株式会社ユーザベースのアメリカ拠点、Uzabase USA, Inc.が提供するイノベーションリサーチプラットフォーム「SPEEDA Edge」は、2023年11月15日(米国東部時間)発表のCES(R) 2024 Innovation AwardsにてAI部門を受賞しました。また、2024年1月に開催されるCES 2024に出展します。







SPEEDA Edgeは、グローバルにおける新興業界、競合他社の動向、最新技術の活用事例といった、事業環境の変化を最速で捉えることで調査効率と生産性を高める、イノベーター向けのリサーチプラットフォームです。専門アナリストによる分析とテクノロジーを組み合わせ、約200の新興業界と約1,000の新興業界セグメントに関する経済情報コンテンツを提供します。



SPEEDA Edgeが独自に開発した「自動マッピング・アルゴリズム」は、AI・機械学習とアナリストの考察を掛け合わせた機能です。20万社以上(※)の企業データベースと新興業界セグメントを接続させ、関心に沿ったニュースレターや四半期レポートを生成することができます。また、トレンド分析や競合ベンチマーク、カスタマイズ可能なレポートの提供により、ユーザーの市場調査力と意思決定のスピードを向上させます。



その有用性が評価され、Microsoft、Swiss Re、日立製作所、CSL Behring、 NTT Data、NECといった世界的な企業でも導入と活用が進んでいます。



(※)今後、約200万社まで規模を拡大する予定。





SPEEDA Edgeの特長





・アナリストが独自に定義した200新興業界、1,000の事業セグメントにより、自社が注力すべき潜在領域を瞬時に特定

・グローバルの大手企業とスタートアップを含めた競争環境をリサーチ無しで把握

・パーソナライズされたニュースレターで、注力業界・重点企業におけるトレンドトラッキングを自動化





URL: https://sp-edge.com/





CES(R) 2024 Innovation Awardsについて





Consumer Technology Association (CTA)(R)が主催し、世界で影響力のあるテクノロジーカンファレンスであるCESに先駆けて発表される、特に優れたデザインとエンジニアリングを表彰する年次コンペティションです。



CES 2024への出展について

CES 2024に出展し、受賞製品であるSPEEDA Edgeのデモンストレーションを行います。

期間:2024年1月9日~12日(米国東部時間)

会場:Japan Pavilion, Eureka Park at CES 2024, Las Vegas





Uzabase USA inc. / 株式会社ユーザベース SPEEDA Edge事業執行役員 CEO 土屋 翔のコメント

誰もが心動かす「Wowプロダクト」をユーザーと共創する。これが私たちのチームカルチャーです。

ユーザーに感動を与えるプロダクトを提供するために、これまでもAIをはじめとした新しい技術を活用しながら、リアルな価値を届けられるよう、ユーザーと共に愚直に磨き上げてきました。その成果をアワードという形で評価いただき嬉しく思います。



今回受賞のきっかけとなった20万社を超えるスタートアップ情報を自動で業界別に整理・マッピングする機能は、ユーザーから「特定業界におけるスタートアップのリストアップに時間がかかる」というフィードバックを受けて開発しました。



今後もユーザーとともに「Wowプロダクト」を共創していきます。





会社概要

社名:Uzabase USA, Inc.

所在地:211 East 43rd St, Suite 637 New York, NY 10017





お問い合わせ

ユーザベース 広報担当

https://www.uzabase.com/contact/



