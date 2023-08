[クリプトン・フューチャー・メディア株式会社]

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社(本社:北海道札幌市、代表取締役:伊藤博之)が運営するボーカロイド音楽専門レーベル『KARENT(カレント)』の、最近の配信情報をお知らせいたします。今回は8月10日(木)~8月23日(水)に新しく配信を開始した16作品の情報を、クリエイターさんのコメントと共にご紹介いたします。どうぞご注目ください!









8月11日(金)リリース







■配信アルバム:『 アルテラシオンの残響』

■クリエイター:Re:nG / ボーカル:KAITO

ロック、ハウス、トランス、R&B、ピアノバラードと様々な角度からソリッドな世界観を味わえる書き下ろしアルバム。

クールなKAITOの魅力を余すことなく発揮した珠玉の1枚です。



【クリエイターコメント】

今回も命を削る作業でした。2年ぶりの描き下ろしアルバム、楽しんでいただければ幸いです!



8月16日(水)リリース







■配信アルバム:『虚ろを扇ぐ/仮死化』

■アーティスト: Vivid BAD SQUAD

iOS/Android向けリズム&アドベンチャー『プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク』の実力派ストリートユニット・Vivid BAD SQUADの6th Singleが配信開始!

獅子志司さんによる『虚ろを扇ぐ』、遼遼さんによる『仮死化』の2曲のセカイver.を収録しています。



(C) SEGA/(C) CP/(C) CFM

※『虚ろを扇ぐ/仮死化』をご紹介いただく際は、クレジットの明記をお願いいたします。



8月17日(木)リリース







■配信アルバム:『にせもの』

■クリエイター:nogumi / ボーカル:初音ミク

美しいピアノの音色で奏でられる、生きていくうえでの息苦しさと葛藤に眼差しを注いだバラードロック。

nogumiさんの優しく繊細なリズムとメロディにぜひ耳を傾けてみてください。



【クリエイターコメント】

なにかを成しえるための葛藤のようなものを表現した楽曲です。

半分は誰かに刺されば、もう半分は自分のために作りました。

『偽』と『似せる』で ”にせもの” です。よろしく







■配信アルバム:『Breakin' the chain』

■クリエイター:ROY / ボーカル:がくっぽいど

エモーショナルなヘヴィメタル4作品を収録です。

ぼかりすによって伸びやかに歌うがくっぽいどの声とギターソロが印象深く、V系ソングが好きなリスナーは必聴です。



【クリエイターコメント】

2年ぶりの発表となる6thミニアルバムです。

今作でも全曲に「ぼかりす」を導入、作者自らの歌唱をがくぽに忠実に再現してもらっています。

ヘヴィメタル~バラードまで、表情豊かに歌い上げるがくぽの歌唱をお楽しみ頂けたら嬉しいです。







■配信アルバム:『罪喰い少女のオブリージュ』

■クリエイター: いーえるP @ TinySymphony / ボーカル:重音テト

物語のワンシーンのような荘厳でドラマチックな世界観でテトが凛と歌い上げるプログレッシブロック。

ブラス、ストリングスとベースラインによる荘厳な響きが印象的です。



【クリエイターコメント】

重音テトさんが退魔師となり、この世に潜む罪過の魂と対峙する物語。

そんなアニメがあったら…というコンセプトで制作しました。

彼女の覚悟、義務と向かい合う理由を想像しつつ聴いて頂けると嬉しいです。







■配信アルバム:『それは空の彼方から』

■クリエイター:シアン・キノ / ボーカル:初音ミク

メロディアスな旋律と引き込まれるような技巧派の構成、透明度を増していく転調で視聴後の余韻が美しい1曲です。

映像作品として完成されたオリジナルMVもぜひご覧ください!



【クリエイターコメント】

終始包み込む神々しい空気感、ヒューマンエラー的に入り組む展開、その中心に確かに存在するキャッチーな歌やリフ、提起したかった言の葉の連なりも。

シアン・キノとして表現したかった全てであり、間違いなく僕の最高傑作です。







■配信アルバム:『やったれ!音合戦』

■クリエイター:まらしぃ / ボーカル:初音ミク

まらしぃさんのライブ「まらフェス2023」のテーマ曲がライブに先駆けて配信開始!

予想がつかない変拍子の展開に胸が熱くなる、ハイテンポ&ハイテンションなお祭りソング!

アツい夏にぴったりの1曲です。



【クリエイターコメント】

夏の野外フェスで盛り上がるように楽曲をつくりました

ステージ上からの景色、ミクさんが見せてくれる景色は忘れられない思い出です

ドンドコドンドコ聴いてください!







■配信アルバム:『MIKU BREAK NOW』

■アーティスト:MIKU BREAK

BIGHEADさん×SHUNさんが放つ、ギアが上がっていくようなワクワク感が堪らない力強いハウス系ナンバー。

ミクとCONDENSEのメンバーとのより強い結びつきを感じさせる1曲です。



【クリエイターコメント】

2018年から作ってきた初音ミク RAP/HIPHOPの知見/ノウハウが凝縮されたTRAPトラック!

SHUNさんの熱いRAPが届くたび、刺激を受けてサウンドや歌詞を書き換え続ける...という楽しい創作現場でした!



8月18日(金)リリース







■配信アルバム:『Nobody & Anyone』

■アーティスト:MIKU BREAK

KENGOさん×SHUNさんによるムードあるスウィングラップ。

バーチャルシンガーのミクとクリエイターのシナジーを表現しており、まるで互いに向き合い歌いかけ合うようなメロウな世界観が魅力的です。



【クリエイターコメント】

今回の楽曲はデジタル感を全体的に抑えた楽曲にしてみました。

ミクさん、condenseさんらしさは僕自身に求められてるものではないとわかっていたので、今回はあえて思いっきり逆の方向性で"こんなミクさん、condenseさんも最高じゃないですか?"という皆さんへの提案だったりするのかもしれません。

ダンスミュージックではなく今っぽいHIPHOPな感じでもないアナログ調でどことなくエモーショナルなトラック。それに少し歪ませたいつだって間違いないSHUN君のラップに可愛いだけじゃないグループ感たっぷりなミクさんの歌声とラップが合わさって本当に素敵な楽曲に仕上がったと思います。



8月19日(土)リリース







■配信アルバム:『YOU』

■アーティスト:MIKU BREAK

デスクトップ・ミュージックの在り様を電子感溢れるサウンドと聞き心地良いラップの掛け合いで綴るヒップ・ホップ。

JUVENILEさんのお洒落な演出が随所に光るエレクトロダンスナンバーです。



【クリエイターコメント】

僕の得意な音楽性です。「もし初音ミクがガチでラップしたら」という疑問の答えがここにあります。

condenseメンバーの皆さん、SHUNくんともかれこれ10年くらいお付き合いさせて頂いてるので、この曲ができる最初の打ち合わせの段階から最後完成の瞬間まで終始安心感しかなかったです。また良い曲作っちゃいましたね!



8月20日(日)リリース







■配信アルバム:『WE ARE HATSUNE MIKU』

■アーティスト:MIKU BREAK

BIGHEADさん×SHUNさんによる、心地よい響きのミクスチャーロック・バラード。

ボーカル、サウンド、グルーヴが生むエモーショナルな一体感で、きっとあなたも一緒に声をあげたくなります。



【クリエイターコメント】

MIKUBREAKの要素の1つであるHIPHOPには近年ゴスペル的なコーラスが入る曲も増えてきて、声出しできなった時期とも重なり「初音ミクと合唱する」曲を作りました。また皆さんの声を収録してLIVE.ver作りたい!



8月23日(水)リリース







■配信アルバム:『明るいお部屋で君ガルル』

■クリエイター:みつあくま / ボーカル:初音ミク

病み×ポップで注目されるみつあくまさんの一際過激な新作!

チップチューンを主体に遊び心を散りばめたサウンドと赤裸々かつ急展開のストーリーが合わさり、強烈な中毒性が炸裂します。



【クリエイターコメント】

イラストレーターのあずきのまめさんとキャラクターデザインから曲を作った初めての曲です。

歌詞のシチュエーションによって音楽ジャンルが変わる感じを楽しんでもらえたら嬉しいです!







■配信アルバム:『あたらしいくに』

■クリエイター:シロクマ消しゴム / ボーカル:初音ミク

「Clap! Clap!」、「サテライト」、新曲「眠り姫」などを収めたエレクトロニカ・ミニアルバム。

まるで物語のワンシーンのように各曲の世界観が際立つ構成で、聞くごとに没入感が深まります。



【クリエイターコメント】

あたらしいくにのお話です。

全5曲を収録したEP作品。色々なジャンルの作品を創りました。

是非、お楽しみください。







■配信アルバム:『ラズベリー』

■クリエイター:shino / ボーカル:桜乃そら

shinoさんによる「Synthesizer V AI桜乃そら」の公式デモ楽曲。

大人っぽく甘やかなボーカルにジレンマの葛藤をのせた切ないエレクトロ・ポップスです。

透明感のある曲調をぜひご堪能ください。



【クリエイターコメント】

桜乃そらの公式デモソングとして制作させていただきました。そらちゃんの艶やかで伸びのある声が活きるような、キラキラで切ない大人ポップスを目指しました!







■配信アルバム:『ゆらゆら』

■クリエイター:薄塩指数 / ボーカル:可不

つなぎ止めてもらいたい気持ちの揺れを歌うロックチューン。

内省的な表現をキレのあるリフでポップに鳴らすスタイルは薄塩指数さんならではで、聴き飽きない曲展開がクセになります。



【クリエイターコメント】

薄塩指数(ウスシオシスウ)と申します。『ゆらゆら』は当時読んだ漫画に打ちのめされて一気に歌詞を書きました。

明るくはありませんが、標や支えがなくとも、ささやかなユーモアとともに生きていければ…という感じの曲です。

何卒よろしくお願いします!







■配信アルバム:『Mermaid』

■クリエイター:Somari / ボーカル:初音ミク

絶え間なく聴き手を引き付けるドラマティックな構成で、聞き進めるごとにどんどん奥行きが深まるような新境地のダーク・アートコア。

一つの世界を覗き込んだような圧倒感があります。







『KARENT』では、新しく配信を開始した楽曲の情報をクリエイターさんのコメントつきで、毎週水曜日にまとめてお知らせいたします。来週もご期待ください!



※夏季休業期間中のため、2023年8月16日(水)のお知らせ予定はございません





【お問い合わせ先】

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 KARENT担当

E-mail:karent@crypton.co.jp



<参考情報>



▼『KARENT』とは https://karent.jp/

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が運営するボーカロイド音楽専門レーベル。iTunes StoreやAmazon music、Spotifyをはじめとする配信ストアで、音楽ダウンロード販売やストリーミング配信を行っている。

楽曲はアルバムページの「配信サイト一覧」から、お気に入りの配信サイトを選択してすぐに購入することができる。また、クリプトン公式イベントで使用された楽曲の紹介や、キャラクターの誕生日ごとの配信特集の公開を行っている。



▼『初音ミク』とは https://piapro.net/

歌詞とメロディーを入力すると歌わせることができる歌声合成ソフトウェアとして、クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が2007年に開発。大勢のクリエイターが『初音ミク』で作った音楽をインターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなり、今では「バーチャル・シンガー」としても多方面で活躍している。



2014年から展開している初音ミクの世界ツアーシリーズ「MIKU EXPO」は、世界30都市にて計68公演を実施。また、3DCGライブと創作の楽しさを体験できる企画展を併催した国内最大規模のイベント『初音ミク「マジカルミライ」』は、2022年に10回目を迎えた。他にも国内外で様々な関連イベントが実施されており、冨田勲の「イーハトーブ交響曲」「ドクター・コッペリウス」にプリマドンナとして出演、レディー・ガガの2014年北米ツアーでオープニングアクトを担当するなど、著名なアーティストとのコラボレーション実績もある。



さらに、歌舞伎や人形浄瑠璃といった伝統芸能への出演、文化財修理プロジェクトへの支援を目的とした〈冬木小袖〉〈見返り美人図〉とのコラボレーションなど、日本伝統文化を広める活動にも寄与。東京国立博物館の「150年後の国宝展」では「150年後の国宝候補」に選出された。



※ 『鏡音リン』『鏡音レン』『巡音ルカ』『MEIKO』『KAITO』もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです



※「VOCALOID(ボーカロイド)」および「ボカロ」はヤマハ株式会社の登録商標です



<会社概要>





サウンド素材を輸入販売する「音の商社」として創業。得意分野の「音」を探究しながらデジタルコンテンツに関わる事業を展開する中、2007年に歌声合成ソフトウェア『初音ミク』を企画開発した。掲げるミッションは、クリエイターが物事を「ツクル」ための技術やサービス、つくった物事を発表する場を「創る」こと。北海道札幌市から国内外に向けて、3,000万件以上のサウンドコンテンツのライセンス販売をはじめ、音声技術開発、音楽配信プラットホームの開発・運営、キャラクターライセンス事業、ライブ・イベント制作事業、地域を応援するローカルプロジェクトの企画・運営など、多岐にわたるサービス構築・技術開発に取り組んでいる。



会社名:クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

代表者:代表取締役 伊藤博之

所在地:〒060-0003 北海道札幌市中央区北3条西4丁目1-1 日本生命札幌ビル11F

設 立:1995年7月



コーポレートサイト:https://www.crypton.co.jp/



