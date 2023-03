[東京スカイツリータウン]

2023年4月20日(木)~7月19日(水)開催!



東京スカイツリータウンでは、ディズニー創立100周年(ディズニー100)を記念した様々なイベント「Wishing upon the TOKYO SKYTREE TOWN(R)~100年の物語とともに、空に願いを~」を、2023年4月20日(木)~7月19日(水)の期間、開催します。









東京スカイツリー(R)では、地上450メートルの天望回廊を中心に、ディズニーとピクサーの人気キャラクターたちによる館内装飾や、各キャラクターをイメージした特別ライティングの点灯を行います。東京スカイツリーでしか手に入れることのできないオリジナルグッズの販売も行います。

また、東京スカイツリーの足元にある商業施設の東京ソラマチ(R)では、一部店舗にてディズニー100をテーマにしたオリジナル商品を販売します。

さらに、東武鉄道では、ディズニー100のお祝いをしに東京スカイツリータウンにお越しいただけるイベントを予定しています。

さらなる詳細は、近日中に発表予定です。







東京スカイツリー イベント概要



期間:2023年4月20日(木)~7月19日(水)



場所:東京スカイツリー天望デッキ、天望回廊 ※展望台への入場でご覧いただけます。



内容:1. 天望回廊での装飾

2. 天望デッキ フロア345「THE SKYTREE SHOP」での限定オリジナルグッズ販売

3. 特別ライティング点灯



※詳細は決まり次第、お知らせします。

※内容は変更となる可能性があります。



東京ソラマチ ディズニー100周年オリジナル商品の取扱い



期間:発売日は店舗により異なります。



対象店舗:ディズニーストア、MARVEL STORE by SMALL PLANET、Zoff 他



内容:各店によるオリジナル商品の販売



※各店公式ホームページ等をご確認ください。

※内容は変更となる可能性があります。





〈参考〉「ディズニー100」コンシューマ・プロダクツ、ゲームス&パブリッシングについて



ディズニー100は、ウォルト・ディズニー・カンパニーの創立100周年を記念して、比類なきコンテンツ、体験、商品コレクションを提供します。この一生に一度のイベントを通して、ディズニーの素晴らしさと魔法をともに創りあげているストーリーテラー、ファンとそのファミリーを讃えます。

https://www.disney.co.jp/disney100



(C)Disney

(C)Disney/Pixar

(C)Disney. Based on the "Winnie the Pooh" works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

(C)TOKYO-SKYTREE



