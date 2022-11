[ISARIBI株式会社]

配信アーカイブはこちら:https://youtu.be/9dSvbItobO0?t=6932



先日9月末日にYouTubeチャンネル登録者数が50万人を突破した大人気アニソンダンスパフォーマー「REAL AKIBA BOYZ」(METEORA st.所属)が、2022年11月11日(日本時間)にシンガポール共和国の特設会場にて開催されたYouTubeコミュニティの祭典 『YouTube FanFest 10』 への出演を果たした。

ISARIBI株式会社はリアルタイムで配信され、日本のファンはもちろん世界中からの大きな注目を集めた本イベントについてのアフターレポートをお届けする。















イベントレポート



今回開催された 『YouTube FanFest 10』 とは、その年に大きな注目や登録者数を集めた世界中のクリエイターや配信者が一堂に会し、シンガポール会場特設ステージでのトーク・ライブパフォーマンスを行う世界最大規模のYouTube公式イベントである。



同イベントにはインド出身ラッパーにしてコメディアンであり、なんと約3700万ものチャンネル登録者数を誇る「CarryMinati」や、YouTubeチャンネル開設からおよそ1年にして約50万のチャンネル登録者数を獲得した人気K-POPアイドル「Billlie」が出演。日本語圏からも「Travis Japan」や「アカネキカク」など錚々たるグループが出演する中、REAL AKIBA BOYZは共演者たちと共にシンガポール会場の特設ステージとその配信視聴者を大きく盛り上げてみせた。





REAL AKIBA BOYZの「ネス」を除く8人(ネスは日本での単独公演のため本イベントには不参加)は、イベント終盤にダンスパフォーマーのトリとして登場。数千万人ものチャンネル登録者を誇る大物共演者や、彼らにとっても初めての世界規模ステージ、世界規模配信などのプレッシャーをものともせず鮮烈なパフォーマンスを披露してみせた。









MCのコールに応えて登場したREAL AKIBA BOYZはまず 『Gun's&Roses』 でのダンスパフォーマンスを披露。クールなブラスロックに合わせ各メンバーのソロダンスを存分に魅せ付けていった。チェックシャツに身を包む奇妙な日本人集団というシンガポール会場観客にとっての第一印象を、REAL AKIBA BOYZは切れのいいウィンドミルやヘッドスピンで覆してゆく。

また、格好良さだけではなく面白さを魅せつけるのもREAL AKIBA BOYZの特色の1つだ。曲中で「涼宮あつき」、「マロン」、「DRAGON」、「とぅーし」、そして「龍」による合体技、人間自転車を披露した瞬間には、観客席からも歓声と大きな笑い声が上がる。





続く 『紅蓮華』 でのパフォーマンスでは、ソロパフォーマンスを中心としていた先ほどまでとは打って変わり、息を合わせての一体感に満ちたダンスが披露される。他の全員に円陣で囲まれたとぅーしがタットダンス(指先や手の動きだけで表現するダンス)で咲き誇る花々を表現するという美しい振付がとりわけ印象的だ。



最後を飾るのは、先日REAL AKIBA BOYZに加入した現役高校生の最年少メンバー「龍」を中心とした1曲 『新時代』 でのダンスだ。メンバー加入からわずか数ヶ月で海外公演、そして全世界へのリアルタイム配信という大舞台を担うことになった龍だが、その緊張や重責を跳ね返すかのように眩しい笑顔でステージを縦横無尽に跳ね回る。





曲を終え、「けいたん」による観客・視聴者への挨拶と感謝が語られた後にREAL AKIBA BOYZは退場。わずか3曲、時間にしておよそ10分弱という短い持ち時間ではあったものの、世界に存在感を発揮する濃密なステージとなったことは間違いない。



なお、本イベントはYouTube FanFestの公式チャンネルから無料で配信アーカイブの視聴が可能となっている。もう一度ステージを観返したい方はもちろん、リアルタイムでの配信視聴がかなわなかった方もぜひ以下のアーカイブをご覧いただきたい。











【イベント名】

YouTube FanFest 10



【配信アーカイブ】

https://youtu.be/9dSvbItobO0?t=6932



【イベント公式サイト】

https://www.youtubefanfest.com/



【イベント公式SNSアカウント】

・Twitter https://twitter.com/YouTubeFanFest

・Instagram https://www.instagram.com/youtubefanfest/

・Facebook https://www.facebook.com/YouTubeFanFest/



【出演者(日本語圏YouTuberのみ記載)】

REAL AKIBA BOYZ/Travis Japan/アカネキカク ほか

※日本公演への追加出演者は上記公式Twitterアカウントにて発表予定!







REAL AKIBA BOYZインフォメーション



REAL AKIBA BOYZ15周年に向けて重大発表!





日清食品POWER STATION[REBOOT]Presents

REAL AKIBA BOYZfeat.二人目のジャイアン

-日清月歩- 2022年12月18日(日)19:00よりライブ開催決定!



活動開始15周年を迎え、ネット上の関連動画総再生数8億再生超のレペゼン秋葉原ヲタクダンサーチームREAL AKIBA BOYZが、ライブでのバックバンドを務め、楽曲コラボも多数展開するソウルメイトバンドである二人目のジャイアンと共に日清食品パワステリブートにてオンラインライブを開催!

ライブ後にはREAL AKIBA BOYZ x 二人目のジャイアンによるスペシャルアフタートークをお届け予定です!



日比谷野音ワンマンでの興奮そのままに、2組の“日清”月歩の飛躍を見逃すな!!



■公演時間

・19:00 ~21:30 ライブ本編+アフタートーク

※ライブ本編中と、アフタートークの間に、10分ほどの転換が数回あります。

※配信時間は変更になる可能性がございます。



※詳しくはオフィシャルサイトにて

https://nissin-ps.com/live/detail/bda92058





RAB ESPICE 2周年ライブ「ESPICE CountDown~おねだりランキング~」



■11月25日(金)新宿FACEにて開催!

#ESPICE2周年

受付URL:https://l-tike.com/st1/rabespice-ch





REAL AKIBA BOYZ 国内初、ダンスアーティストとしてビクターエンタテインメントよりメジャーデビュー決定!

2023年春リリース予定



※詳細は後日発表







REAL AKIBA BOYZ プロフィール







ネット上の関連動画総再生数3億再生超!

レペゼン秋葉原のオタクダンサーチーム「REAL AKIBA BOYZ」!

ブレイクダンスでは、今なお日本代表として世界大会に出場するなど功績を残しながら、アニソン・ボカロ・JPOPに振付した「踊ってみた動画」をネットに投稿し続け、数百万再生を超える作品も次々と生み出している。

YouTubeオフィシャル「YouTube FanFest 2021」にも出演、2022年には世界最大のアニソンフェス「Animelo Summer Live」、松崎しげる主催音楽フェス「黒フェス」など、「歌わない」ダンスアーティストとしてフェス史上初の出演をするなど、アーティスト、YouTuberとしても活躍の幅を広げる。



・REAL AKIBA BOYZ Official Web

http://abstreem.co.jp/RAB/



・REAL AKIBA BOYZ Official Twitter

https://twitter.com/RAB_CREW



・REAL AKIBA BOYZ Official Facebook

https://www.facebook.com/RAB.AKIBA



・REAL AKIBA BOYZ Official YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCMmO8fiv0J34qc0qIO6t31A



・REAL AKIBA BOYZ Official ビリビリ動画

https://space.bilibili.com/434705993?from=search&seid=10354377284792782806



・REAL AKIBA BOYZ Official TikTok

https://www.tiktok.com/@realakibaboys







INFORMATION









『METEORA st.』

読み:メテオラストリート



公式WEB:http://meteora-st.jp/

TWITTER:https://twitter.com/meteora_st



<METEORA st ALL MEMBERS>

REAL AKIBA BOYZ/駒沢アイソレーション/GinyuforcE/FLAVA JAPAN/datto/ハヤケン/NARI Digitz/涼宮あつき/DRAGON/けいたん/マロン/ムラトミ/ネス/とぅーし/ゾマやかじゃない!/龍/ギア/ゲッツ/塩野 拓矢(梅棒)/DJシーザー/RK/寺島圭亮(A.T.E)/ケイゴイノウエ/マロン/ゆうたONE/神宮司秀将/保坂有希/山下智博(株式会社ぬるぬる)/龍/D(ディー)/ラブマツ/ヒサノモトヒロ/いれいす/SHO/SALT COMMUNICATION/来栖うさこ/DJ道井悠/松下 莉子/紫穂/MISAKI/田口華有/はむねずこ/柏森たま。/鈴乃/あま津うに/ぽにょ皇子/白幡いちほ/泉ひかり/立川みくの/関口佳奈/アオノアオ/環/ユリコタイガー/りさまる



<WHATS?METEORA st>

『今までの「私」をぶち壊す。』をテーマに、世界で活躍できるありとあらゆるジャンルのオタクが所属し、ダンスを中心に、ミュージック&アート領域においてインフルエンス能力を持ったクリエイター達の事務所及びエージェント、育成機構を目的として事業を展開します。

『METEORA st.』はISARIBI株式会社の設立した、インフルエンス能力を持ったクリエイター達のミュージック&アート インフルエンサーレーベルです。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000032.000060459.html



