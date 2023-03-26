［株式会社フォーティーズ］

石川県の全国旅行支援「いしかわ旅行割キャンペーン」を利用。お1人様に付き平日2,000円 休日1,000円 地域クーポン付



株式会社フォーティーズ（本社：大阪市鶴見区、代表取締役 岡武史）は全国旅行支援割を受けて4月1日から6月29日まで延長【全国旅行支援割対象】《金沢宿泊プラン》 往復限定サンダーバード号+宿泊付きの特別プラン金沢【２名様からご利用OK】(4月27日～5月7日除く)のオンライン販売を開始いたしました。



対象ホテルはこちら

〇金沢東急ホテル

〇 ホテル日航金沢

〇 ANAクラウンプラザホテル金沢

〇ホテル金沢

〇ホテルリソルトリニティ金沢

〇ガーデンホテル金沢

〇ヴィアイン金沢

〇ホテルマイステイズプレミア金沢

〇 ホテルマイステイズ金沢キャッスル

〇三井ガーデンホテル金沢

〇金沢マンテンホテル駅前

〇ANAホリデイ・イン金沢スカイ



商品詳細はこちら

JR限定列車で行く！宿泊プラン金沢

https://4trip.jp/dome/hokuriku



上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら

https://lin.ee/JAOTwl0









石川県の全国旅行支援「いしかわ旅行割」を利用。

４月１日～６月２９日JR特急サンダーバード＋宿泊付きの特別プラン

※子供料金に関しては別途料金を算出します。







ツアーのポイント





おすすめポイント

Point1.出発の７営業日前まで予約OK！(土・日・祝除く)

Point2.全国旅行支援を利用し最大20%割引(上限5,000円)

Point3.クーポン券お1人様あたり平日2,000円・休日1,000円分付き

Point4.グリーン車利用は片道1,500円アップ(大阪・新大阪・京都発着のみ限定)











大阪・新大阪・京都→金沢



◇サンダーバード1号

大阪06:30発→新大阪06:34発→京都06:59発→→金沢09:13着 (毎日運転)

◇サンダーバード3号

大阪07:00発→新大阪07:04発→京都07:29発→→金沢09:38着 (毎日運転)

◆サンダーバード5号

大阪07:40発→新大阪07:44発→京都08:10発→→金沢10:25着 (平日運行)

大阪07:40発→新大阪07:44発→京都08:09発→→金沢10:25着 (土日休運行)

◆サンダーバード7号

大阪08:10発→新大阪08:14発→京都08:41発→→金沢11:02着 (毎日運転)

◆サンダーバード9号

大阪08:40発→新大阪08:44発→京都09:09発→→金沢11:14着 (平日運行)

大阪08:42発→新大阪08:47発→京都09:11発→→金沢11:14着 (土日休運行)

◆サンダーバード11号

大阪09:12発→新大阪09:17発→京都09:42発→→金沢11:58着 (毎日運転)

◇サンダーバード13号

大阪09:42発→新大阪09:46発→京都10:09発→→金沢12:20着 (毎日運転)

◇サンダーバード15号

大阪10:12発→新大阪10:16発→京都10:40発→→金沢12:56着

※4月1日～5月31日の毎日と6月2～30日の金・土曜・休日運転

◇サンダーバード17号

大阪10:42発→新大阪10:46発→京都11:10発→→金沢13:20着 (毎日運転)

◇サンダーバード19号

大阪11:42発→新大阪11:46発→京都12:10発→→金沢14:23着 (毎日運転)



◇新大阪・大阪発・・・追加料金なし。京都発・・・500円マイナス

◆新大阪・大阪発・・・1,100円アップ。京都発・・・500円アップ (片道に付き)



※注意１.※ こちらの特急券に関してはお客様ご都合で乗り遅れた場合、乗車券・特急券共無効となり、後続の自由席にもご乗車いただけません。

※注意２.※ 曜日や日にちによって列車の時間が変わっている場合があります。



金沢→京都・新大阪・大阪





◇サンダーバード28号

金沢14:20発→→京都16:37着→新大阪17:00着→大阪17:06着 (毎日運転)

◇サンダーバード30号

金沢14:57発→→京都17:07着→新大阪17:31着→大阪17:36着 (毎日運転)

※4月1日～5月31日の毎日と6月2～30日の金・土曜・休日運転

◇サンダーバード32号

金沢15:19発→→京都17:39着→新大阪18:03着→大阪18:09着 (毎日運転)

◆サンダーバード34号

金沢16:00発→→京都18:09着→新大阪18:33着→大阪18:39着 (毎日運転)

◆サンダーバード36号

金沢16:29発→→京都18:53着→新大阪19:16着→大阪19:21着 (毎日運転)

◆サンダーバード38号

金沢16:55発→→京都19:09着→新大阪19:33着→大阪19:38着 (毎日運転)

◆サンダーバード40号

金沢17:31発→→京都19:38着→新大阪20:03着→大阪20:09着 (毎日運転)

◆サンダーバード42号

金沢17:54発→→京都20:09着→新大阪20:34着→大阪20:38着 (毎日運転)

◇サンダーバード44号

金沢18:42発→→京都20:54着→新大阪21:19着→大阪21:23着 (毎日運転)

◇サンダーバード50号

金沢20:47発→→京都22:59着→新大阪23:23着→大阪23:28着 (毎日運転)（4/16のみ運休）



◇新大阪・大阪着・・・追加料金なし。京都着・・・500円マイナス

◆新大阪・大阪着・・・1,100円アップ。京都着・・・500円アップ (片道に付き)



※注意１.※ こちらの特急券に関してはお客様ご都合で乗り遅れた場合、乗車券・特急券共無効となり、後続の自由席にもご乗車いただけません。

※注意２.※ 曜日や日にちによって列車の時間が変わっている場合があります。







フォートリップツアーのおすすめホテル







金沢東急ホテル







武家文化の風雅さと和モダンの上質な空間で金沢のおもてなしを。 コンシェルジュ、フロア専用クラブラウンジ、フィットネスなど金沢東急のおもてなしを 兼六園、21世紀美術館、武家屋敷、金沢城にも徒歩圏内



金沢東急ホテル

〒920-0961

石川県金沢市香林坊2-1-1

TEL076-231-2411

JR金沢駅からタクシーで約6分、バスで約10分。

チェックイン 14:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・27平方メートル 2名1室・・・23平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥14,960 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5669







ホテル日航金沢







金沢駅兼六園口（東口）より地下道で直結、アクセス抜群の立地。全室17階以上の高層ホテルでお部屋からの景観・夜景を一望！豊富な知識を持つコンシェルジュがご旅行のサポート



ホテル日航金沢

〒920-0853

石川県金沢市本町2-15-1

TEL076-234-1111

JR金沢駅兼六園口（東口）より徒歩約3分

チェックイン 15:00 チェックアウト 12:00

《客室》

3名1室・・・31平方メートル 2名1室(ダブル)・・・22平方メートル 2名1室(ツイン)・・・31平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥14,000 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5675







ANAクラウンプラザホテル金沢







400年の歴史と新しい文化が息づく美しい街並み。ANA クラウンプラザホテル金沢は、この街の真髄に触れることができる場所です。ビジネスもプライベートのひとときも、あなたの金沢滞在を、真の金沢体験へ。



ANAクラウンプラザホテル金沢

〒920-8518

石川県金沢市昭和町16-3

TEL076-224-6111

JR金沢駅東口より徒歩1分。

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・29.3平方メートル 2名1室(ダブル)・・・17.3平方メートル 2名1室(ツイン)・・・29.3平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥14,000 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5655







ホテル金沢







金沢駅より徒歩1分。バスターミナルが目の前で、兼六園など観光スポットへの移動に便利。 ホテル金沢。



ホテル金沢

〒920-8518

石川県金沢市堀川新町1-1

TEL076-223-1111

JR金沢駅の兼六園口（東口）から徒歩1分。

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・29平方メートル 2名1室(ダブル)・・・22平方メートル 2名1室(ツイン)・・・29平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥14,080 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5680







ホテルリソルトリニティ金沢







全室に空気清浄加湿器、携帯電話充電器、オリジナルボケットコイル安眠ベッドを完備。金沢の伝統文化を随所にちりばめた和みの空間にて安らぎのひとときをお過ごしくださいませ。



ホテルリソルトリニティ金沢

〒920-0855

石川県金沢市武蔵町1-18

TEL076-221-9269

JR金沢駅【バス】金沢駅東口3・8・9・10番乗り場より乗車、「武蔵ヶ辻・近江町市場前」降車、徒歩1分

チェックイン 14:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・24平方メートル 2名1室(ダブル)・・・15平方メートル 2名1室(ツイン)・・・24平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥12,640 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5685







ガーデンホテル金沢







金沢駅から徒歩1分！チェックイン前やアウト後もフロントでお荷物をお預かりしております！ 身軽になって、お仕事・観光にお出かけ下さい。 市内観光に便利な周遊バスの乗り場も至近。



ガーデンホテル金沢

〒920-0853

石川県金沢市本町2-16-16

TEL076-263-3333

JR金沢駅 東口ガラスドーム正面 徒歩約1分

チェックイン 14:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・28平方メートル 2名1室(ダブル)・・・15平方メートル 2名1室(ツイン)・・・24平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥13,040 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5690







ヴィアイン金沢







JR金沢駅、駅構内にある唯一のホテル。 新幹線・在来線改札口から近くビジネスや観光に便利。 加賀友禅に用いられる加賀五彩を基本の色調とし、忙しさの中にも古都金沢を感じていただけます。



ヴィアイン金沢

〒920-8688

石川県金沢市木ノ新保町1-1

TEL076-222-5489

JR金沢駅構内

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

《客室》

2名1室(セミダブル)・・・13平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥14,480 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5707







ホテルマイステイズプレミア金沢







全室32平米以上のゆったりとした上質な空間をご用意。ビジネス・観光に幅広くご利用いただけます。館内にはのどぐろ・能登牛や握り寿司を味わえる地魚料理の店や無料フィットネス・ライブラリールームも完備



ホテルマイステイズプレミア金沢

〒920-0031

石川県金沢市広岡2丁目13番5号

TEL076-290-5255

JR金沢駅西口から徒歩5分

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3・4名1室・・・34平方メートル 2名1室(ダブル)・・・32平方メートル 2名1室(ツイン)・・・33平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥12,320 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5719







ホテルマイステイズ金沢キャッスル







大浴場完備の和モダンで快適なホテル。朝食は40種以上のビュッフェ、金沢らしい郷土料理が人気！ 金沢駅から徒歩5分、小松空港からも車で50分の好立地。観光名所へのアクセスも抜群！ 全国130以上の宿泊施設・最低価格保証・無料Wi-Fi有・駅前・駅近多数・設備: 無料Wi-Fi, 大浴場。



ホテルマイステイズ金沢キャッスル

〒920-0852

石川県金沢市此花町10-17

TEL076-223-6300

交通アクセス

JR金沢駅東口（兼六園口）より東大通沿い徒歩5分

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・25平方メートル 2名1室(ダブル)・・・13平方メートル 2名1室(ツイン)・・・14平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥11,840 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5717







三井ガーデンホテル金沢







JR金沢駅からの北鉄バス「南町・尾山神社バス停」より徒歩約2分（金沢駅から約10分）と、バスでのアクセスが大変便利です。金沢城址公園へのパノラミックな眺めが広がる最上階の展望大浴場をお愉しみください。



三井ガーデンホテル金沢

〒920-0869

石川県金沢市上堤町1-22

TEL076-263-5531

交通アクセス

JR金沢駅よりお車にて約8分

チェックイン 15:00 チェックアウト 11:00

《客室》

3名1室・・・31平方メートル 2名1室(ダブル)・・・21平方メートル 2名1室(ツイン)・・・21平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥14,240 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5737







金沢マンテンホテル駅前







露天感覚の大浴場（露天風呂・サウナ付）でプチ温泉気分。全室LAN接続無料。24時間入出庫可能な敷地内自走式大駐車場、会議室を備えております。



金沢マンテンホテル駅前

〒920-0852

石川県金沢市北安江1-6-1

TEL076-265-0100

交通アクセス

JR金沢駅金沢港口（西口）より徒歩5分

チェックイン 14:00 チェックアウト 10:00

《客室》

2名1室(ダブル)・・・15平方メートル 2名1室(ツイン)・・・18平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥13,040 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5739







ANAホリデイ・イン金沢スカイ







目の前に近江町市場がある金沢の中心部に位置する18階建てのホテルです。客室からの景色は金沢を一望でき一見の価値ありです。金沢エムザも隣接。



ANAホリデイ・イン金沢スカイ

〒920-0852

石川県金沢市武蔵町15-1

TEL076-233-2233

交通アクセス

JR金沢駅から徒歩で約10分。市内路線バス金沢駅より武蔵が辻下車（約4分）。

チェックイン 14:00 チェックアウト 11:00

《客室》

デラックス2・3名1室・・・36平方メートル 2・3名1室・・・24平方メートル



ご旅行代金

特急サンダーバード往復＋金沢宿泊付き(食事なし)

全国旅行支援割引後実質支払額 大人お一人様 ￥12,640 ～

ご予約はこちら https://4trip.jp/dome/plan/5755





ワクチン接種歴または陰性の検査結果について



（１）ワクチン接種歴

⚫ ワクチン 3 回接種済であることが分かる予防接種済証等を対象宿泊施設で提示してください。 日帰り旅行の場合は、予約先の旅行会社へ確認ください。

⚫ 予防接種済証等を撮影した画像や写し、電子的なワクチン接種証明書等でも提示可能です。

（２）陰性の検査結果

⚫１.受検者氏名、２.検査結果、３.検査方法（※）、４.検査所名（※）、５.検体採取日、６.検査管理者氏名、７.有効期限が明記されている検査結果通知書を、取扱旅行会社又は対象宿泊施設で提示してください。

※ 抗原定性検査の場合は、３.使用したキット名、４.事業所名が明記されたものを提示してください。

※ 旅行会社を通じて予約している場合は、事前に旅行会社にてワクチン接種歴もしくは陰性の検査結果を確認しますが、事前確認ができない場合は、旅行当日に宿泊施設等でご提示ください。

⚫ 有効期限は、ＰＣＲ検査・抗原定量検査は旅行日の前日から起算して３日以内、抗原定性検査は 1 日以内です。

⚫ 陰性の検査結果通知書を撮影した画像や写しでも提示可能です。

⚫ 12 歳未満については同居する親等の監護者が同伴する場合には検査不要です。（監護者が自身のワクチン接種歴もしくは陰性の検査結果を提示することが前提です）

※検査にかかる検体採取は検査管理者が立ち会い、その管理下において行うことが必要です。

【参考】ワクチン検査パッケージ制度等のための無料検査

・ 対象者:原則ワクチン 3 回目接種未了の無症状の方

・ 無料検査が受けられる事業所:

以下の石川県のホームページでご確認ください。

https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kansen/kensamuryoka.html



旅行条件



【ご旅行のご案内】



最少催行人員：2名

添乗員：同行いたしません



【旅行代金に含まれるもの】



往復電車代、宿泊代、各プラン企画費、消費税等諸税など。



【お支払いについて】



ご予約の翌日の15時までに下記の方法にてご入金お願いします。

(※出発10日前を切ったお客様は当日の15時までのご入金となります。)

銀行振込、コンビニ決済、クレジットカード決済が可能です。

銀行振込・コンビニ決済・クレジットカード決済後のお手配となります。

銀行振込およびコンビニ決済の場合は15：00まで、クレジットカード決済の場合は17：00までに決済が必要となります。

17：00以降のメールでのお問い合わせは翌日に対応させていただきます。

お急ぎのお客様はお電話にてお問い合わせください。



■取消料■ (割引前価格からの計算となりますのでご注意ください)



申込受付後からご出発21日前…無料

ご出発日20日前から出発前日より8日前までの解除…ご旅行代金の20％

出発日の前日から起算して7日目にあたる日から2日目の解除…ご旅行代金の30％

出発日の前日の解除（※17時まで）…ご旅行代金の40％

出発日当日（出発時間まで）の解除…ご旅行代金の50％

無連絡不参加または出発後の解除…ご旅行代金の100％【旅行代金に含まれるもの】



旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第2号

株式会社日本旅行 (関西企画・仕入センター)

大阪府大阪市北区芝田2-4-24



受託販売

大阪府知事登録旅行業 第2-3030号

株式会社フォーティーズ

大阪府大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F





会社名



株式会社フォーティーズ



ツアーブランド



FOUR TRIP



所在地



〒538-0044 大阪市鶴見区放出東3-23-20-2F



電話番号



06-6167-7600



旅行業登録番号



大阪府知事登録旅行業 第2-3030号



営業日時



月～金曜10:00～18:00(土曜・日曜・祝日休業)



商品詳細はこちら

JR限定列車で行く！宿泊プラン金沢

https://4trip.jp/dome/hokuriku



上記商品以外のお得な情報をお届けする公式LINE追加はこちら

https://lin.ee/JAOTwl0



企業プレスリリース詳細へ （2023/03/26-12:46）