







株式会社Another works







「挑戦する全ての人の機会を最大化する」をビジョンに掲げるスタートアップ企業です。2019年9月に総合型の複業マッチングプラットフォーム「複業クラウド」をリリース。ミッションである「複業の社会実装を実現する」ために、一部上場企業からスタートアップ、自治体、スポーツチーム、教育機関など、業種業界問わずあらゆるドメインで複業人材の登用を後押ししています。また「複業クラウドfor Series」として、自治体向けには複業クラウド for Publicを、スポーツチーム向けには複業クラウド for Sportを、教育機関向けには複業クラウド for Academyを提供しています。



タレント向けページ:https://aw-anotherworks.com/

企業向けページ:https://cl.aw-anotherworks.com/

社名:株式会社Another works

代表取締役:大林 尚朝

所在地:〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目13-1 虎ノ門40MTビル3階

URL:https://anotherworks.co.jp/



