株式会社ドミノ・ピザ ジャパン(代表取締役:ジョシュア・キリムニック、CEO:マーティン・スティーンクス、本社:東京都品川区)が展開する国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン ドミノ・ピザは、「北海道3周年記念キャンペーン」の一環として、北海道を4つの地区に分け、地元のお客様とともにピザを開発する『北海道限定商品開発プロジェクト』を進行しています。

このたび、各地区の開発会議を経て完成した8つのピザレシピ(1地区につき各2つの合計8つ)から、「北海道限定クワトロ・ピザ」として販売するにふさわしい4つの味を、道民による人気投票で選出する「北海道限定ピザ人気投票」を、2023年2月8日(水)から2月12日(日)まで、ドミノ・ピザ公式Twitterにて実施します。





4地区それぞれ2つのピザレシピから、その地区を代表するのにふさわしい1つのレシピを決定するものです。各地区から投票で選出された合計4つのレシピで、実際の「北海道限定クワトロ・ピザ」を作り、3月から発売することといたしております。道民の皆さま、是非投票に参加して、北海道ならではの、北海道民のためのドミノ・ピザの新商品を一緒に決めてください!







豚丼に塩辛!? 地元を愛する道民ならではのアイデアによる、特産品や地元グルメ×ピザの出会い

開発会議によって生み出された「道民による道民のためのピザ」、各地区No.1ピザを決める投票開始!



『北海道限定商品開発プロジェクト』は、北海道を道央・道東・道南・道北の4つに分け、その地区の特色を活かしたピザの味を各々開発し、4つの味を組み合わせて1枚の「北海道限定クワトロ・ピザ」の完成を目指すプロジェクトです。応募総数142名、約18倍の狭き門をくぐりぬけた一般枠の道民8名(1地区につき2名の合計8名)と、各分野で活躍する北海道にゆかりのあるインフルエンサー、ドミノ・ピザのクルーが力をあわせて、“道民による道民のためのピザ”レシピを開発に向け、2023年1月、道内4地区にて開発会議を実施。その後、それを受けてドミノ・ピザで開発を続けてまいりました。

このたび、検討の結果、8つのレシピが完成しました。のせる味は、豚丼、煮豆、新子焼きタレ、北海道ポテトとマヨネーズ、スープカレー、スモークサーモン、北海道ザンギ、塩辛じゃがバターなど、北海道ならではのものばかり。



そこで、この8つのレシピを対象に、2月8日(水)より、2月12日まで、道民による「北海道限定ピザ人気投票」を実施します。投票により、各地区のNo.1として選ばれた4つの味(1地区につき1つ)は、「北海道限定クワトロ・ピザ」のクオーターに採用されます。完成した「北海道限定クワトロ・ピザ」は3月中旬に販売予定です。“道民による道民のためのピザ”ですので、どのピザが食べたいか決めるのは道民のあなた。投票は、ドミノ・公式twitterで実施される2択のアンケートに答えるだけ。あなたの選択が北海道のピザを決めます。ぜひ投票へご参加ください。





「北海道限定クワトロ・ピザ」人気投票 概要



投票期間:2023年2月8日(水)~2月12日(日)

内容:8つのピザレシピの中から、「北海道限定クワトロ・ピザ」にふさわしい4つのレシピを人気投票により選出

※各地区2つのレシピからNo.1を選出。人気の高かった4つの味(1地区につき1つ)単体と、4つを組み合わせた「クワトロ・ピザ」の計5種を発売予定。

投票資格:北海道出身・在住の皆様

投票先:ドミノ・ピザ 公式Twitter(https://twitter.com/dominos_JP)

投票対象:1地区につき各2つのピザレシピ(合計8つ)

投票方法:ドミノ・公式Twitterのアンケートに答えるだけ!





<道東地区>

■道産煮豆とカマンベール

■帯広豚丼

投票はこちらから:https://twitter.com/dominos_JP/status/1623154664765263872





<道北地区>

■新子焼風ピザ

■北海道チーズとプレミアムポテトマヨ

投票はこちらから:https://twitter.com/dominos_JP/status/1623154651981045762





<道央地区>

■いろどり野菜とチキンのスープカレー

■芳醇スモーキーサーモンとホワイトソース

投票はこちらから:https://twitter.com/dominos_JP/status/1623154656951078915







<道南地区>

■ザンギとたっぷり野菜のピザ

■北海道産ポテトの塩辛じゃがバター

投票はこちらから:https://twitter.com/dominos_JP/status/1623154658448384002















【開発会議レポート】 各々のおすすめ地元食材・調味料をめぐり、議論も白熱!?

「北海道限定のクワトロ・ピザ」8つのレシピはこうして生まれた!



投票対象となるレシピは、1月に実施した開発会議を経て決定しました。開発会議は、1月11日(水)道東地区、12日(木)道北地区、13日(金)道央地区、15日(日)道南地区にて実施し、それぞれ一般枠の道民2名と、インフルエンサー、ドミノ・ピザのクルーが参加。事前にヒアリングした好きな地元食材や調味料を一堂に集めた会場にて、話し合いを重ねながらプレーンピザにトッピングして数パターンを試作し、その場で焼いて試食する形で進行しました。

会議では、自身のお勧め食材や組み合わせに対し、各々が熱のこもったプレゼンを展開。試作したピザはどれも甲乙つけがたく、最終の絞り込み作業に苦戦する地区が続出しましたが、最終的に、各地区4~6つのピザレシピを生みだしました。

レシピは、開発会議の結果をもとに、ドミノ・ピザの商品開発チームが持ち帰り、道内33店舗※に調達可能な生産量の要素などを踏まえて商品化への調整を実施。このたびの投票対象となる、各地区2つ・合計8つの味が完成しました。(※2月8日時点)



<1月11日(水)実施:道東地区開発会議の様子>

会場:ドミノ・ピザ 帯広西5条店

参加者:【一般参加】松田 彩香さん、荒地 拓也さん 【インフルエンサー】動画クリエイター/北海道中標津町出身 ばんばんざい ぎしさん【ドミノ・ピザ】マーケティング部 メニューイノベーション課 課長 大山 幸恵、店長代理 小玉 姫菜、クルー 岩谷 礼乃【進行】Be My Radioパーソナリティ 阿野 洋介さん





<1月12日(木)実施:道北地区開発会議の様子>

会場:ドミノ・ピザ 旭川二条通店

参加者:【一般参加】八木 杏奈さん、長嶋 健介さん 【インフルエンサー】アーティスト/旭川観光大使 浅井 未歩さん【ドミノ・ピザ】マーケティング部 メニューイノベーション課 課長 大山 幸恵、ストアマネージャー 山口 晃一、クルー 風上 紗愛【進行】Be My Radioパーソナリティ 鈴木 彩可さん





<1月13日(金)実施:道央地区開発会議の様子>

会場:ドミノ・ピザ 新琴似5番通店

参加者:【一般参加】田中 帆南さん、荻原 一輝さん 【インフルエンサー】札幌観光大使/北海道観光応援隊 三好 さやかさん【ドミノ・ピザ】クルー 若松 里花、クルー 鳴野 翔太 【進行】Be My Radioパーソナリティ 箕輪 直人さん





<1月15日(日)実施:道南地区開発会議の様子>

会場:ドミノ・ピザ 函館松風町店

参加者:【一般参加】福井 大晟さん、白石 智瑛さん 【インフルエンサー】お笑い芸人/函館市出身 ダブルグッチーさん【ドミノ・ピザ】ストアマネージャー 手塚 海希、クルー 下山 宇宙 【進行】Be My Radioレポーター 戸田 耕陽さん





また、1月13日(木)には、ドミノ・ピザ 新琴似5番通店で「プロジェクト発表会」を実施しました。ドミノ・ピザの商品開発担当者が登壇したほか、北海道庁の村瀬弥生氏をお招きし、本プロジェクトへの期待や意気込みをはじめ、北海道愛溢れるトークを繰り広げました。





■北海道庁 北海道農政部生産振興局畜産振興課 村瀬弥生氏 コメント





「地元愛あふれる北海道限定ピザの開発が行われるとのことで、地元北海道の食材でピザ開発していただき、生産者を応援できればと思い、今回道庁も開発会議に参加させていただくことになりました。

道庁からは、チャレンジ精神旺盛な若手生産者を中心に栽培が拡大されている新顔作物から“にんにく”と“さつまいも”、さらに、生乳需要拡大に向けて『やっぱり道産 Do!チーズプロジェクト』としても力をいれている”チーズ”を提案させていただきました。

是非、開発メンバーの皆様には、地元ならではの食材や味を生かした、オリジナリティあふれる『道民による道民のためのピザ』を作っていただきたいと思います。」



■株式会社ドミノ・ピザ ジャパン マーケティング部 メニューイノベーション課 課長 大山幸恵 コメント





「おいしいピザづくりのために日々多くの食材に触れていますが、今回、日本にも知らない食材がまだまだあることを知りました。北海道限定ピザを食べるために、思わず沖縄から北海道に行きたくなってしまうような、海外からも北海道限定ピザを食べることを目的に観光する人が現れるような、そんな魅力的なピザを作りたいです。

北海道の魅力的な食材を合わせたクワトロ・ピザ、どんなものが完成するのか楽しみにしています。」









