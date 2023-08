[デサントジャパン株式会社]

トップアスリートとの共同開発に基づいた、機能美を追求した高機能、高品質なプレミアムスポーツブランドを象徴する新カテゴリーアスリートの課題解決を起点に、まだ世の中にないスポーツウェアを提案



デサントジャパン株式会社が展開する『デサント』は、アスリートの課題解決を起点に、まだ世の中にないスポーツウェアの開発を目指して提案する、独自の機能美が凝縮されたプレミアムスポーツウェアカテゴリー「PRO(プロ)」を2023年8月9日(水)より、当社公式通販「DESCENTE STORE オンライン」、『デサント』直営店(※一部店舗を除く)、一部百貨店にて順次発売いたします。





『デサント』は、1954年のスキーウェアの開発をきっかけに、スポーツ界において常に斬新な発想で、今までにない「モノづくり」を目指してきました。数々のトップアスリートとの共同開発を通して、選手が大舞台で最高のパフォーマンスを繰り広げるためのギアを提供し続けています。

2023年、『デサント』はブランドの原点でもある、トップアスリートとの共同開発に基づくスポーツ由来の「モノづくり」を通して、機能美を追求した高機能で高品質、そしてデザイン性に優れたスポーツウェアを提供していく、プレミアムスポーツブランド戦略を始動しました。

今回展開を開始する「PRO」は、アスリートの課題解決を起点に、まだ世の中にないスポーツウェアの開発を目指して提案する、『デサント』を象徴する新カテゴリーです。アスリートの声を起点に形作られるデザインには、課題解決の視点から設計された独自の機能美が凝縮されています。2023年秋冬シーズンの「PRO」には、『デサント』が独自開発した、1枚の生地の中で部位ごとに機能変化を持たせる独自の素材開発技術「Schematech(R)(スキーマテック)」を全カテゴリーに採用。“第2の皮膚”をコンセプトに開発された「Schematech(R)」を様々な商品に応用できるよう進化させるだけでなく、各競技シーンに適したパターン設計技術と融合させることで、動きやすさを生み出し、ストレス軽減とパフォーマンスの向上をサポートします。初のカテゴリーである2023年秋冬シーズンは、スキー・トレーニング・ゴルフの3カテゴリーを展開します。「PRO」は競技中の人々の強い味方となり、直感的に心を揺さぶる新たな感動を生み出し続けます。



「PRO」公式ページ:https://store.descente.co.jp/descente/feature/pro



「PRO」 カテゴリー概要





1枚の生地内で部位毎に異なる機能性を持つ「Schematech(R)」をさらに進化



「Schematech(R)(スキーマテック)」とは、1枚の生地でありながら部位ごとに異なる組成や配置にすることで、部位に応じてストレッチ性や耐久性、通気性など異なる機能性を付与する特殊技術です。2018年に開発したこの技術は、糸の織り方や編み方を変え、例えば身体が大きく伸び縮みする部分には伸縮性を付与することができます。また通常、部位毎に生地をカッティングし縫製をしますが、この技術では生地の切り替えを減らすことができます。 “第2の皮膚”のように、軽やかな着心地と軽量化を実現でき、アクティビティ中での動きを妨げにくく、高い運動性を持つ衣服を作り上げることができます。今回の「PRO」カテゴリーは、「Schematech(R)」の“ニットバリエーション”である「Schematech Sky(スキーマテックスカイ)」を各競技シーンに合わせて使用し、また生地を融解し機能の差をつける「Schematech(R)」の概念を応用した技術も開発しました。



繊細な職人技能をバトンのように繋ぐモノづくりの根幹“クラフトマンシップ”



『デサント』の商品開発は、研究開発拠点「DISC(DESCENTE INNOVATION STUDIO COMPLEX)OSAKA」での研究開発や、デザイナーや商品企画者のクリエイティビティから生み出されるデザインの一枚画から、パターン作成や自社工場での縫製、生産など、各分野のスペシャリストの手を介し、商品設計を行います。今回のカテゴリーも、様々な職人技を融合し生まれました。

身体の自然な動きに合わせ、3D計測で計算された部位ごとに伸度や機能を変えた設計や各競技シーンに適したパターン設計と、「Schematech(R)」を組み合わせることで、動作と一体化したような動きやすさを実現しました。コンピュータ上で、生地の密度を変える「ジャガード編み」の技術も導入することで伸縮性を付与し、さらに、人がどこに汗をかきやすいか研究し導き出した“スウェットマッピング”理論を重ね合わせ快適性を追求した商品も展開します。





研ぎ澄まされた“機能美”を創造する『デサント』のモノづくりと無駄をそぎ落とすデザイン哲学



スキーウェアにオリジンを持つ『デサント』は、過酷な環境下で、スキーヤーが誰よりも速く滑降するためのウェアを創るため、細部に至るまで機能を研ぎ澄ませ、美しいフォルムを追求してきました。最高のウェアは精神を充実させ、身体の能力を最大限まで引き出すと考えています。心と体のベスト・パフォーマンスをデザインすることが、『デサント』の最も大切にするモノづくりの哲学“機能美”です。「“Form follows function” デザインはすべて機能性に従事したものである」といった『デサント』のデザイン哲学を基に、今回のカテゴリーでは、「Schematech(R)」ならではの部位ごとの機能の差から生まれる見え方の違いを活用し、ウェアとしての美しさやスポーツに必要な機能性をデザインとしても表現しています。無駄を省き、『デサント』のスポーツテクノロジーを付与しながら、“設計する”モノづくりを、今回のカテゴリーでも体現しています。





PRO SKI





~運動性と快適性の高度な両立を追求したスキーウェア~

『デサント』のスキーウェアは、1954年にアルペンスキー用のウェアの開発をきっかけに、60年以上選手の声を基に常に進化を続けています。今回のスキーウェアは、アスリートが雪山という過酷な環境の中で、快適に過ごす為に必要な保温性はもちろん、衣服内の蒸れを排出するベンチレーション機能を搭載し、変わりやすい山の天候への対応がより考えられています。また、動作と一体化したような動きやすさを持ち合わせ、パフォーマンスを妨げません。スイス代表のアルペンスキー選手達の声を基に開発したカテゴリーです。



商品名:SCHEMATECH SKY WINTER JACKET



品番:DWMWGK01A

メーカー希望小売価格:¥220,000(税込)

カラー:BK(ブラック)

サイズ:M,L,O,XO

発売時期:8月16日(水)

※デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」にて、8月9日(水)より先行予約販売開始

特徴:動作と一体化したような動きやすさと、高い保温性を持ちながら、動作に合わせて衣服内の蒸れを排出するウィンタージャケット。空気の流れを想定した特殊な配置のダウンチューブ構造と、背中、両胸、両脇に配置されたベンチレーションにより、高い保温性を備えながらも、快適な着心地を保ちます。



商品名:SCHEMATECH SKY WINTER PANTS



品番:DWMWGD10

メーカー希望小売価格:¥88,000(税込)

カラー:BK(ブラック)

サイズ:M,L,O,XO

発売時期:8月16日(水)

※デサント公式通販「DESCENTE STORE オンライン」にて、8月9日(水)より先行予約販売開始

特徴:動作と一体化したような動きやすさと、ウィンタースポーツに求められる部位に応じた必要な強度を両立したスキーパンツ。動きやすさを保ちながらも、主要部位に保護転写プリント処理技術”Protection Mapping”を採用することで、ウィンタースポーツに求められる部位に応じた必要な強度を付加しています。



PRO TRAINING





~自身の肉体が持つパワーを最大限に発揮するためのトレーニングウェア~

風や雨など様々な自然界の環境においても持続的にトレーニングに集中できるように、トレーニングウェアとして初めて「Schematech(R)」を生地に採用し、部位ごとに機能を変化させています。冷風への対策を考慮した生地を使用しながら、独自に研究した”スウェットマッピング”理論から割り出した汗をかきやすい部分や、身体を大きく動かす箇所は、特殊な融解技術を使用し生地を溶かすことで、通気性や伸縮性、軽量化をもたらしています。細部にまで施されたミニマルな機能美には、常に新たな驚きを与え続けたいという『デサント』の想いが詰まっています。



商品名:SCHEMATECH SKY RUNNING JACKET



品番:DJMWGF37

メーカー希望小売価格:¥52,800(税込)

カラー:BK(ブラック)

サイズ:S,M,L,O,XO

発売時期:8月9日(水)

特徴:動作と一体化したような動きやすさに加え、生地には特殊な融解技術を用いて、1枚生地ながら部位ごとに必要な機能を付与しています。例えば、寒さを感じやすいウェア前面は風を通しにくく、衣服内の蒸れを感じやすい背中部分は熱や蒸れを逃がしやすい加工を施しています。また、急な雨にも対応するはっ水性を持ち合わせます。衣服内の蒸れをさらに軽減する“レーザーカットベンチレーション”、夜間の視認性を高める“リフレクター”などの機能的な仕様も付加しています。



商品名:SCHEMATECH SKY RUNNING PANTS



品番:DJMWGG37

メーカー希望小売価格:¥49,500(税込)

カラー:BK(ブラック)

サイズ:S,M,L,O,XO

発売時期:8月9日(水)

特徴:ジャケットと同様の動きやすさや機能性を持たせながら、寒さを感じやすいパンツ前面の大腿部は風を通しにくく、膝下からは足の運び方をよりスムーズにするために伸縮性を高める加工、パンツ後面は汗がたまりやすい膝裏を中心に通気性を高める加工を施しています。またパンツ特有の機能として、シューズが引っかからないように両裾にはトライアングル状のカッティングなどの機能的な仕様も付加しています。



PRO GOLF





~素材ハイブリッドによる新たな着心地を追求したゴルフウェア~

かさばる冬のシーズンにおいて、プレーに支障をきたさない着心地を目指しました。シックでミニマルなスタイルの細部から、プレー中の身体に関する研究結果に基づき、ゴルフ特有のスイングやアドレス時の動作と一体化したような動きやすさを「Schematech Sky」とゴルフシーンに適した設計技術を組み合わせて実現。ゴルファーの声を基にした、快適な衣服内環境と運動性のストレス軽減を目的とした素材ハイブリッドへの探究心が凝縮されています。



商品名:SCHEMATECH SKY GOLF DOWN JACKET



品番:DGMWJK00XX

メーカー希望小売価格:¥176,000(税込)

カラー:BK00(ブラック)

サイズ:M,L,O,XO

発売時期:8月9日(水)

特徴:胸、後ろ身には「Schematech(R)」生地とダウン、スイングやアドレス時にもたつきが気になる袖・脇・腹部には、ストレッチ性を兼ね備えた上質なナイロンボンディング生地を使用し、ゴルフの動作に合わせて使い分けています。ダウンには、空気を抜けやすくすることで身体にフィットし動きに追従する”エアーサーキュレーションダウン(R)”を使用し、ゴルフ特有の動きに最大限考慮しています。また、脇下にはパターン技術”アークカット”を採用し、スイング時の可動域を広げています。衣服内の快適性を目的としたテクノロジー”デュアルベンチレーションシステム”も搭載し、

プレー中の快適な着心地を実現しました。



商品名:SCHEMATECH SKY GOLF DOWN PANTS



品番:DGMWJD00XX

メーカー希望小売価格:¥110,000(税込)

カラー:BK00(ブラック)

サイズ:76,79,82,85,88,92,96

発売時期:8月9日(水)

特徴:

ジャケットと同様に、「Schematech(R)」生地とダウン、ストレッチ性を兼ね備えたナイロンボンディング素材を使用し、ゴルフの動作に合わせて使い分けた設計をしています。膝にはパターン技術”アークカット”を採用し、膝の曲げ伸ばしの負担を軽減させます。腰部分には、ゴルフのプレー中にシャツがずれることがないよう防滑性素材を使用しています。



商品名:SCHEMATECH SKY GOLF SWEATER



品番:DGMWJL00XX

メーカー希望小売価格:¥88,000(税込)

カラー:BK(ブラック)

サイズ:M,L,O,XO

発売時期:8月9日(水)

特徴:柔らかな風合いと高い保温性を備えながら、ゴルフ特有のスイングやアドレス時の動作と一体化したような動きやすさを実現したカシミヤセーター。生地のベースの糸には上質なカシミヤとデサント独自開発の蓄熱保温素材”ヒートナビ”を組み合わせています。衣服内への風通しを目的とした”アイレット”やスムーズな肘の曲げ伸ばしをサポートする”エルボーリブ”の機能性をもたせています。脇下には可動域を広げるために”アークカット”を採用し、スイング時に擦れやすい脇と袖下には摩耗強度を高めた素材を使用しつつリブ編みにすることでストレッチ性も備え、快適な着心地を保ちます。



プレミアムスポーツブランド『デサント』とは





アスリート起点の「モノづくり」を追求してきた『デサント』は、プレミアムスポーツブランドとして、トップアスリートの最高のパフォーマンスを支えてきた独自のスポーツテクノロジーやこだわり抜いたクラフトマンシップによってもたらされる、機能美を追求した高機能、高品質、デザイン性に優れた上質なスポーツウェアを提供していきます。日々可能性に立ち向かうプレイヤーの心を高揚させ、挑戦心に火をつけ、心と体のベスト・パフォーマンスを支えられる。そんな、日々を生きていく生活者に自信をもたらすようなブランドでありたいと考えています。



「PRO」展開店舗一覧





・PRO SKI ※8月16日(水)より展開予定

DESCENTE TOKYO/DESCENTE ららぽーと豊洲/DESCENTE サッポロファクトリー



・PRO TRAINING

DESCENTE TOKYO/DESCENTE ららぽーと豊洲/DESCENTE ららぽーとEXPOCITY/

DESCENTE マークイズみなとみらい/DESCENTE GOLF COMPLEX GINZA



・PRO GOLF

DESCENTE GOLF COMPLEX GINZA/DESCENTE TOKYO/DESCENTE ららぽーと豊洲/

DESCENTE ららぽーとEXPOCITY/DESCENTE マークイズみなとみらい/

DESCENTE GOLF 西武池袋本店/DESCENTE GOLF 大丸東京店/

DESCENTE GOLF 松坂屋名古屋店/DESCENTE GOLF 阪急うめだ本店/

DESCENTE GOLF 博多阪急店/DESCENTE GOLF 新宿高島屋/

DESCENTE GOLF 大阪高島屋/DESCENTE GOLF 岩田屋本店 ※8月23日(水)より展開予定



