株式会社Helpfeel(京都府京都市 代表取締役/CEO:洛西一周 以下、当社)は、2023年10月27日(金)~2023年10月28日(土)に、浅草橋ヒューリックホール&カンファレンスで開催される「Kaigi on Rails」にGoldスポンサーとして協賛することをお知らせします。







Kaigi on Railsのコアコンセプトは「初学者から上級者までが楽しめるWeb系の技術カンファレンス」です。Kaigi on Railsは技術カンファレンスへの参加の敷居を下げることを意図して企画されています。Ruby on Rails(以下、Rails)を話題の中心に据えるカンファレンスではありつつも、広くWebに関すること全般をカバーでき、参加者の知見を深め、仕事に役立つ内容となっています。2日間に渡り、RailsやWeb開発に関わるさまざまなトークが予定されています。



当社は、画像や動画をキャプチャして共有できるツール「Gyazo(https://gyazo.com)」の開発にRailsを採用しており、Railsのさらなる発展に貢献するべく協賛を決定いたしました。なお、本カンファレンスに協賛をするのは今回が初めてです。



Kaigi on Rails 2023 開催概要





日時:2023年10月27(金)~2023年10月28日(土)

会場:浅草橋ヒューリックホール&カンファレンス

ホームページ:https://kaigionrails.org/2023/

参加費:有料・要申込(オンライン視聴のみ無料)

▼チケット購入はこちらから

https://kaigionrails.doorkeeper.jp/events/161847

Helpfeelの開発チームについて





ソフトウェア開発やUIデザインの専門性に基づいて、Gyazo・Scrapbox・Helpfeelの3プロダクトの開発・運用と会社の成長に貢献する部署です。

▽募集中のポジションについてはこちらをご覧ください。

https://corp.helpfeel.com/ja/recruit#open-positions

▽開発部の組織と働き方はこちらをご覧ください。

https://scrapbox.io/helpfeel-dev-careers/開発部_採用情報



Helpfeel事業について





▼知識を届けるエンタープライズサーチ『Helpfeel(ヘルプフィール)』



「ユーザーに答えを。現場に余裕を。」

「Helpfeel」は、世界初の独自アルゴリズム「意図予測検索」を搭載した、検索ヒット率98%を誇る検索型FAQシステムです。



「意図予測検索」とは、FAQに入力された言葉から検索者が何を知りたいかの「意図」を予測し、その意図に合致する回答をすばやく検索するシステムです。検索ワードが曖昧だったり感覚的だったり、あるいはスペルミスや漢字/かなの表記揺れがあったりしても、お客様の疑問の解決につながる最適なFAQページをすばやく探し出すことができます。また、検索キーワードを入力している途中にも質問を予測して回答の候補を表示します。さらに、サーバー側ではなく端末内で検索することにより、これまでの平均的なFAQシステムに比べて約1,000倍の速さとなる0.001秒の高速応答も実現しました。これらの特徴により、「Helpfeel」はカスタマーサポート担当者やコールセンターの負担軽減と、カスタマーエクスペリエンスの向上に貢献いたします。



なお、従来のチャットボットとは異なり、AIに学習させるためのデータの準備や導入後のチューニング工数も不要です。導入企業様は検索に対する「回答記事」を準備するだけで、高性能なFAQサイトの導入を短期間で実現できます。



「Industry Co-Creation(ICCサミット)KYOTO 2023」ガーディアン・アワード優勝、

ガーディアン・カタパルト優勝



「BOXIL SaaS AWARD Autumn 2023」FAQシステム部門 6つの賞受賞



「Industry Co-Creation(ICCサミット) FUKUOKA 2023」ガーディアン・アワード優勝



「2021年度グッドデザイン賞」受賞



「Industry Co-Creation(ICC)サミットKYOTO 2021」

「SaaS RISING STAR CATAPULT 次のユニコーンを探せ!」優勝



「Mizuho Innovation Award」2020年度第4四半期受賞



「 X-Tech Innovation 2020」グランプリファイナル進出



2019年IVS LaunchPad出場





※サービスサイト:https://helpfeel.com/



▼Helpfeel導入企業(一部)





株式会社Helpfeel 概要







創業:2007年12月21日(2020年12月4日に日本法人を設立)

代表取締役/CEO:洛西 一周

京都オフィス:〒602-0023 京都市上京区御所八幡町110−16 かわもとビル5階

東京オフィス:〒105-7108 東京都港区東新橋1-5-2 汐留シティセンター5階

サイト:https://corp.helpfeel.com/



株式会社Helpfeelは、2007年に米国シリコンバレーで創業したSaaSスタートアップです。経産省IPA未踏ソフトウェア創造事業天才プログラマー認定された洛西一周(CEO)と、米Appleに招かれてiPhoneのフリック入力システムを開発したUI研究の第一人者・増井俊之により誕生しました。Helpfeelは「Human Empowerment Technology テクノロジーの発明により、人の可能性を拡張する」をビジョンに掲げ、メディアキャプチャー「Gyazo」、アイディエーションツール「Scrapbox」、エンタープライズサーチ「Helpfeel」の3つのクラウドサービスの開発・運用を行っています。これからも人間中心の設計・デザインのソフトウェア開発を推進し、更なるユーザーエクスペリエンスの向上を提供して参ります。

■Helpfeelに関する資料ダウンロード・お問い合わせはこちら

お問い合わせ :https://helpfeel.com/contact

サービス資料ダウンロード :https://helpfeel.com/download_resource/helpfeel_service_guide

