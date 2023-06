[豊島株式会社]

~7月5日(水)より全国直営店で販売開始!オンラインストアで予約受付中~



快適なライフスタイルの提案を進める豊島株式会社(代表取締役社長:豊島半七、名古屋市中区)が展開する、海岸等で回収したペットボトル等を繊維の原料として資源化し、環境負荷の低い新しい製品として蘇らせるプロジェクト『UpDRIFT(R)(アップドリフト)』が、レディースアパレルとヨガウェアを展開するブランド「emmi(エミ)」が販売するフォトグラファー後藤啓太とのコラボレーションTシャツ2型の素材として採用されました。

2023年6月22日(木)より、 emmiオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE(ウサギオンライン)」にて先行予約が開始されており、6月29日(木)からは渋谷ヒカリエShinQs店で先行販売、7月5日(水)よりemmi全国直営店で販売が開始されます。







『UpDRIFT(R)』は海岸等で回収したペットボトル等を繊維の原料として資源化し、環境負荷の低い新しい製品として蘇らせるプロジェクトです。原料となるペットボトルは、地域活動団体や地方自治体、企業等と連携して行うクリーンアップ活動「Green and Blue Challeng(R)(グリーン アンド ブルー チャレンジ)」を通して回収し、分別や洗浄を行ってから資源化・製品化しています。ペットボトルを新しいアイテムへ生まれ変わらせる他にも、旅行会社や学校と連携した「SDGsを学ぶ修学旅行プログラム」を実施し、プログラムを通して環境問題について考える・取り組むきっかけを提供する活動を行っています。



「emmi」は、クリアモードをコンセプトにしたベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアとファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開しています。UpDRIFT(R)プロジェクトの取り組みに共感してくださり、2022年3月には「Green and Blue Challeng(R)」と連携し石垣島で実施されたビーチクリーン活動にご参加をいただきました。商品の素材への採用だけでなく、原料となるペットボトルごみの“回収”の部分から協力をいただいています。



今回、強くて繊細、ダイナミックでいてしなやか、柔らかさと鋭さの両極を合わせもつフォトグラファー後藤啓太さんとemmiが初めてコラボレーションしたTシャツ2型の素材に、石垣島でのビーチクリーン活動で回収されたペットボトルが原料となったUpDRIFT(R)繊維を一部使用いただいております。後藤啓太さんとのコラボTシャツでは、 UpDRIFT(R)の海を慈しむ思いとリンクさせ、アーカイブ作品より海辺での余暇や休息を連想させる画像がセレクトされています。本商品は、2023年6月22日(木)よりemmiオフィシャルオンラインストアおよびECデパートメントストア「USAGI ONLINE」にて先行予約が開始されており、6月29日(木)からは渋谷ヒカリエShinQs店で先行販売、 7月5日(水)よりemmi全国直営店で販売が開始されます。



今後もUpDRIFT(R)は様々な方と連携をしながら、海洋/漂着ペットボトルから生まれた繊維が新しいアイテムへと生まれ変わっていくことを通して、環境問題を考えるきっかけに、そして循環の輪が未来に拡がっていくことを願っています。



■商品情報

商品名:emmi×UpDRIFT(R) meets KEITA GOTO「UpDRIFTフォトTシャツ」

価格:¥7,480(税込)

カラー:WHT,CGRY

サイズ:0,2 ※2サイズは渋谷ヒカリエShinQs店、オンラインストアのみ展開

発売日:

〈店舗〉

6月29日(木) 渋谷ヒカリエShinQs店先行販売

7月5日(水)emmi全国直営店発売 ※遠方店舗は7月6日(木)



〈オンラインストア〉

先行予約:6月22日(木)より実施中

■UpDRIFT(R)について

豊島株式会社が展開する、海・川・森に散乱するペットボトル等が原料となった繊維。「UpDRIFT(R)」は、海・川・森のごみ問題に取り組みながら消費者の「欲しい」に寄り添った商品作りをし、使命の達成を目指します。







■emmi



クリアモードをコンセプトにしたベーシック且つ洗練された大人のデイリーウェアとファッションのトレンドを取り入れたリラクシーなヨガウェアを展開。アクティブに活躍する女性の足元に欠かせない存在となったスニーカーを合わせて、多様化するライフスタイルに沿ったスタイリングを提案します。



【Instagram】

ライフスタイル提案商社

1841年創業。180年を超える実績を礎として、時代の変化に応じて事業領域を拡大。グローバルな原料手配から最終製品の企画・生産管理・納品まで、ファッション産業のサプライチェーンを総合的に担います。また持続可能なライフスタイルを提案する企業として、Society5.0の社会に向かってサステナブル素材や機能的な商品の開発を進めるとともに、テックベンチャーへの投資や提携を通じてインフォメーション・テクノロジーを活用したサービスの提供を進めて参ります。2019年より「MY WILL(マイ・ウィル)」をステートメントとし、当社の姿勢を打ち出しています。



