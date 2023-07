[株式会社プライム1スタジオ]

株式会社プライム1スタジオのハイエンドブランド「PRIME 1 STATUE(プライム1スタチュー)」。そのスローンレガシーにて、全世界累計販売本数が800万本を突破した『バイオハザード ヴィレッジ』より、「オルチーナ・ドミトレスク」の1/4ポリストーン製スタチュー(彫像)をリリースいたしました。本日7月13日より予約受付スタート。商品の発売は2024年10月~2025年1月を予定しています。



商品ページはこちら:

https://statue.prime1studio.co.jp/rev-alcina-dimitrescu-tlcre-01dxs.html







全世界累計販売本数が800万本を突破した『バイオハザード ヴィレッジ』。バラエティに富んだ恐怖と胸打つ物語が味わえるこの極上の1作より、「オルチーナ・ドミトレスク」がスローンレガシーに登場!





四貴族のひとりとして、村人に畏怖されるドミトレスク城の貴婦人。強烈なインパクトを誇る彼女を、カプコン開発チームの完全監修により立体化した1体です。





見上げるような長身が座す姿は妖艶の極み。煙管を支える人差し指から宙に浮いたハイヒールをつなぐ直線や、デコルテから両脚へと流れる曲線など、優美なラインがつくるプロポーション、ポージングを心ゆくまでご堪能ください。





クラシカルで上品なドレス、背徳感を煽る黒薔薇のブローチ、大きなつばを持った帽子。各部の作り込みも妥協はありません。





自然なドレープやシワ、素材に応じた光沢など、細部までプライム1スタジオならではの造形・塗装を施しました。





長い年月を物語るソファもまた同様。精緻なディテールが作品世界への没入感を深めます。





そしてDXボーナス版には多彩な差し替えパーツをご用意。





邪悪な微笑を浮かべた頭部、紋章があしらわれたクリムゾングラス、鋭く伸びる鉤爪などを自由に組み合わせれば、彼女のさまざまな魅力が味わえます。





さらにボーナス特典として、ドミトレスク夫人の結晶像が付属。





輝く透明感を再現したディスプレイモデル、本体とともにお楽しみください。





レポートが散乱し、血痕が滲む居室で寛ぐ巨躯の貴婦人。





村の謎を知るすべてのプレイヤーへ、今一度恐怖をお贈りします!





◆商品ページ◆

https://statue.prime1studio.co.jp/rev-alcina-dimitrescu-tlcre-01dxs.html



[ご注意]

・写真は製品サンプルです。実際の商品と異なる場合があります。

・モニターにより、実際の色と異なって見える場合があります。

・発送は、準備が整い次第となりますが、生産スケジュールの関係で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、予約購入頂きますようお願い申し上げます。





商品概要





スローンレガシー バイオハザード ヴィレッジ オルチーナ・ドミトレスク DX ボーナス版

商品価格 :¥253,990 (税込)

発売時期 :2024年10月~2025年1月

販売数量:500

シリーズ :バイオハザード ヴィレッジ

フォーマット:スローンレガシー

サイズ:1/4 Scale

全高: 66cm 全幅: 56cm 奥行: 54cm

全高: 66cm 全幅: 67cm 奥行: 54cm(鉤爪装着時)

全高: 17cm 全幅: 16cm 奥行: 9cm(ドミトレスク夫人の結晶像)

重量:26.1kg

素材 :ポリストーン(一部に別素材使用)

権利表記 :(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.





株式会社プライム1スタジオ







株式会社プライム1スタジオは、キャラクターコンテンツの魅力をさまざまな製品で発信する企業です。世界最高峰のキャラクタースタチュー「PRIME1STATUE」をはじめ、フィギュア・アパレル・グッズを製作・販売しています。

・所在地:東京都台東区浅草6丁目36-2

・代表者:松本 理恵

・オフィシャルサイト:https://www.prime1studio.co.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/07/13-18:16)