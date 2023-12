[ザ・シネマ]

豪華賞品が抽選で20名様に当たる!2チャンネル連動プレゼント企画も開催決定!



洋画専門CS放送チャンネル「ザ・シネマ」と日本唯一の*1アクション海外ドラマ専門チャンネル「アクションチャンネル」(AXN株式会社、本社:東京都渋谷区、代表取締役社長 大園天樹)では、2チャンネルの共同企画「1月は爆走月間!」を2024年1月にお届けいたします。爽快感満載の爆走アクション映画・ドラマを集め、1月にザ・シネマでは「爆走!カー・チェイス映画特集」14作品、アクションチャンネルでは5作品、合わせて計19作品をお届けいたします。これを記念してプレゼントキャンペーンを合わせて開催いたします。

*1 自社調べ(2023年10月1日)。日本国内における放送サービスとして。





ザ・シネマ×アクションチャンネル共同企画 「1月は爆走月間!」



2024年1月は、ザ・シネマ×アクションチャンネル共同企画「1月は爆走月間!」でスタート!

カー・アクションを切り口に、爽快感満載の爆走アクションを集めて大特集!

ザ・シネマ特設ページ:https://www.thecinema.jp/special/wildspeed/

アクションチャンネル放送作品ページ:https://www.axn.co.jp/recommend/202401.html





ザ・シネマ×アクションチャンネル 爆走月間プレゼントキャンペーン

この共同企画を記念して、2つのチャンネルの爆走作品放送中に表示されるキーワードを集めて応募すると、

抽選で松阪牛ギフト券や『ワイルド・スピード』グッズなど豪華賞品が当たるチャンス!



■応募方法:

1.2つのチャンネルの該当作品放送中に、プレゼントのキーワードを発表!(1/1(祝・月)~1/28(日))

2.キーワードはザ・シネマ、アクションチャンネルで1つずつ発表!

3.合計2つのキーワードを集めてHPから応募!

■応募締切:1月31日(水)

■当選者数:合計20名様

■賞品:松阪牛ギフト券(11,000円相当)、「ワイルド・スピード」マルチケース、下敷き、ステッカーなど

プレゼント応募ページ: https://www.thecinema.jp/post/present



ザ・シネマ/爆走!カー・チェイス映画特集



「ワイルド・スピード」シリーズ9作一挙放送をはじめ、鉱山事故からの救出のため危険な氷の道をトラックが爆走するリーアム・ニーソン主演『アイス・ロード』、マット・デイモン、クリスチャン・ベイル共演でル・マン24時間レースの闘いを描く『フォードvsフェラーリ』などをお届け。

プレゼントキーワード対象作品放送日: 1/1(祝・月) ~1/8 (祝・月) 、1/12(金)、13(土)、20(土)、22日(月)~28日(日)

ザ・シネマ作品情報:https://www.thecinema.jp/tag/517



アクションチャンネル/毎週土曜はカー・アクション!

ドイツの大ヒット長寿ドラマ「アラーム・フォー・コブラ11/アウトバーン・コップ」の制作陣が贈る最新アクションドラマ「DRIFT~ブラザー・バディの事件簿~」をはじめ、リュック・ベッソンによる大ヒット映画シリーズのドラマ版「トランスポーター ザ・シリーズ」「TAXI ブルックリン」などをお届け。

プレゼントキーワード対象作品放送日: 1/6(土)、1/13(土)、1/20(土)、1/27(土)

アクションチャンネル作品情報:https://www.axn.co.jp/recommend/202401.html



《ザ・シネマ/放送作品情報》



●『ワイルド・スピード 【4Kレストア版】』

放送日:1月12日(金)21:00~ほか

●『ワイルド・スピードX2 【4Kレストア版】』

放送日:1月12日(金)23:00~ほか

●『ワイルド・スピードX3 TOKYO DRIFT 【4Kレストア版】』

放送日:1月13日(土)14:15~ほか

●『ワイルド・スピード MAX』

放送日:1月13日(土)16:15~ほか

●『ワイルド・スピード MEGA MAX』

放送日:1月13日(土)18:15~ほか

●『ワイルド・スピード EURO MISSION』

放送日:1月20日(土)13:15~ほか

●『ワイルド・スピード SKY MISSION』

放送日:1月20日(土)15:45~ほか

●『ワイルド・スピード ICE BREAK』

放送日:1月20日(土)18:15~ほか

●『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』

放送日:1月20日(土)21:00~ほか



※1/1~1/28間の字幕・吹替・ザ・シネマ新録版はキーワード発表対象作品





●『バニシング・ポイント(1971)』

放送日:1月12日(金)18:45~

[PG12]時速200kmでハイウェイを爆走!アメリカン・ニューシネマを代表する名作カーアクション

<あらすじ>

車の陸送に従事するコワルスキーはコロラド州を訪れ、1970年型ダッチ・チャレンジャーをサンフランシスコまで運ぶ仕事に取りかかる。デンバーで立ち寄ったバーの店主と「目的地まで15時間で届ける」という賭けを行った彼は、時速200kmでハイウェイを爆走。追跡する白バイ警官を振り切り、検問を強行突破し、邪魔する者をすべて蹴散らしていくコワルスキーの暴走はニュースで知れ渡り、彼に協力する者も現れる。





●『チェイサー(2017)』

放送日:1月13日(土)12:15~ほか

息子を誘拐された母の孤独な戦いが幕を開ける!

執念の追跡劇をカーアクション満載に描くハル・ベリー主演作

<あらすじ>

6歳の息子フランキーを女手一つで育てるウエイトレスのカーラは、元夫デヴィッドと息子の親権を争っていた。ある日カーラが公園でフランキーを遊ばせていたところ、弁護士との電話に気を取られている途中に息子の姿を見失ってしまう。あわてて行方を捜したところ、フランキーが何者かによって車へ乗せられる瞬間を目撃する。携帯電話をなくして警察にも連絡できなくなったカーラは、逃走した誘拐犯を自分の車で追いかける。





●『アイス・ロード』

放送日:1月13日(土)21:00~ほか

危険な氷の道を走り抜け!L・ニーソンが敏腕ドライバーを熱演する決死のレスキューアクション

<あらすじ>

カナダ北部のダイヤモンド鉱山で爆発事故が発生。8名が死亡し、26名の作業員が生き埋めになってしまう。坑内の酸素が切れるまであと30時間。政府から救出機材の運搬を依頼されたは運輸会社の代表ジムは、危険だが最短距離を走行できるアイスロード(氷の道)の使用を条件に承諾し、運転手を急募。アイスロード経験者のベテラン運転手マイクと整備士の弟ガーディが採用され、重い機材を載せて巨大トラックで目的地を目指す。





●『フレンチ・コネクション』

放送日:1月20日(土)11:00~

鬼刑事が麻薬密輸組織を追い詰める!

アカデミー賞5部門に輝いたジーン・ハックマン主演の傑作刑事ドラマ

<あらすじ>

“ポパイ”の異名を持つニューヨーク市警の刑事ドイルは、強引な捜査と執念深さで犯罪者たちから恐れられていた。ある日、マフィアが集うナイトクラブへ繰り出したドイルは、その中にいた羽振りの良い若者夫婦に目を留める。その男の監視を続けたところ、麻薬取引で儲けているマフィアと関係があり、近々フランスから大量の麻薬密輸があることを突き止める。ドイルは渡米した黒幕シャルニエを尾行するが、逆に命を狙われてしまう。





●『フォードvsフェラーリ』

放送日:1月27日(土)21:00~

絶対王者フェラーリを倒せ!

ル・マン24時間レースに夢を懸けた男たちの熱い挑戦を描く感動の実話ドラマ

<あらすじ>

1950年代後半に敏腕レーサーとして名を馳せたシェルビーは、今は引退し、自分の会社でカーデザイナーとして活躍していた。そんなある日、フォード社から思わぬ依頼を受ける。ル・マン24時間レースで王者フェラーリに勝てるレースカーを開発してほしいというのだ。無謀な依頼を引き受けたシェルビーは、自ら経営する修理工場を差し押さえられ生活に困っていた一流ドライバーのマイルズに白羽の矢を立て、2人で勝負に挑む。



《アクションチャンネル/放送作品情報》



●『DRIFT~ブラザー・バディの事件簿~』(シーズン1~2・全10話)※独占日本初

放送日:1/13(土)夕方6:00~ シーズン1 全5話一挙放送(字幕版)

放送日:1/20(土)夕方6:00~ シーズン2 全5話一挙放送(字幕版)

ドイツの大ヒット長寿ドラマ「アラーム・フォー・コブラ11/アウトバーン・コップ」の制作陣が贈る最新アクションドラマが日本初上陸!父親の死後、長らく疎遠だった警察官アリとレオの兄弟。任務中に大事件を引き起こした濡れ衣を着せられたアリを、レオが助けたことをきっかけに、“ブラザー・バディ”となった2人は協力し合い、数々の難事件に挑んでいくことに。密売人や逃走中の強盗犯、警察内部にひそむ悪の組織、さらにはイタリアのマフィアとも戦っていく!バイエルンの雄大な山々をバックに、速度無制限の高速道路“アウトバーン”で繰り広げられる大迫力のカーチェイスは必見!





●『トランスポーター ザ・シリーズ』(全12話)

放送日:1/6(土)午前10:00~ 全12話一挙放送(字幕版)

リュック・ベッソンによる大ヒット映画シリーズ「トランスポーター」をドラマ化!高度なドライビングテクニックと格闘技術を身に付け、ワケありの依頼品を届ける天才運び屋=トランスポーターの主人公フランク・マーティンが、次々に舞い込んでくる危険に満ちたミッションと襲いかかる敵の数々に挑んでいく。体を張った圧巻のアクションと、チューンナップされた愛車Audi A8による迫力のカーチェイスは必見!主人公フランクを演じるのは、「プリズン・ブレイク」や「HAWAII FIVE-0」に出演したクリス・ヴァンス。





●『TAXI ブルックリン』(全12話)

放送日:1/13(土)昼12:30~一挙放送 2週連続(字幕版)

リュック・ベッソンが手掛けた大ヒット映画「TAXi」シリーズをドラマ化!運転オンチの刑事キャットと、陽気な凄腕タクシードライバーのレオがバディとなり、殺人や強盗、ドラッグ売買などNYのブルックリンで巻き起こる凶悪な事件に挑む!





●『私立探偵マグナム』(シーズン4・全20話)

放送日:1/27(土)昼12:30~ 一挙放送 2週連続(二カ国語版)

ハワイを赤いフェラーリで乗り回す、アメリカ海軍出身の私立探偵トーマス・マグナムが、元MI6の諜報員のジュリエット・ヒギンズら仲間と協力して様々な事件に挑む!主人公トーマス・マグナムを演じるのは、映画「スーサイド・スクワッド」などに出演したジェイ・ヘルナンデス。製作総指揮を務めるのは「HAWAII FIVE-0」の製作陣と、映画「ワイルド・スピード」シリーズの監督ジャスティン・リン。





●『ペダル・トゥ・メタル』(全10話)

放送日:1/6(土)深夜2:55~ 3週連続(字幕版)

違法カーレースによって対戦相手である地元の権力者の息子を死なせてしまったことで、メキシコシティに逃亡することになったキケとノーチェ。おじが住むこの地で仕事を手伝いながら身を隠す2人は、新たな人々と出会っていく中で、亡き父親の死の真相を知ることになる。主人公を演じたベニー・エマニュエルは、2019年の映画「Chicuarotes(原題)」でメキシコのアカデミー賞(R)とも言われるアリエル賞の主演男優賞にノミネートされた注目の若手俳優。



『ワイルド・スピード/ジェットブレイク』(C) 2020 Universal City Studios Productions LLLP. ALL RIGHTS RESERVED. 『バニシング・ポイント(1971)』(C) 1971 Twentieth Century Fox Film Corporation. 『チェイサー(2017)』(C) 2017 Kidnap Holdings, LLC. All Rights Reserved. 『アイス・ロード』(C) 2021 ICE ROAD PRODUCTIONS, LLC ALL RIGHTS RESERVED 『フレンチ・コネクション』(C) 1971 Twentieth Century Fox Film Corporation. 『フォードvsフェラーリ』(C) 2019 Twentieth Century Fox Film Corporation. All rights reserved. 『DRIFT~ブラザー・バディの事件簿~』(C) ACTION CONCEPT GMBH / SKY 2022. 『トランスポーター ザ・シリーズ』(C) 2012 DRIVER FOR HIRE (QVF) INC./ATLANTIQUE PRODUCTIONS S.A. "All Rights Reserved" 『TAXI ブルックリン』(C) RYSK. (C) Craig Blankenhorn - EuropaCorp Television / TF1 『私立探偵マグナム』(C) MMXXI CBS Studios Inc and Universal Television LLC. All rights Reserved. 『ペダル・トゥ・メタル』(C) 2023 Viacom International Inc. All Rights Reserved.

------------

ザ・シネマとは

王道のハリウッドメジャースタジオのヒット作から「何度やっていてもついつい見てしまう」というベストセラー作品、貴重な地上波放送時のTV吹き替え版、さらにはDVDが未発売もしくは超高額になっているレア作品やミニシアター系作品にまでこだわった「王道+激レア」の充実のラインナップでお届けする洋画専門チャンネルです。

【HP】 https://www.thecinema.jp/

【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/thecinema_ch

【Facebook】 https://www.facebook.com/the.cinema.jp

------------

ザ・シネマのご視聴方法

ザ・シネマはスカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビ 等でご視聴いただけます。

スカパー!でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー!が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB(https://www.thecinema.jp/lp) から簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

------------

アクションチャンネルとは

欧米を中心に世界中から厳選したアクションドラマを24時間オンエアしている日本唯一のアクション海外ドラマ専門チャンネル!全米で絶大な人気を誇る「シカゴ・ファイア」「シカゴ P.D.」「シカゴ・メッド」のシリーズ3部作の他、「イコライザー」「私立探偵マグナム」など最新の海外ドラマを独占でお届け!さらに、「ルーキーブルー」「コバート・アフェア」「クローザー」「MAJOR CRIMES ~重大犯罪課」「コールドケース」などのメガヒット海外ドラマを豊富にラインナップ!スカッと気持ちを晴れやかにし、奮い立たせる、刺激溢れるドラマとの出会いをお届けします。

【HP】 https://www.axn.co.jp/

【X(旧Twitter)】 https://twitter.com/AXNJapan

【Facebook】 https://www.facebook.com/axnjapan

------------

アクションチャンネルのご視聴方法

https://www.axn.co.jp/howtowatch/

アクションチャンネルは、スカパー!、J:COM、ひかりTV、auひかり、全国のケーブルテレビでご視聴頂けます。

スカパー!でのご視聴を希望の場合、ご自宅のテレビでCS161/QVCを選局してスカパー!が映ることをご確認ください。

映ることが確認できましたら、B-CASカードをご準備頂き、WEB(https://www.axn.co.jp/join/) で簡単に加入お申し込みができます。お申し込み後は約30分でご視聴可能になります。

------------



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/22-16:17)