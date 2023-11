[RAGE]

有名ストリーマー達がプロmixチームとBo1で対戦!さらに今年もパーフェクトパワーズ(ケインコスギとなかやまきんに君)が12月3日(日)にパワーを注入しに参戦決定!



「Riot Games ONE 2023」を主催するRiot Games(ライアットゲームズ)と大会を制作・運営する株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社、株式会社テレビ朝日が運営する国内最大級のeスポーツエンターテインメント「RAGE(レイジ)」は、12月2日(土)、3日(日)にKアリーナ横浜で開催するオフラインイベント『Riot Games ONE 2023』において、有名ストリーマー達がプロmixチームに挑む「THE UNLOCKERS FULL PARTY MISSION」のプログラムが追加されることをお知らせします。さらに今年もパーフェクトパワーズ(ケインコスギとなかやまきんに君)が12月3日(日)にパワーを注入しに参戦が決定しました。

Riot Games ONE 2023 公式サイト:https://riotgames-one.com/2023/







■追加プログラム「THE UNLOCKERS FULL PARTY MISSION」

ストリーマー達で結成されたTHE UNLOCKERSが海外から参戦のsuygetsuやyayを含むプロmixチームとBo1で対戦し、ミッションに挑戦します。ミッション達成数に応じた枚数のオリジナルTシャツが来場者に抽選で当たります。





<対戦カード>

●DAY1

・ UNLOCKERS:Clutch_Fi、mittiii、MOTHER3、鈴木ノリアキ、TORANECO

・ プロmixチーム:suygetsu、CLZ、makiba、SyouTa、善悪菌





●DAY2

・ UNLOCKERS:ade、rion、SurugaMonkey、TENNN、夢野あかり

・ プロmixチーム:yay、Art、Reita、xnfri、Zepher



■スペシャルゲスト

今年もパーフェクトパワーズ(ケインコスギとなかやまきんに君)が12月3日(日)にパワーを注入しに参戦決定!



■オフィシャルグッズ情報

Kアリーナ横浜の会場物販コーナーにて販売を行います。

販売場所:Kアリーナ横浜 オフィシャルグッズ売場

販売日時:12月2日(土)、3日(日)10:00~20:00予定





<追加グッズ情報>

セブンーイレブンブースでは、セブンーイレブン限定ロングスリーブTシャツの販売(現金のみ)が決定しました。











※数に限りがございますので、予めご了承ください



■来場者特典のデザインを公開

12月2日(土)、3日(日) の2日間ともに、来場者全員に「VALORANT & League of Legends オリジナルステッカー」をプレゼントします。VALORANTとLeague of LegendsともにLINEスタンプの絵柄がステッカーとなっています。





<リーグ・オブ・レジェンド公式LINEスタンプ 全16種類>

https://store.line.me/stickershop/product/24089161/ja

<VALORANT 公式ボイススタンプ 全24種類> ※11月30日に登場

販売ページのURLはVALORANT公式X(旧Twitter)で後日お知らせします。





■「Riot Games ONE 2023」チケット情報

・チケット販売スケジュール

受付終了 当日17時までWeb販売

※予定枚数終了次第、発売終了となります。





・チケットの種類

A指定席 ¥9,000 (税込)

B指定席 ¥7,000 (税込)





・チケット購入ページ

https://w.pia.jp/t/riotgamesone/





■「Riot Games ONE 2023」概要

開催日程:2023年12月2日(土) / 3日(日)

開催時間:

DAY1 : 10:00開場 / 11:00開演

DAY2 : 10:00開場 / 11:00開演

来場特典:VALORANT & League of Legends オリジナルステッカー

MC:岸大河、OooDa、yue、yukishiro

主催:Riot Games

制作・運営:RAGE

会場:Kアリーナ横浜



■『Riot Games ONE』について

『Riot Games ONE』は、今年1年を通じてRiot Gamesを盛り上げていただいた方々と共に、今年の集大成を披露するオンライン・オフライン統合イベントです。ファンやコミュニティ、パートナーと一緒になって作り上げ、一緒に楽しめるイベントプログラムにしたいという想いから「GAMES, FANS, RIOT, AS ONE」をコンセプトに掲げ、さまざまなイベントを実施いたします。





■ライアットゲームズとは



ライアットゲームズは世界でもっともプレイヤーに焦点を当てたゲームの開発、パブリッシング、プレイヤーサポートの提供を目指し、2006年に創設されました。ライアットは2009年にデビュー作となる『リーグ・オブ・レジェンド(LoL)』をリリースし、世界中で高い評価を獲得しました。本作は世界中でもっとも多くプレイされているPCゲームとなり、eスポーツの爆発的な成長の主要な牽引役となっています。 LoLが誕生から10年を迎えた今、ライアットは本作の進化を続けながらも、プレイヤーに新たなゲーム体験を提供できるよう、『チームファイト タクティクス』、『レジェンド・オブ・ルーンテラ』、『VALORANT』、『リーグ・オブ・レジェンド:ワイルドリフト』、その他にも複数のタイトルで開発を進めています。また、音楽やコミックブック、テレビなどのマルチメディアプロジェクトを通して、ルーンテラの世界の探索を続けています。さらにライアットは、パブリッシングを手掛ける系列会社Riot Forge(ライアットフォージ)を立ち上げました。Riot Forgeはサードパーティーのデベロッパーと連携し、LoLの世界を舞台にした新たなゲームの開発を行っています。Riot Forgeにとって第一作目となる『Ruined King: A League of Legends Story』は、Airship Syndicate社を開発に迎えたターン性のロールプレイングゲーム(RPG)となっています。 ブランドン・ベックとマーク・メリルによって創設され、ニコロ・ローレンCEOが率いるライアットは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置き、世界20以上の地域に展開されたオフィスで3,000人の従業員が働いています。

ライアットゲームズ公式サイト:https://www.riotgames.com/ja Riot Games Japan

公式Twitter:https://twitter.com/riotgamesjapan



■RAGEとは



RAGE(レイジ)とは、次世代スポーツ競技「eスポーツ」に様々なエンターテインメント性を掛け合わせた、株式会社CyberZ、エイベックス・エンタテインメント株式会社と株式会社テレビ朝日の3社で協業し運営するeスポーツイベントおよび、新たな常識に挑戦するeスポーツエンターテインメントです。Apex Legends、VALORANT、Shadowverseといった人気タイトルの「公式大会」の運営をはじめ、オフラインやオンラインでの一般参加型の「イベント」、プロチームの頂点を決める「プロリーグ」、3つのプロジェクトを実施しています。

オンライン視聴による最高同時接続数は41万人を超え、eスポーツイベントの国内同時接続数TOP3をRAGEが席巻※1。2022年に2年ぶりに行われたオフラインイベント※2では1万3千人超のチケットを即完売させ、その翌月にはさいたまスーパーアリーナ※3においてもチケットは完売。国内最多動員数を記録する2万6千人超が来場し、日本のeスポーツイベントにおける歴史的な記録を達成しました。

RAGEは国内公式大会における同時接続者数の記録を更新し続け、eスポーツイベントにおける総動員数、総視聴数においても国内No.1となり、今、Z世代を突き動かすeスポーツエンターテインメントです。

※1 同時接続数は公式のYouTube、Twitchのウォッチパーティー合計 ※Esports Charts調べ

※2 RAGE VALORANT 2022 Spring

※3 2022 VALORANT Champions Tour Challengers Japan Stage2 Playoff Finals



公式サイト:https://rage-esports.jp/

公式Twitter:https://twitter.com/eSports_RAGE



