[文京学院大学]

学校法人文京学院(学院長・理事長:島田 昌和)は、文京学院大学学長 櫻井隆の任期が2023年3月31日に満了することに伴い、理事会において、文京学院大学副学長・保健医療技術学部教授 福井勉を次期学長に選任いたしましたのでお知らせいたします。任期は2023年4月1日からの4年間です。





■新学長プロフィール





福井勉 (ふくい つとむ)

文京学院大学副学長・保健医療技術学部教授

専門理学療法士(スポーツ)、専門理学療法士(運動器)、専門理学療法士(基礎)、 IOC diploma in Sports Physical Therapies



【経歴】

昭和大学藤が丘病院、東京都立医療技術短期大学、昭和大学藤が丘リハビリテーション病院主任、昭和大学医療短期大学助教授、昭和大学保健医療技術学部助教授、Western大学客員教授、Otago大学客員研究員、文京学院大学保健医療技術学部学部長を経て現在に至る。



【専門分野】

運動器疾患の理学療法・動作分析の臨床応用



【主要著書】

・福井勉:骨端症の理学療法:医学書院、2021

・福井勉:ケガの予防と軟部組織理学療法、医道の日本社、pp304-317、2020

・福井勉:皮膚テーピング、テーピング療法最前線、pp51-57、医道の日本、2018

・福井勉:悩めるセラピストへ、pp1-117、 HUMAN PRESS、2017

・T FUKUI:Skin taping、 Skin kinesiology and Its Clinical Application 、HUMAN PRESS、2016 他



【文京学院大学】

学長 :櫻井隆

設立年 :1991年

キャンパス:本郷キャンパス(東京都文京区)/ふじみ野キャンパス(埼玉県ふじみ野市)

学部学科 :外国語学部(英語コミュニケーション学科)

経営学部(経営コミュニケーション学科)※1

人間学部(コミュニケーション社会学科・児童発達学科・人間福祉学科・心理学科)

保健医療技術学部(理学療法学科・作業療法学科・臨床検査学科・看護学科)

※1 2023年4月、経営学部は経営コミュニ―ション学科とマーケティング・デザイン学科の

2学科制に変更

大学院(外国語学研究科・経営学研究科・人間学研究科・保健医療科学研究科・看護学研究科)

学生数 :4,671人(2023年2月28日現在)



