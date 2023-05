[一般社団法人日本フットサルトップリーグ]

Fリーグオーシャンカップ2023、5月15日(月)開幕!



Fリーグ オーシャンカップ2023 一次ラウンドをFリーグ公式YouTubeチャンネルにて配信することが決定しましたので、下記の通り、お知らせいたします。

大会2日目、5月16日(火)の試合URLにつきましては、当日の9時に改めてお知らせいたします。









【Fリーグオーシャンカップ2023 配信スケジュール】



5月15日(月)

16:00 ZOTT WASEDA vs. しながわシティ

配信URL:https://youtube.com/live/ufJj-3CcfCI?feature=share

18:30 リガーレヴィア葛飾 vs. エスポラーダ北海道

配信URL:https://youtube.com/live/Ii8eEvozQ6c?feature=share

18:30 アグレミーナ浜松 vs. 湘南ベルマーレ

配信URL:https://youtube.com/live/jpSx72V8QIU?feature=share







