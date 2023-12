[ザ・シネマ]

『ザ・フォッグ(1980)』、『ニューヨーク1997』、『パラダイム』、『ゼイリブ』の4作品をお届け



洋画専門チャンネルザ・シネマ(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)が手掛ける、ミニシアターに特化した動画配信ストリーミングサービス【ザ・シネマメンバーズ】では、ホラーの巨匠ジョン・カーペンター監督作品を特集いたします。『ザ・フォッグ(1980)』や『ニューヨーク1997』など4作品を1月より特集配信いたします。





【1月配信:ザ・シネマメンバーズ】



ホラーの巨匠ジョン・カーペンター監督作品を特集いたします。

不穏な霧に覆われた町で惨劇が起きる…ミステリアスな恐怖が紡がれる『ザ・フォッグ(1980)』、

ニューヨーク全体を監獄にするという奇抜なアイデアを具現化した近未来SF『ニューヨーク1997』、

自らの本領をフル発揮した低予算映画『パラダイム』、

そしてサブリミナル効果を用いた異星人の侵略を通じて現代社会を風刺した『ゼイリブ』の4作品を配信。



■【ジョン・カーペンター】

1月6日~ 『ザ・フォッグ(1980) 【4Kレストア版】』

1月13日~ 『ニューヨーク1997【4Kレストア版】』

1月20日~ 『パラダイム』

1月27日~ 『ゼイリブ【4Kレストア版】』



ザ・シネマメンバーズを見るにはこちら:https://cineclub.thecinema.jp/



《配信作品情報》

【ジョン・カーペンター】





●『ザ・フォッグ(1980)』

配信:1月6日~配信

不穏な霧に覆われた町で惨劇が起きる…

鬼才ジョン・カーペンター監督がミステリアスな恐怖を紡ぐホラー

ジョン・カーペンター監督が『ハロウィン』で成功した後に手がけたホラー。猟奇殺人鬼が恐怖を生む『ハロウィン』とは一転し、一面を覆う霧で不気味なムードを盛り上げる。2005年にはリメイク版が製作された。





●『ニューヨーク1997』

配信:1月13日~配信

大統領の命運は“犯罪の帝王”に託された!

ジョン・カーペンター&カート・ラッセルが放つSFアクション

鬼才ジョン・カーペンター監督がニューヨーク全体を監獄にするという奇抜なアイデアを具現化した近未来SF。アイパッチ姿のシニカルなアンチヒーロー“スネーク”をカート・ラッセルがニヒルに魅せる。





●『パラダイム』

配信:1月20日~配信

閉ざされた教会で悪魔が蘇る!

B級映画の鬼才ジョン・カーペンターによるオカルトホラー

『ハロウィン』のヒットでメジャー監督となったジョン・カーペンターが、創作の自由を許される低予算ホラー映画で自らの本領をフル発揮。特殊メイクでグロテスクに表現した悪魔の猛威が問答無用の恐怖を誘う。





●『ゼイリブ』

配信:1月27日~配信

異星人の侵略はひそかに進んでいた…

鬼才ジョン・カーペンターが描く社会派SFホラー

サブリミナル効果を用いた異星人の侵略を通じてジョン・カーペンター監督が現代社会を風刺。主人公に扮するプロレスラーのロディ・パイパーと友人役キース・デヴィッドが延々と繰り広げる格闘シーンが迫力満点。



『ザ・フォッグ(1980)』 (C) 1979 STUDIOCANAL 『ニューヨーク1997』 (C) 1981 STUDIOCANAL SAS - All rights reserved 『パラダイム』 (C) 1987 STUDIOCANAL 『ゼイリブ』 (C) 1988 STUDIOCANAL S.A.S. All Rights Reserved.

------------

ザ・シネマ メンバーズとは

【ザ・シネマメンバーズ】は、ミニシアター・単館系作品を中心に、大手配信サービスでは見られない作品を“映画が本当に好きな人へお届けします。「観たくても見つけれられなかった映画との出会いを提供する場でありたい。」そんな純粋な思いから生まれたサービスが、【ザ・シネマ メンバーズ】です。毎月お届けする作品は、ごく限られた本数になりますが、愛すべき作品を信念とこだわりをもってしっかりとセレクト。厳選した作品のみを提供。好きな時に好きな場所で観られる、「ミニシアター系のサブスク」です。

【公式WEBサイト】 https://cineclub.thecinema.jp/

【公式Instagram】 @the.cinema.jp https://www.instagram.com/the.cinema.jp/

------------







企業プレスリリース詳細へ (2023/12/25-18:16)