オープニングには柔道阿部兄妹をはじめとした豪華アスリートが過去最多の12名集結!



三菱地所株式会社は、大手町・丸の内・有楽町(以下「丸の内エリア」)で働くオフィスワーカーの健康意識向上や、スポーツを通じたコミュニケーション機会の創出を図ることを目的に、9月4日(月)~10日(日)の7日間、「MARUNOUCHI SPORTS FES 2023」を開催いたします。





イベント初日には、MARUNOUCHI SPORTS FES開催史上過去最多となる12名のゲストを迎え、オープニングセレモニーを実施します。ゲストには、柔道日本代表で金メダリストの阿部一二三・詩兄妹(パーク24所属)をはじめ、今年、日本のラグビーチームでトップとなったクボタスピアーズ船橋・東京ベイからは、根塚洸雅選手、木田晴斗選手、松井丈典選手の3名が登壇!パラスポーツからはパラアルペンスキー金メダリストでパラ陸上競技でも活躍している村岡桃佳選手が登壇するなど、各競技から日本最高峰のスポーツアスリートの皆様が集結いたします。オープニングセレモニーでは、それぞれの選手に今後の目標をお伺いしたり、実際に体力測定などを体験していただく予定です。



加えて、イベント期間中は合計13個のスポーツコンテンツをご用意。オープニングセレモニーにも登壇予定の、スポーツクライミング元日本代表野口啓代さんがプロデュースしたクライミングウォールを体験できる「ボルダリング体験」やVRを使った「バーチャルサイクリング体験」など、普段はなかなか経験する機会がない人にも、丸の内で気軽に体を動かすことの楽しさを伝えるコンテンツを多数実施いたします。



コロナ禍における運動不足から体力の低下が社会問題となっている今、「MARUNOUCHI SPORTS FES 2023」を通じてオフィスワーカーの健康意識の向上をサポートいたします。



「MARUNOUCHI SPORTS FES 2023」開催概要





開催日程:2023年9月4日(月)~10日(日)

開催場所:丸ビル(1階マルキューブ)、新丸ビル3階アトリウム、丸の内オアゾ1階○○(おお)広場

主 催:三菱地所株式会社

協 力:株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント(北海道ボールパークFビレッジ)、

株式会社アールビーズ、クボタスピアーズ船橋・東京ベイ、一般社団法人CHIMERA Union、

一般社団法人ジャパンサイクルリーグ、牛乳石鹸共進社株式会社、stadiums株式会社、株式会社TBS

後 援:スポーツ庁

※出演者、プログラム内容などを変更する可能性がございます。



「MARUNOUCHI SPORTS FES 2023」オープニングセレモニー

各スポーツを代表するトップアスリート達が、オープニングセレモニーに登場!過去最多となる12名のゲストとMCに千葉真子さんを迎え、「MARUNOUCHI SPORTS FES 2023」を盛り上げます。

※状況により、出演者は変更となる可能性がございます。

開催日時:9月4日(月)12:00~13:00(予定)

開催場所:丸ビル1階 マルキューブ

内 容:1.ゲスト参加者たちによるオープニングセレモニー、トークセッション

2.体力測定体験

3.フォトセッション

ゲスト:









「MARUNOUCHI SPORTS FES 2023」展開コンテンツ







■丸ビル(1階マルキューブ)

【Running Program powered by(ランニングアプリ)TATTA】

ランニングアプリ「TATTA」がお届けするスペシャルランニングセッション。豪華ゲストのトークショー(無料)と、皇居周辺でのランニングイベント(先着40名)開催!!

ゲ ス ト :谷川真理(マラソンランナー)福内櫻子(ランニングアドバイザー・モデル)M高史(タレント・芸人)

開催日時:9月6日(水)18:00~21:00

開催場所:丸ビル1階マルキューブ

協 力:株式会社アールビーズ





【からだの保健室 supported by THE PERSON】

メディカルトレーナーによる身体機能の改善を目的とした、

ボディメンテナンス&ケアストレッチ

開催日時:9月6日(水)11:00~19:00

開催場所:丸ビル1階マルキューブ

協 力:stadiums株式会社







【TBSアジア大会スペシャルステージ】

70年以上の歴史を誇る4年に一度の“アジア最大”のスポーツの祭典、アジア大会。本大会の直前の見どころをスペシャルゲストを迎えてお届けします。TBSスポーツの「届け、スポーツのチカラ。」という共通テーマを元に「スポーツに熱狂できる瞬間」をたっぷりとお届けします!

開催日時:9月8日(金)17:30~19:00

開催場所:丸ビル1階マルキューブ

協 力:株式会社TBS





【体力測定 supported by 丸の内ヘルスカンパニー】

丸の内で働くビジネスパーソンも、丸の内にショッピングやお食事に来た方も、気軽に体力や体の状態を測定できます。

この機会に自分の体力を測定してみよう!

開催日時:9月4日(月)~9月9日(土)11:00~13:00

※9月4日(月)のみ13:00開始

開催場所:丸ビル1階マルキューブ





【スピアーズファンイベント(まるっと!スピアーズ)】

昨シーズン、念願の初優勝を掴んだクボタスピアーズが連覇に向け走り始めました。今シーズンのクボタスピアーズの新たなチャレンジを『まるっと』お見せします!未経験の方にも選手と一緒に楽しんでいただけるラグビー体験もご準備しています!

開催日時:9月9日(土)11:00~12:30

協 力:クボタスピアーズ船橋・東京ベイ





【CHIMERA PARKSアーバンスポーツ体験×まるっと!スピアーズ・ラグビー体験】

CHIMERA Union とクボタスピアーズがタッグを組み、ラグビーやけん玉、ダブルダッチ、フリースタイルバスケットボール体験を行います。子どもから大人までどなたでも参加が可能ですので親子や友達みんなで遊びに来てください!

体験参加は当日整理券を配布予定

開催日時:9月9日(土)13:00~17:00

協 力:一般社団法人CHIMERA Union



■新丸ビル(3階アトリウム)



【北海道ボールパークFビレッジ展】

「世界がまだ見ぬボールパーク」として今年3月に開業した北海道ボールパークFビレッジの施設情報を紹介。試合がなくても楽しめるエンターテイメント空間の魅力をお届けします。

開催日時:9月4日(月)~9月10日(日)11:00~19:00

協 力:株式会社ファイターズ スポーツ&エンターテイメント





【パラスポーツ展】

夏季・冬季種目のパラスポーツをテーマにした企画展を行います。普段、あまり見ることができない競技アイテムの実物もご覧いただけます。

開催日時:9月4日(月)~9月10日(日)11:00~19:00





■丸の内オアゾ1階○○(おお)広場



【ボルダリング体験 supported by野口啓代】

近年人気のボルダリングウォールが丸の内オアゾに登場します。スポーツクライミング元日本代表の野口啓代さんがプロデュースするウォールにチャレンジ!

※利用料は500円(税・保険料込み)※最大1時間

開催日時:9月4日(月)~9月10日(日)11:00~19:00

※9月4日(月)のみ13:00開始





【牛乳石鹸 presents Akiyo’s Challenge】

今回のウォールをプロデュースした野口啓代さんをゲストに迎えたスペシャルイベント。トップアスリートのテクニックを間近で観られるだけでなく、直接コーチを受けられる超レアチャンス!

対象:初心者・未経験者(小学生以上)

参加者募集について:近日「marunouchi.com」にて告知予定

(当日先着の参加枠あり)

開催日時:9月9日(土)13:00~16:00

協 力:牛乳石鹸共進社株式会社







【バーチャルサイクリング体験 supported by JCL VRoad】

ジャパンサイクルリーグがお届けするJCL VRoad。フィットネスバイクと、VRアプリで実写収録した全国各地の名所をバーチャルサイクリングしよう!※動きやすい服装でのご参加を推奨します。

開催日時:9月4日(月)~9月10日(日)11:00~19:00

※9月4日(月)のみ13:00開始

協 力:一般社団法人ジャパンサイクルリーグ





【スポーツ庁展示コーナー】

スポーツ庁の取り組みや活動など最新の情報をお届けします。

開催日時:9月4日(月)~9月10日(日)11:00~19:00

※9月4日(月)のみ13:00開始





【参考】同時期開催イベント「丸の内15丁目PROJECT.」





■ラグビー神社



世界遺産である京都「下鴨神社」の境内にあり、ラグビーとゆかりの深い「雑太社(さわたしゃ)」の神様をお祀りし、ラグビー日本代表の勝利を祈願するために設置します。また、ラグビーを通じて生まれる人と人とのつながり、そして新たな出会いを祈願し、ラグビーボールの形に因んで「楕円のご縁」を結びます。日本列島に“ONE TEAM”の7つ文字を描きながらエールを集めるキャラバン「ONE TEAM 大作戦」で全国を周った7つのラグビーボールを奉納、全国のファンの想いを神社に集めます。ラグビーポール型の鳥居、ラグビーボール型の鈴に加え、お社の脇には絵馬掛けを設置、ラグビーボール型の絵馬(有料)でラグビー日本代表へのエールを送ったり、願掛けができたりするようになっています。

開催期間:2023年8月7日(月)~10月29日(日)※終日設置

開催場所:丸ビル1階外構部(丸の内仲通り側)





■TOKYO TORCH 2周年祭り ラグビー応援イベント

日本中がラグビーで盛り上がる9月、TOKYO TORCH Parkではラグビー応援イベントを開催いたします。パスターゲットやコンバージョンチャレンジができるラグビー体験コーナーの他、日本代表メンバーに囲まれて写真撮影ができるラグビー日本代表応援フォトスポットなど、TOKYO TORCH Parkから日本代表へ熱いエールを送るイベントです。

開催期間:2023年9月9日(土)~9月10日(日)

開催場所:TOKYO TORCH Park



■参考「丸の内15丁目PROJECT.」について

「丸の内15丁目PROJECT.」とは、ラグビーの多様な魅力に着目し、アート、ビジネス、映画等の様々な切り口から、今までにない新たなラグビーの魅力を発信するプロジェクトです。本プロジェクトでは大人から子供まで幅広い方にラグビーを知り、好きになるきっかけとして様々なコンテンツを展開しています。2018年9月に立ち上げ、現在約1万人の会員(丸の内15丁目住民)の方にお楽しみいただいています。

【参考】同時期開催イベント「Jリーグパスマシーン体験」







明治安田ヴィレッジでは、「Jリーグパスマシーン体験」を開催します。

開催期間:2023年9月9日(土)11:00~16:00

開催場所:明治安田ヴィレッジ(旧MY PLAZA)アトリウム(東京都千代田区丸の内2-1-1)

主 催:明治安田生命保険相互会社

