[株式会社CRAZY BUMP]

マンガ、アニメ、特撮などを始めとするサブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営している株式会社クレイジーバンプは【超三国志展 in ハンズ梅田店】を3月1日(水)~3月22日(水)の期間で開催いたします。(https://hakabanogarou.jp/archives/37257)







今から1800年前の中国を舞台に正義と野望、裏切りと友情が交錯する壮大な歴史ドラマの幕が開いた。乱世に立ち上がった英雄たちの物語を描いた『横山光輝 三国志』である。

ハンズ梅田店では、50周年を迎えた同作のPOP UP STOREを開催。

象徴的なシーンをピックアップして紹介するほか、物語の世界観を体験できる展示スペースを展開。

桃園の誓い、赤壁、そして、五丈原……。

60巻に及ぶ大河的なドラマを体験するのは「君と余」だ!

本作の魅力である印象深いコマやセリフももちろんピックアップ。

会期中は大阪・梅田に「げえっ」「むむむ」「ウム!」がこだまする!?︎

Tシャツなどのアパレルや、人気のアクリル系アイテムなどをはじめ、「一番乗り」したくなるようなアイテムの数々が勢揃い。

野望がきらめき、男たちの戦いが繰り広げられた古代中国の世界と乱世をにうごめく策略の数々。

歴史漫画のアイコン的作品『横山光輝 三国志』の魅力に触れられる機会を見逃すな!



■古代中国の群雄割拠がよみがえったかのようなアイテムの数々を見よ!!





UMU プルオーバーパーカー/7,480円(税込)

サイズ:S~XXL

名言を残すのは有名武将だけではなく、無名の誰もが可能性を秘めている! 誰もが人生の主人公なんだという誇り高いパーカー!





帥 ベースボールキャップ/4,950円(税込)

サイズ:フリーサイズ

キャプテンシーあふれるリーダーシップの持ち主や、マネージメントに長けたチーフ・オフィサーにこそ似合うエグゼクティブな逸品。魏・呉・蜀の大将たちのシールを3種全て封入したので好きな勢力を主張すべし。





関羽刺繍 コットンキャップ/4,180円(税込)

サイズ:フリーサイズ

かぶればキミも三国志カジュアル“サンカジ”でバッリチキマる! 既視感は気のせいだ。



関羽 クルーネックスウェット/6,930円(税込)

サイズ:S~XXL

大振りなタイポグラフィに、横山光輝先生のシンプルな筆致が映える、骨太なグラフィック。さりげなくも大胆にアピールしてはいかが!?



横山光輝三国志/関羽 Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

神様にもなった名将・関羽をデザインしたカレッジ風Tシャツ。中野店で大人気だったスウェットからのスピンオフアイテム。是非ともゲットしよう!



夏侯惇 Tシャツ/4,400円(税込)

サイズ:S~XXL

三国志の人気武将を大胆にデザインした。横山三国志では、「夏侯惇」の読み方は「かこうじゅん」だ。



温州蜜柑 トートバッグ バッジ付き/2,750円(税込)

サイズ:H370mm×W450mm

普段使いもおしゃれアイテムとしても大活躍。左慈仙人もイチオシ!? の「温州蜜柑 トートバッグはシンプルデザインのバッジ付き。



横山光輝三国志/名場面アクリルキーホルダー(ブラインド式)/550円(税込)

サイズ:H20mm×W55mm

あの名場面や名言がズラリ。「横山光輝三国志」を愛するすべての人に届けたい必携品! どれを引いても、思わず笑みがこぼれるだろう。



横山光輝三国志/ブラインド おまけ風シール 全10種(単品販売)/330円(税込)

サイズ:H48mm×W48mm

貼って貼られて貼り返されて。手のひらサイズで繰り広げられる群雄割拠の三国時代を楽しんでみてはいかがだろう。



■「超三国志展」特設ページはこちら。

https://store.hakabanogarou.jp/view/category/ct288

※ONLINESTOREでは特典は付きません。



【超三国志展 in ハンズ梅田店】

期間 2023年3月1日(水) ~ 3月22日(水)

会場 ハンズ梅田店 10階

所在地 大阪府大阪市北区梅田3-1-1大丸梅田店内 10F

https://umeda.hands.net/



