FM802は2023年10月のヘビーローテーションに、下記2曲を選定。10月1日(日)より、1ヶ月にわたって、各ワイド番組などで毎日オンエアいたします。





邦楽 「Super Ball」/TOMOO



瑞々しい情景描写、溢れ出る感情を表現するソングライティングとステージに上がると目を引く存在感、唯一無二の歌声を持つシンガーソングライター・TOMOOによる待望のフルアルバム『TWO MOON』がリリース。

アルバムリードトラックとなる「Super Ball」はサウンドプロデュース・アレンジに小西遼(象眠舎、 CRCK/LCKS)を迎え、弾むカラフルなスーパーボールのようなパワフルで華やかなサウンドに表現力豊かなTOMOO の歌声とピアノがマッチした楽曲。独特な切り口のリリックが光る、“大人になってからの苦さや葛藤も分かった上で童心を忘れないでいる”という事を表現した、TOMOO の新境地と言える新曲となって いる。



9月27日(水)アルバム「TWO MOON」リリース

PCCA-06223 ¥2,800(税抜)

(PONYCANYON / IRORI Records)





洋楽 「Lock It In (No Regrets)」/Sipho.



UKのインディ・レーベル、Dirty Hit所属の新人シンガー・ソングライター、Sipho. (シーポ)が10月27日にリリースするデビュー・アルバム『PRAYERS & PARANOIA』 からのシングル「LOCK IT IN (NO REGRETS)」をリリース。UK、バーミンガム出身のシーポは、単に「良い」R&B、「良い」ゴスペル、「良い」エレクトロニックではなく、カテゴライズされないグッド・ミュージックを聴かせてくれます。作詞作曲、プロデュース、レコーディングをすべて自分で行う彼はフランク・オーシャンやオッド・フューチャー、 アール・スウェットシャツ、ソランジュやマーヴィン・ゲイから影響を受けていると言います。シングル「LOCK IT IN (NO REGRETS)」についてシーポは「ただストレートに 作っただけだよ。今回もキャラクターを演じているけど、これはほとんど僕の一部 なんだ。僕はあからさまな悪役を演じている。時には意地悪になることも必要だよ。威勢がよくて、サイコで、喧嘩腰に、でも上品にね。」とコメントしています。





10月27日(金) アルバム「 PRAYERS & PARANOIA」リリース

DH01746 オープンプライス

(Dirty Hit )



