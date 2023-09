[グラビティゲームアライズ株式会社]

グラビティゲームアライズ株式会社(所在地 東京都中央区)は、2023年9月21日(木)~24日(日)に幕張メッセで開催される日本最大級のゲームの祭典「東京ゲームショウ2023」に、メトロイドヴァニアゲーム『Twilight Monk』の世界初となるゲームショウ用体験版を出展いたします。また、新ティーザートレーラーも公開いたしました。









▼▼ぜひウィッシュリストに追加をお願いいたします!▼▼

Steam:https://store.steampowered.com/app/1911940/Twilight_Monk/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tgs02



■プレイアブル世界初出展!





東京ゲームショウ用体験版はグラビティゲームアライズブース(Hall 9/09-E65・66)にて試遊いただけます!

体験版では、主人公ラジエル・テンザ(Raziel Tenza)を操作し、メイン要素のひとつ「メトロイドヴァニアダンジョン探索」を特別ステージ「忘れられた地下墓所」でお楽しみいただけます。

なお、当体験版は地下墓所に待ち伏せているボス「ゲイザービーストライダー」の他に、もう一体の隠しボスがいるので、ぜひ討伐チャレンジしてみてくださいね!









▼『Twilight Monk』ティーザートレーラー



https://youtu.be/OaG2STB2YQ0





■ノベルティ情報





『Twilight Monk』を試遊いただいた方に、メインビジュアル入りA4サイズクリアファイルと、様々な情報満載のコンセプトブックをセットでお配りいたします!





※画像は制作中のものです。

※土日各日先着50名様限定となります。なくなり次第、配布を終了します。あらかじめご了承ください。





■「Twilight Monk」とは





Twilight Monkは、空想の世界を舞台にした壮大なストーリー展開と圧倒的な世界観、個性豊かなキャラクターが魅力となっているカンフーファンタジーメディアミックス作品です。



クレセントアイルの神秘的な海岸にある修道院で修行するラジエル・テンザは、黄昏の古代僧から巨大な力を手に入れます。自制心を失い暴走した問題児集団「レッドコブラ」リーダーのノックスを封印することにより、力を持つ者の責任の重さを知ることで、スペリア大陸を守っていく運命を担います。



そして、時が流れ、封印されたと思われていた宿敵ノックスが再び現れ、ラジエルはスペリア大陸を守るため冒険へと旅立つのです。





■基本情報





Twilight Monk

ジャンル:メトロイドヴァニア

開発:Aquatic Moon

配信開始日:2025年配信予定

販売プラットフォーム:Steam (PC), Nintendo Switch

配信地域:グローバル

対応言語: 日本語、英語、韓国語、中国語(繁体字、簡体字)

Steam URL:https://store.steampowered.com/app/1911940/Twilight_Monk/?utm_source=gga_prtimes&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=tgs02

権利表記:(C)Aquatic Moon LLC. All rights reserved. (C)GRAVTY GAME ARISE Co., Ltd All rights reserved.







グラビティゲームアライズ株式会社について

会社名:グラビティゲームアライズ株式会社(英語表記 GRAVITY GAME ARISE Co., Ltd.)

所在地 :東京都中央区八丁堀3-14-4-2F

設立:2019年7月1日

URL:https://gravityga.jp/







Gravity Indie Games:



GRAVITY INDIE GAMESは、世界中にあるインディーゲームの中から人々に感動と楽しい経験を与えてくれる魅力あるゲームを発掘し、パブリッシングしていくプロジェクトです。

https://gravityindiegames.com/



※ゲーム画面は開発中のものにつき、実際の仕様とは異なる場合があります。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。

※Steamは、米国及びまたはその他の国のValve Corporationの商標及びまたは登録商標です。





