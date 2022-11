[Gigi株式会社]

感謝や応援の気持ちを食事とともにお届けするフードテックサービス「ごちめし」「びずめし」「さきめし」「GOCHI for ビジネス」「こどもごちめし」を運営するGigi株式会社(本社:福岡市、代表取締役:今井了介)は、AIメンタルチェックによって社員のメンタル不調や人間関係の悩みを早期発見し定着率を高める「Medi Face」を運営する株式会社Medi Face(本社:札幌市、代表取締役医師:近澤徹)と「早期離職時代でも若手社員が定着する職場づくり」をテーマに共同でセミナーを開催することをお知らせします。











セミナー概要





「人的資本経営」という言葉に注目が集まっている日本の企業において、将来会社を支えていくはずの有望な若手社員の離職は非常に大きな問題であると言えます。



リモートワークの普及に伴って、若手社員とベテラン社員のコミュニケーションがなくなるなど人間関係の希薄化も早期離職の一つの要因となっています。



当セミナーでは、若手社員が定着し活躍する職場をつくるために必要なことを、2つのサービスの事例を交えながらお話しします。



開催日時:2022年11月16日(金)14:30~15:30

配信形式:ZoomでのLIVE配信

参加費:無料(事前申し込み制)







プログラム内容





【Gigi株式会社】14:30~15:00(質疑応答10分)

テーマ:早期離職時代に食の福利厚生がもたらす価値とは



【株式会社Medi Face】15:00~15:30(質疑応答10分)

テーマ:現役医師の目線から語る若手社員の定着率UPに必要なこと



お申し込みはこちら(参加費無料)

特設イベントページにある「お申し込みはこちら」ボタンからお申し込みください。

URL: https://medi-face.co.jp/events/492jllc5p1tu?inflow=prtgi







当セミナーは、こんな方におすすめ





・若手社員の不調による離職が止まらない

・社員の年齢差によってコミュニケーションが分断されている

・採用人数だけでなく、定着率にもこだわりたい







スピーカーについて





・今井了介(Gigi株式会社 代表取締役)

作曲家・音楽プロデューサー。起業家。14組のアーティストが一堂に会し東京オリンピックに向けて歌われたコカ・コーラ社の公式ソング『Colorful』や、安室奈美恵『Hero』、TEE/シェネル『ベイビー・アイラブユー』などを手がける。作家・プロデューサーのエージェンシー(有)タイニーボイスプロダクションを創業・主宰。2018年、WEBギフトサービス「ごちめし」でGigi株式会社を創業。



・近澤徹(株式会社Medi Face 代表取締役/医師)

北海道札幌市出身。札幌南高校を卒業し、北海道大学医学部医学科に入学。在学中、精神科における病院実習で、うつ病を発症してから病院受診まで1年以上かかっている患者さんを目の当たりにし、精神科受診のハードルを下げることでDUP(精神病未治療期間)を短縮するべくMedi Faceを創業する。医学部卒業後は、慶應義塾大学病院に入職し、臨床にも従事する。病院の外から医療を変えるべく、医師起業家として邁進中。





■ 株式会社Medi Faceについて

AIによる表情解析に加えて、声や対話内容のAI解析を用いて精神疾患やメンタル不調のセルフチェックを可能にするサービス「Medi Face」を展開中。秋からはオンライン診療もスタートし、企業の従業員の方々や精神科を受診したくてもできずにいる潜在的な患者さんに向けて「Medi Face」の全国展開を進める。

Webサイト:https://medi-face.co.jp/





■「びずめし」とは

まちの飲食店が社食になる 「びずめし」。

従業員満足度が高く採用コスト圧縮、離職率の低減につながる福利厚生です。

食事による栄養や休息のみでなく、従業員同士のコミュニケーションを促進するため、ウェルビーイング経営に効果的な福利厚生として評価されています。

社員食堂をオフィス内に作ることなく、オフィス勤務・リモートワーク・営業職などの勤務地や職種によらず、従業員全員に平等な福利厚生を実現します。

また、企業の地域活性化の活動をサポートし、SDGsへの取り組みとなります。

2022年4月から「出前館」との提携によりデリバリー機能が付加され、さらに食事の選択肢が充実しました。

さらに、寄付文化を育くむ取り組みとしてシステム上に寄付機能を追加するなど、利用企業のニーズに対応し進化し続けるサービスです。



・「びずめし」サイト: https://bizmeshi.jp/

・「びずめし」飲食店さまサイト:https://bizmeshi.jp/for-restaurant

・「びずめし」Facebookページ:https://www.facebook.com/BIZMESHI





■ Gigi株式会社 会社概要

”Your Happiness is My Happiness”

私たちは、人とお店と地域にやさしいビジネスモデルを実現し、‘Pay it forward’(ペイフォワード:恩送り・利他)の気持ちが社会に拡がり循環するサステナブルで新しい価値観を創造していきます。

本社:

〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名2-6-11

代表取締役:今井了介ホームページ:https://www.gigi.tokyo/



■ 受賞歴

2020年 7月 日本ギフト大賞2020 緊急特別賞「飲食店応援賞」

2020年10月 グッドデザイン・ベスト100 / グッドデザイン・グッドフォーカス賞 【新ビジネスデザイン】

2020年11月 2020 60th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS「ACCブロンズ」

2021年3月 TANGRAMS STRATEGY & EFFECTIVENESS @Spikes 2021 ブロンズ受賞

2021年4月 Forbes 30 Under 30 Asia 2021 Retail-Ecommerce部門(受賞者:ファウンダー 古川賢人)



※ ごちめし(R)︎ さきめし(R)︎ びずめし(R)︎は、Gigi株式会社の登録商標です。





企業プレスリリース詳細へ (2022/11/11-11:16)