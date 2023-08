[株式会社SHIBUYA109エンタテイメント]

~コンテストを通じたクリエイターの支援を目的に、デジタルマスコットキャラクターのデザインコンテストを開催~



株式会社SHIBUYA109エンタテイメント(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:石川 あゆみ/以下、当社)は、「Making You SHINE!」の企業理念のもと、新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶えることを目的に、メタバース・NFT事業に参入し、Web3事業を強化しています。今般、クリエイターやアーティストがWeb3分野で活躍できる機会の提供およびその活動支援の強化を目的とした、クリエイターの夢や願いを叶えるプロジェクト「みんなでそだてるSHIBUYA109デジタルペット デザインコンテスト」を開催いたします。







■プロジェクト実施背景・コンテストテーマ

「このキャラクターを応援したい!」そんなファンの想いが集まり、キャラクターが世の中に羽ばたき成長していく未来を、参加するファンのメンバーみんなで創っていくプロジェクトです。コンテストのテーマは「みんなでそだてるデジタルペット」。応援することで成長する新しいマスコットキャラクターです。グランプリを受賞されたクリエイターへは、今後当社がキャラクターの使用を通じて制作活動及び活躍の機会を提供していきたいと考えております。

クリエイターやキャラクターを応援したいファン同士のコミュニティツールとして、株式会社SHINSEKAI Technologies(本社:東京都渋谷区、代表取締役:大社 武)協力のもと、LINEオープンチャットやDiscordの開設を予定しています。



■コンテスト概要

コンテストテーマ:「みんなでそだてるSHIBUYA109デジタルペット デザインコンテスト」

募集内容:キャラクターデザイン(キャラクタープロフィールなどのコンセプト情報を含む)

※応募作品に、当社「SHIBUYA109」ロゴ・テキストはご使用いただけません。

応募期間:2023年8月7日(月)~2023年9月6日(水)※2023年9月6日(水)18:00までの応募受付

応募方法:コンテストWebサイトの応募フォームより応募

最終選考者発表:2023年9月以降にコンテストWebサイトやTwitterアカウント(https://twitter.com/shibuya109nft)で発表予定



■応募資格

・プロ・アマ問わず、個人の方が応募可能です。

・未成年者の場合は、応募規約に保護者同意の上、ご応募ください。

・日本在住かつ日本語でのコミュニケーションが可能なことを条件とします。

・日本国内法を遵守していることを条件とします。

・1人何点でも応募可能です。ただし、1件の応募に1デザインとします。

※その他、応募規約に同意いただいた方のみ、本コンテストにご応募いただけます。

コンテスト詳細、応募規約については、以下の特設ページをご覧ください。

コンテストWebサイト URL:http://shibuya109-contest.com/



■グランプリ特典について



グランプリ受賞者には以下の特典を提供いたします。

〇SHIBUYA109渋谷店の壁面や館内にグランプリ作品を掲出

〇グランプリ受賞賞金30万円を贈呈



採用キャラクターは、当社がプロモーション目的で使用するWEBサイトやSNS等、広告物やグッズ展開の他、今後キャラクターを使用したNFT販売等を予定しています。

採用キャラクターに関する著作権は、賞金を対価として当社に有償にて譲渡いただきます。(受賞者は採用が決定後、

当社との間で著作権等譲渡契約を締結いただきます)



■コンテストの審査について



ご応募いただいた作品は、当社および特別審査員にて、「愛らしさ」「親しみやすさ」「ストーリー性」「アレンジ性」「グローバルに通用するデザイン性」などの選定基準をもとに厳正に審査しノミネート作品を決定後、一般投票でグランプリ作品を決定いたします。受賞された方には、2023年9月以降、当社からメールでご連絡いたします。



■グランプリ受賞クリエイターへの支援について

本コンテストのグランプリを受賞されたクリエイターに対し、グランプリ特典の提供に加え、今後当社がキャラクターの使用を通じて制作活動及び活躍の機会を提供していきたいと考えております。また、ノミネートへの選出やグランプリを受賞されたクリエイターへ、株式会社foriio(本社:東京都新宿区、代表取締役:山田 寛仁)の提供するクリエイターのポートフォリオサービス「foriio」(https://foriio.com)へご登録をいただき、作品や実績等と共にforiio内でのピックアップ紹介、インタビュー記事掲載などを予定しております。



■当社のメタバース・NFT事業について



株式会社SHIBUYA109エンタテイメントは、世界のブロックチェーンをリードするゲームメイキングプラットフォーム『The Sandbox』と提携し、メタバース上に渋谷の街を再現した「SHIBUYA109 LAND」を開設する準備を進めています。また、企業理念「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」に基づいて、クリエイターやアーティストがWeb3分野で活躍できる機会を提供し、その活動支援を強化しており、今後も各施策を展開してまいります。



■株式会社SHIBUYA109エンタテイメント概要



SHIBUYA109渋谷店(東京都・渋谷区)を中心とした4つの施設を展開。「Making You SHINE!-新しい世代の“今”を輝かせ、夢や願いを叶える-」の企業理念を掲げ、これからを担う新しい世代の今を輝かせ、夢や願いを叶えるため、商業施設運営に留まらないエンタテイメント事業展開を行う。

設立:2017年4月3日

代表取締役社長:石川 あゆみ

ホームページ:https://www.shibuya109.co.jp/



■株式会社SHINSEKAI Technologies概要



株式会社SHINSEKAI Technologiesは「Web2.X SHIFT」をミッションに、企業やサービスのWeb3進出支援を行う会社です。「NFT制作」「コミュニティ運営」「独自ウォレット」「Web3人材支援」などをワンストップで提供するサービス「MURA」を運営しています。また国内最大級の分散型Web3人材ネットワーク「新世界DAO」を通じて、Web3進出に挑

戦する個人をエンパワーしています。私たちはWeb3経済圏

のマスアダプションに向けて、様々な課題を解決します。

設立:2022年10月3日

代表取締役:大社 武

ホームページ:https://shinsekai-technologies.co.jp/



■株式会社foriio概要



事業内容:

・クリエイター向けポートフォリオサービス「foriio」の運営。

・法人向けポートフォリオサービス「foriio Team」の運営。

・企業の抱える経営/事業/組織/マーケティングに関連する課題に対しての、デザイン等のクリエイティブを用いたコ

ンサルティング&制作業務。

設立:2017年12月15日

代表取締役:山田 寛仁

ホームページ:https://foriio.com

法人向けページ:https://foriio.com/business



※本リリースに記載の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標です。



