TVアニメ「逃走中 グレートミッション」異世界オワリ城ステー…
［東映アニメーション株式会社］
Mission13～14の名シーンをまとめたダイジェスト映像が解禁に
★Mission13～14のシーンをまとめたダイジェスト映像が解禁に
毎週日曜朝9時から放送中のTVアニメ「逃走中 グレートミッション」のダイジェスト映像が解禁になりました。
今回はMission13～14の名シーンを振り返ります。Mission13では、強敵 織田信長を倒すための切り札“侍魔人”を復活させるミッションが発動！さらにミッションに挑む逃走者の行手を阻むため、真田幸村が登場！シグマ(CV：中井 和哉)と幸村の一騎討ちに注目です！
そして、Mission14では信長に仕える安倍天魔の正体が判明！さらに、あの男がまさかの復活！！詳細はダイジェスト映像をご覧ください！
今週7月16日(日)はMission15「驚愕! 信長怒涛の最終変化」が放送！いよいよ織田信長との最終決戦に突入する本作！異世界オワリ城ステージの残り時間は35分！！ダイジェスト映像で今までのミッションを振り返り本放送に一気に追いつきましょう！
逃走中 グレートミッション
フジテレビほかにて毎週日曜朝9時放送中！
FODにて見逃し配信中！
※地域により放送時間・曜日が異なります。
【ストーリー】
時は、人類が月へと住処を移した未来…。
月面コロニーでは、あるゲームが大流行していた。
その名は『逃走中』。
限られたエリアの中に解き放たれた逃走者たちが、制限時間のカウントがゼロになるまで、追跡アンドロイド“ハンター”から逃げ切れば、高額賞金を得られるというエンターテインメントサバイバルゲームだ。
ある者は一攫千金を夢見て、またある者は自分の力を試すために、『逃走中』に挑む。
コロニーの下層エリアに住む少年・トムラ颯也（そうや）もまた、運命に導かれるように、憧れの『逃走中』の世界へと足を踏み入れる。
このゲームを手がける『クロノス社』の若きゲームマスター・月村サトシは、そんな颯也に興味を抱く。
いまだかつてない壮大なステージに転送された颯也は、襲い来る“ハンター”の脅威や過酷なミッションに取り組みながら、くせ者ぞろいの逃走者たちと共に、逃走成功を目指して“本気”で走り始める！
【キャスト】
トムラ 颯也：森久保 祥太郎
トムラ ハル：小林 由美子
西洞院 ルナ：井上 麻里奈
モーリス シューメーカー：置鮎 龍太郎
月村 サトシ：浪川 大輔
ハーヴェスト：嶋村 侑
【スタッフ】
原案：『逃走中』（フジテレビ）
キャラクター原案：岡野 剛
シリーズ構成：中山 智博 シリーズディレクター：貝澤 幸男・暮田 公平
キャラクターデザイン：大西 陽一
美術監督：神 綾香・秋山 健太郎 美術設定：福田 健二
3Dステージデザイン：田村 正平
音楽：中川幸太郎
製作：フジテレビ・読売広告社・東映アニメーション
TVアニメ「逃走中 グレートミッション」公式サイト：https://www.toei-anim.co.jp/tv/tosochu_gm/
TVアニメ「逃走中 グレートミッション」公式Twitter：https://twitter.com/tosochu_gm
公式 YouTubeアニメサンデー９：https://www.youtube.com/@AnimeSunday9
(C)フジテレビ・東映アニメーション
企業プレスリリース詳細へ （2023/07/15-15:16）
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