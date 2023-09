[K-1実行委員会]

サッタリの相手は、52勝32KO“イタリアのビースト”クラウディオに決定=9.10横浜



9月2日(土)都内にて、「ReBOOT~K-1 ReBIRTH~」〔9月10日(日)神奈川・横浜アリーナ〕のK-1 30周年記念無差別級トーナメントの対戦カードをK-1のカルロス菊田プロデューサーが以下のように発表した。







注目は、サッタリの相手として初来日する“イタリアのビースト”クラウディオ・イストラテ。

クラウディオは、サッタリから勝利を収めたステファン・ラテスクから二度も勝利している選手に勝っている強豪で、ビジュアルのインパクトそのままにKOを量産する怪物とのことだ。



また、菊田プロデューサーは「ポーランドのミハル・トゥリンスキーも、優勝候補の一人」と注目しているとのこと。

ミハルはリトアニアのKOKヘビー級王者で、「蹴りとパンチのバランスが良いトータルファイター」と菊田プロデューサー。



これまでの実績では、サッタリとシナ・カリミアンが順当に勝ち上がりそうな印象はあるが、波乱が起こりそうな対戦カードが組まれている。





K-1 30周年記念無差別級トーナメント対戦カード





[K-1 30周年記念無差別級トーナメント一回戦3分3R・延長1R]

マハムード・サッタリ(イラン/TEAM ŌTA)

vs

クラウディオ・イストラテ(イタリア/Kombat Gym)



[K-1 30周年記念無差別級トーナメント一回戦3分3R・延長1R]

シナ・カリミアン(イラン/SINA ARMY)

vs

ケリム・ジェマイ(ドイツ/ZAM-ZAM Ulm



[K-1 30周年記念無差別級トーナメント一回戦3分3R・延長1R]

ミハル・トゥリンスキー(ポーランド/HW LOW-KICK)

vs

アリエル・マチャド(ブラジル/Hemmers Gym/Madison Team)



[K-1 30周年記念無差別級トーナメント一回戦3分3R・延長1R]

ヴァレンティン・ボルディアヌ(ルーマニア/Catalin Morosanu Academy)

vs

リュウ・ツァー(中国/唐山文旅驍騎ファイトクラブ/CFP)







頂上決戦直前、それぞれの熱い思い! 王者・金子晃大「ギリギリまで魂を磨く」、挑戦者・玖村将史「4回目はない」







またK-1スーパー・バンタム級タイトルマッチに出場する王者・金子晃大(K-1ジム三軒茶屋シルバーウルフ)と、挑戦者・玖村将史(K-1ジム五反田チームキングス)の記者会見が行われた。

2人は、これまで1勝1敗。



前回は同級の王座決定トーナメント決勝で対戦し、金子が玖村からダウンを判定で下している。

スーパー・バンタム級日本一を決める頂上決戦を8日後に控え、2人はどんな思いで決戦を迎えようとしているのか。

緊張感が高まる中、それぞれが口を開いた。



まず挑戦者の玖村は、「試合まで、あと1週間。今は1回目、2回目の対戦を関係なしに仕上げてきたんで、次の一戦を考えて集中しています」と意気込みを語れば、王者・金子は「勝つと信じている人のために戦いたいと思います」と一言。



ともに決戦前のピリピリした感じがあり、いい練習をしてきたことが分かった。

試合が決まったここまで、どんな思いで過ごしてきたのか聞くと、「コンディションは一番良くて仕上がりました。4回目はないと思って過ごしてきました。



K-1は9月から新しくなるということで、結果的に自分が面白い試合をすればいい」と玖村。





金子は「魂を磨くことに集中してきました。残り8日、ギリギリまで仕上げていきます」と調整する日を設けず、いけるところまで自分を高めることを明かした。



また金子は、大会当日に無差別級トーナメントがあることについて「ヘビー級と軽量級それぞれの良さがあるんで、でも自分たちのやってきたことの重さがあると思っています」と自信をのぞかせた。



玖村は「MAXの僕たちの試合は、ヘビー級との勝負かなとも思っています」と対抗心があるという。



ともにKO決着を望んでいるようで、「判定ではなく、圧倒することが一番だなと思っています」と玖村が語れば、金子は「金子の“K”はKOの“K”です」と言って笑顔を見せた。



K-1のカルロス菊田プロデューサーは、「今回のタイトルマッチに勝った選手は、今後、世界との試合を考えています。その試合を日本でやるにしても、海外でやるにしても、どんどん世界に見てもらいたいですね」とスーパー・バンタム級頂上決戦に期待を寄せている。





「ギリギリまで魂を磨く」と宣言した金子。



「4回目の対戦はない」と予告した玖村。



スーパー・バンタム級タイトルマッチは、これまで以上に激戦になることだけは間違いない。



2023年9月10日(日)ReBOOT~K-1 ReBIRTH~





日程:2023年09月10日(日)

会場:横浜アリーナ

開催日時概要:11:00開場/11:30試合開始

大会概要主催・後援:

◆主催 (株)M-1スポーツメディア

◆運営 (株)グッドルーザー

放送スケジュール:

テレビ&ビデオエンターテインメント「ABEMA」

U-NEXT

GAORA-CSスポーツチャンネル

DAZN





