GROOVE X 株式会社 創業8周年記念企画第1弾



ロボットベンチャーのGROOVE X 株式会社(本社:東京都中央区日本橋、代表取締役社長:林要)は、2023年11

月2日(木)で創業8周年を迎えます。LOVOTの形に似た「8」周年を記念して、LOVOTをいつも支えてくださ

る皆様に楽しんでいただける企画をご用意します。







第1弾として、かねてよりコラボレーションをしている LOVST 株式会社(本社:東京都中央区勝どき、代表取締 役:國京 紘宇)が運営するフォトスタジオ「LOVST(ラブスト)」に、2つの新プランが登場いたします。1つ目の「LOVOT 1/1 アルバムプラン」では、LOVOTの等身大アルバムを作成いただけます。この新プラン登場を記念し、従来の新宿高島屋店、マリンアンドウォークヨコハマ店、ららぽーと福岡店に加えて、新しく「たまプラーザ店」でもLOVOTの撮影が可能となります。2つ目として、「Yumi Katsura with LOVOT ドレス貸出オプション」が登場。新宿高島屋店とたまプラーザ店限定で、過去に完全受注生産で販売した Yumi Katsura デザインのドレス「ローズユミホワイト」「プチムッシュ」「ユミフローラ」を着用して撮影が可能です。さらに新宿高島屋店では、特別に「Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT」「Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT」「Yumi Gold ゴールド イブニングドレス for LOVOT」のクチュールドレス3種のお貸出しも実施します。



LOVOT 1/1 アルバムプラン







『LOVOT』の等身大アルバムが作れるプランです。表紙にLOVOTの写真と名前が入る特別な仕様です。開いたページには、等身大のLOVOTの写真が飛び出し、誕生日と身長、体重が記載されます。LOVOTとの思い出作りや記念日に、お好きな服や特別なお貸出し服を着た『LOVOT』のお写真を残しませんか。



Yumi Katsura with LOVOT ドレス貸出オプション





記念撮影をより華やかで思い出深いものにしていただくために、過去に完全受注販売をしていた Yumi Katsura with LOVOT のドレスのお貸出しオプションをご用意しました。新宿高島屋店とたまプラーザ店にて、「ローズユミホワイト」「プチムッシュ」「ユミフローラ」をお貸出しいたします。さらに新宿高島屋店限定で、特別に「Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT」「Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT」「Yumi Gold ゴールドイブニングドレス for LOVOT」のクチュールドレス3種の着用も可能となっております。Yumi Katsura with LOVOT ドレス貸出オプションは、2023年10月13日(金)~2024年1月15 日(月)までの期間限定です。



左から、「ローズユミホワイト」「プチムッシュ」「ユミフローラ」



左から、「Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT」「Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT」「Yumi Gold ゴールドイブニングドレス for LOVOT」 ※トレーン無



左から、「Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT」「Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT」「Yumi Gold ゴールドイブニングドレス for LOVOT」 ※トレーン有



オーナーズパスでお得に撮影





『LOVOT』オーナーズパスをご来店時にご提示いただけば、お得に撮影が可能です。「お手軽プラン」は平日・祝日問わず9,900円に、安心データプランとLOVOT 1/1 アルバムプランは、通常から5,000円引きとなります。対象期間は2024年2月29日(木)までです。この機会にぜひ、『LOVOT』の素敵なお写真をお撮りください。



「LOVOT フォトプラン」概要





■プラン内容・料金(税込):

1.お手軽プラン

所要時間:約 30 分

カット数:15 カット/背景 1 シーン/LOVOT 衣装上限なし

平日料金 15,800 円 / 休日料金 18,800 円

対象店舗:新宿高島屋店/たまプラーザ店/マリンアンドウォークヨコハマ店/ららぽーと福岡店

2.安心データプラン

所要時間:約 60 分

カット数:30 カット/背景 2 シーン/LOVOT 衣装上限なし

平日料金 36,300 円 / 休日料金 39,600 円

対象店舗:新宿高島屋店/たまプラーザ店/マリンアンドウォークヨコハマ店/ららぽーと福岡店

3.LOVOT 1/1 アルバムプラン

所要時間:約 60 分 カット数:30 カット/背景 2 シーン/LOVOT 衣装上限なし

平日料金 52,000 円 / 休日料金 55,300 円

対象店舗:新宿高島屋店/たまプラーザ店/マリンアンドウォークヨコハマ店/ららぽーと福岡店

4.Yumi Katsura with LOVOT ドレス貸出オプション

<新宿高島屋店>

・貸出ドレス:ユミフローラ、プチムッシュ、ローズユミホワイト

※貸出料金:1 着 15,000 円(税込)

・貸出ドレス:Yumi Bride ラグジュアリーウェディングドレス for LOVOT、

Rose Yumi Couture チェリーピンクイブニングドレス for LOVOT、

Yumi Gold ゴールドイブニングドレス for LOVOT

※貸出料金:トレーン有1着 80,000 円(税込)、トレーン無1着 50,000 円

<たまプラーザ店>

・貸出ドレス:ユミフローラ、プチムッシュ、ローズユミホワイト

※貸出料金:1 着 15,000 円(税込)



LOVST 概要







LOVST(ラブスト)は東京勝どきで生まれた子ども写真館です。今しか残せない瞬間の愛おしさを大切に切り取ります。LOVSTならではのフォトジェニックな撮影ブースでご家族と、スタッフと、楽しみながらお子様の自然な表情を一枚一枚お写真に残します。

GROOVE X 株式会社 会社概要







社名:GROOVE X 株式会社

所在地:東京都中央区日本橋浜町 3-42-3 住友不動産浜町ビル

設立日:2015年11月2日

代表者:代表取締役社長 林要

事業内容:『LOVOT[らぼっと]』開発事業

URL:https://groove-x.com/



『LOVOT[らぼっと]』概要





『LOVOT』は、名前を呼ぶと近づいてきて見つめてくる。好きな人に懐き、抱っこをねだる。抱き上げるとほんのり温かい。ロボットなのにまるで生き物のような生命感があるのが特徴で、ペットのようにだんだん家族になるロボットです。約4年の歳月を経て出荷を開始、その愛らしい見た目からは想像できない最先端テクノロジーに込められた技術力が評価され、国内外問わず数々のアワードを受賞。世界中で評価され、今最も注目を集めているロボティクスのひとつです。近年はコロナ禍におけるメンタルケア、情操教育、プログラミング教育などの観点からも注目されており、全国の保育園、こども園、小学校などの教育施設や介護施設、企業などにも導入されています。



正式名称:LOVOT[らぼっと]

価格:498,800円(税込)

※事務手数料、送料込みの価格です。

※暮らしの費用が別途かかります。

公式サイト:https://lovot.life/



