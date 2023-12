[コーチ]

コーチは、2023年12月8日(金)~ 12月28日(木)の期間限定で、東京ミッドタウン ガレリアB1アトリウムにて "コーチ ホリデー 2023" ポップアップ ストアをオープンいたしました。



今年のコーチのホリデーのテーマは "More Than A Gift (あなたらしい輝きを)" 。 大切な人へのギフトや、自分へのご褒美を選ぶ時のワクワクする気持ちを華やかに彩る店内には、コーチらしさ溢れる最新コレクションをはじめ、ホリデーシーズンにぴったりなギフトアイテムが豊富に揃います。









ニューヨークのコーチストアのイルミネーションからインスパイアされた煌びやかな店内では、バッグやスモールレザーグッズをはじめ、この時季のスタイリングにプラスできるカシミヤ素材のマフラーや、ホリデーシーズンのワクワクする気持ちを引き立てるジュエリー、フレグランスなども数多く並び、ショッピングをお楽しみいただけます。







デュアルジェンダーで身に付けられるアイテムがバリエーション豊かにラインナップしているので、パートナーやご友人とお揃いのコーディネートも叶います。今回特別に、本ポップアップ ストアの開催を記念して、スケートを楽しむコーチのアイコンキャラクター "Rexy(レキシー)" のアイテムも数量限定で先行販売いたします。





左から:

ビルフォールド ウォレット・スケーティング レキシー ¥38,500 H9 x W11 x D2cm

ハイライン トート・スケーティング レキシー ¥55,000 H31 x W47 x D10.5cm

キット メッセンジャー クロスボディ・スケーティング レキシー ¥44,000 H22 x W20 x D4cm

チャーター クロスボディ 24・スケーティング レキシー ¥77,000 H16.5 x W23.5 x D7cm





左から:

レキシー フーディー ¥52,800

レキシー パッファー ¥93,500

レキシー パッファー ¥107,800





また、コーチは、2024年2月25日(日)まで、東京ミッドタウンとのコラボレーションによる特別仕様のアイススケートリンク "COACH MIDTOWN ICERINK" を開催中です。12月25(月)までの期間限定でここでしか見られないオリジナルツリーがご覧いただけるほか、12月26(火)以降は "ジャイアントレキシー" が登場。コーチのホリデーシーズンならではの世界観を感じられる華やかな空間で、写真撮影やアイススケートをお楽しみいただけます。更に、この期間、ポップアップ ストアやアイススケートリンクなどにお越しのうえ、コーチ公式LINEをお友達追加してくださった方には、オリジナルLINEスタンプをプレゼント。表情豊かな "Rexy(レキシー)" のキュートなスタンプと共に、大切な人に今年一年の感謝を伝えてみてください。





是非ご来場のうえ、コーチのスペシャルなホリデーの世界観を体験してください。



"コーチ ホリデー 2023" ポップアップ ストアとアイスリンクの詳細は以下のリンクからご覧いただけます。

https://japan.coach.com/feature/holiday2023-campaign.html





ポップアップ ストア概要

名称:“コーチ ホリデー 2023” ポップアップ ストア

開催期間:2023年12月8日(金)~ 2023年12月28日(木)

営業時間:11:00 ~ 21:00

※都合により変更になる場合がございます。

住所:東京都港区赤坂9丁目7ー1 東京ミッドタウン ガレリアB1アトリウム



イベント概要

名称:COACH MIDTOWN ICE RINK

開催期間:2023年11月16日(木)~ 2024年2月25日(日)

※2024年1月1日(月・祝)は休館日のためクローズ致します。

営業時間:11:00 ~ 21:00 (20:00最終入場)

住所:東京都港区赤坂9丁目7ー1 東京ミッドタウン 芝生広場

主催:東京ミッドタウン

協賛:コーチ

滑走料:有料





Coach Japan Instagram 公式アカウントはこちら。 日本の皆様にコーチのクラフトマンシップやブランドの世界観についてより理解を深めていただけるコンテンツを充実させていきます。是非フォローしてください。

@coach_japan; #CoachJapan





EDITORIAL CREDIT: Coach

IMAGE CREDIT: Courtesy of Coach

SOCIAL MEDIA: @Coach; @coach_japan; #コーチミッドタウンアイスリンク; #CoachJapan; #CoachHoliday



【読者の方からのお問い合わせ先】

コーチ・カスタマーサービス・ジャパン

0120-556-936(プリント掲載)

0120-556-750(オンライン掲載)

www.coach.com



コーチについて

コーチは、1941年にニューヨークで創立したグローバルファッションブランドです。クリエイティブ・ディレクターのスチュアート・ヴィヴァースのビジョンと、私たちのホームタウンであるニューヨークの、誰をも受け入れる姿勢(インクルーシブ)、そして勇気ある精神にインスパイアされ、誰もが自分らしくいられるように、永く愛される美しいものづくりを行います。

コーチは、タペストリー・インクの所有するブランドのひとつです。タペストリーは、ニューヨーク証券取引所にティッカーシンボルTPRで上場しています。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/11-13:16)