[アソビュー株式会社]

アソビュー株式会社(所在地:東京都品川区、代表執行役員CEO:山野 智久、以下、当社)は、Great Place to Work(R) Institute Japan(以下、GPTWジャパン)が実施する2024年度版日本における「働きがいのある会社」に認定されました。







当社は、「生きるに、遊びを。」をミッションに掲げ、「遊び」が衣食住に並ぶ人生を彩る豊かなものとして、Well-Beingな社会の実現を目指し、遊びが見つかる「アソビュー!」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー!ギフト」、観光・レジャー・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

事業・サービスの拡充に伴い、エンジニア・セールス職を中心に積極的な人材採用を行い、直近1年間で約50名の新規入社(新卒・中途含む・期間:2022年12月1日~2023年11月30日)、従業員は2023年11月現在で220名に至ります。





当社が考える人と組織の成長について



バリューの体現

当社は上記のミッション実現を目指す上で、以下の3つのバリューを掲げています。

バリューに則った行動をすることが、ミッションの実現に近づくと考えています。

・FOR YOU(すべては、顧客のために。)

・PROFESSIONAL(プロであれ。)

・RESPECT(すべての人に、経緯を。)





アソビューが目指す組織の状態

このバリューをベースに、心理的安全性を土台とし、成長実感と貢献実感を得ながら一人一人が高い成果を創出し、ミッションを実現していくという組織状態を「Well-Beingな組織」とし、それを目指しています。







Well-Beingな組織のための施策(一部)

働きがいも働きやすさも両方を求められるような組織環境づくりを制度面からも推進しています。



■情報の透明性へ向けて

・キックオフ

半期ごとの事業戦略の共有とミッション・バリューをテーマにしたワークの場。

・軍略会議

週次の事業戦略の共有・理解促進を目的とした全社集合機会。

漫画からインスパイアされたネーミングにし、共通言語にしている。

・経営会議の議事録公開

週次の経営会議の議事録を全従業員に展開し経営状況の理解を促す。

■賞賛と感謝

・ASOVIEW VALUE AWARD

半期ごとに実施する表彰制度。

・今週のスター

経営会議にて共有されたメンバーの成長・取り組みを賞賛。

・Unipos

日々の感謝や賞賛を目的としたピアボーナス。

■成長・挑戦への後押し

・キャリアチャレンジ制度

半期に1度、部署異動をメンバー自ら手上げで挑戦できる制度。

・ラーニングパッケージ

ビジネス基礎力向上のためのイーラーニングと専門性を持った当社メンバーによる講習制度。

・スタトレ

新卒入社者向けの研修。先輩社員がバディとなってバリューの体現に繋がるスタンスの習得を行う。

・フレックス制度

・リモートワーク

・アソ誕制度

誕生日休暇とともに「アソビュー!」で使えるポイントを付与。

従業員にっとっても「生きるに、遊びを。」を体現を推奨している。







「働きがい認定企業」とは





働く人へのアンケートの結果をもとに、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place to Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

詳細URL:https://hatarakigai.info/ranking/certified_companies/



Great Place to Work (R) Institute Japan とは





Great Place to Work(R) Institute は、世界約60か国に展開し、「働きがいのある会社」を世界共通の基準で調査・分析、各国のHPや主要メディア等で発表しています。米国では、1998年より「FORTUNE」を通じて毎年「働きがいのある会社」ランキングを発表しており、同国ではこのランキングに名を連ねることが「一流企業の証」として認められています。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place to Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place to Work(R) Institute Japan(GPTWジャパン)を運営しています。



アソビュー株式会社について





「生きるに、遊びを」をミッションとし、“遊び”が衣食住に並ぶ人生を豊かに彩るものとして、Well-Beingな社会の実現を目指しています。

休日の便利でお得な遊びの予約サイト「アソビュー!」、大切な人に思い出を送る体験ギフト「アソビュー!ギフト」、レジャー観光・文化施設向けDXソリューション事業を提供しています。

設立年月:2011年3月14日

資本金:10億円

代表者名:代表執行役員CEO 山野 智久

本社所在地:東京都品川区大崎1-11-2 ゲートシティ大崎イーストタワー8F

事業内容:遊びやレジャーアクティビティの予約マーケットプレイス事業、レジャー業界向けDX推進事業など

URL:https://www.asoview.co.jp



