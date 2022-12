[東京ミッドタウンマネジメント株式会社]

東京ミッドタウン日比谷 (所在地:千代田区有楽町、事業者:三井不動産株式会社)では、年末年始の期間、ホリデーシーズンを盛り上げる贅沢なグルメや手土産、楽しいイベントが登場します。



2023年1月2日(月)から9日(月)には、期間限定で新春にふさわしい「贅沢グルメ」が登場。幅広いラインナップのレストランから、彩り豊かな豪華メニューをご用意します。対象メニューをご注文いただいた方には、1月2日(月)、3日(火)の2日間限定でワンドリンクサービスも実施。また、年末年始のご挨拶や親しい人への手土産には、上質な素材を使った和洋スイーツや、特別感のあるギフトをそろえています。このほか、東京ミッドタウン日比谷の屋内広場アトリウムでは2022年12月26日(月)~2023年1月15日(日)の期間、「STREET PIANO!!! in Hibiya」を開催します。優雅で広々とした三層吹き抜け空間の中で、どなたでもご自由に演奏をお楽しみいただけます。ホリデーシーズンのお買い物やお食事には、上質で華やいだ雰囲気に包まれる日比谷へ、ぜひご来街ください。





期間限定でワンドリンクサービスも!お正月期間限定の「贅沢グルメ」



新しい年の始まりは、豪華なお食事から!お正月気分を盛り上げてくれる、彩り豊かな料理をお届けします。また2023年1月2日(月)、3日(火)の2日間限定で、対象メニューをご注文いただいた方にワンドリンクサービスを実施します。(1グループ4名様まで)

【期間】2023年1月2日(月)~9日(月)



~和~

●新春お祝い膳 ~あんこう汁とお造り盛り~ 3,500円

三分亭/(3F)





割烹の職人の手仕事を感じる、繊細かつ上品なお祝い膳。新年の始まりを贅沢な気分で過ごしてみてはいかが。【各日限定10食】 1/2(月)~1/5(木)ランチタイム限定(14:00ラストオーダー)



<サービスドリンク>

麹ドリンク ※各日先着10名様



~和~

●串揚げ各種 一律200円

串揚げ 新宿立吉 (2F)







四季折々、季節のものを中心に常時40種類程度用意した食材を、シェフお任せでお客様の目の前で揚げてご提供いたします。【ディナータイム限定】



<サービスドリンク>

たる酒 ※各日先着25名様 ※1,000円以上お食事の方に限ります



~和~

●特上天寅丼:2,023円天ぷら

天寅(2F)





定番の上天寅天丼にさらに1本穴子天を加えた特上天寅丼で、美味しく新年の縁起を担いでみませんか。

【各日限定10食】



<サービスドリンク>

黒烏龍茶 ※各日先着5名様



~エスニック~

●プレミアムカレーセット 2,200円

DIYA(2F)





人気メニュー8種類のカレーから選べる楽しいカレーセット。ナン、サフランライス、サラダ付きでボリューム満点!

※16:00までのご提供となります。



<サービスドリンク>

スパークリングワイン、マンゴーラッシーのいずれか ※各日先着20名様



~エスニック~

●8種のキノコのトムヤム土鍋煮込みラーメン ランチ2,000円/ディナー2,300円

PHUKET ORIENTAL (2F)





トムヤムラーメンが土鍋で登場!8種のキノコが入ったラーメンは、より香りが豊かに。冬季限定の人気メニューです。 ※14:30 ~ 16:30 を除く



<サービスドリンク>

日本酒 ※各日先着10名様



~洋~

●新春シェフスペシャルメニュー 11,000円

RESTAURANT TOYO (3F)





RESTAURANT TOYOシェフのこだわりが詰まった、新春だけのスペシャルコースを心ゆくまでご堪能ください。

【ランチタイム限定】



<サービスドリンク>

シャンパーニュ ※各日先着10名様



~洋~

●かぶとリンゴのサラダ 1,705円

Mr.FARMER (B1)







日比谷店だけで味わえる、期間限定のサラダ。リンゴ、クルミ、かぶなど、さまざまな食感をお楽しみいただけます。



<サービスドリンク>

紅茶(HOT/ICE)コーヒー(HOT/ICE)のいずれか

※各日先着20名様



~スイーツ~

●和もんぶらん‐抹茶- 2,420円

林屋新兵衛(2F)





和栗を使い抹茶本来の風味を生かした特製のモンブランクリームに、抹茶生クリームと栗のババロアを合わせた抹茶の和もんぶらんです。【各日限定25食】



<サービスドリンク>

17種類のセットドリンクから選択可 ※各日先着25名様



~スイーツ~

●パフェ・デ・ロワ<王様のパフェ> Le Parfait des Rois 2,750円

Pâtisserie & Café DEL'IMMO (B1)







ガレット・デ・ロワパイとアーモンドの味わいを活かしたパフェ。ショコラやキャラメルに、多彩な素材の風味をプラスした一品です。

【各日限定30食】



<サービスドリンク>

シャンパン ※各日先着10名様





自分へのごほうびや、大切な人への贈り物にオススメの商品8選



新年のご挨拶や、親しい人への贈り物にぴったりの手土産をご用意しました。どなたにも喜ばれる和洋スイーツや、テーブルが華やぐチーズのセットなど、味わい深い逸品ぞろい。がんばった自分へのごほうびにもおすすめです。



●デリーモアソート 3,000円

Pâtisserie & Café DEL'IMMO (B1)





一流ショコラティエが腕を振るい、自信を持ってお届けする焼菓子を12点詰め合わせた特別なセットです。

賞味期限:約2週間

※常温可

※数量に限りがある場合があります



●つくりたてチーズ3種セット:2,376円

GOOD CHEESE GOOD PIZZA(2F)





チーズにこだわるGOOD CHEESE GOOD PIZZAのつくりたて3種セット。モッツァレラ ノディーニ、リコッタ、ブッラータそれぞれの美味しさを楽しめます。

賞味期限:モッツァレラ ノディーニ:約5日/リコッタ:約5日/ブッラータ:約3日(すべて未開封) ※要冷蔵

※保冷バッグ代165円

※なくなり次第終了



●百年餅【6個】 2,073円

林屋新兵衛(2F)







約200年前に人気を博した抹茶餅を今日に蘇らせた、伊勢神宮奉納商品。優しい食感の石臼挽き宇治抹茶の旨みがつまったお餅です。

賞味期限:約5日

※常温可



●百菓行李2,646円

鈴懸(B1)





九州・博多の老舗が贈る、鹿児島県産のつくね芋を使用したしっとり生地の饅頭「心葉」5個と、餅粉入りの生地で小豆餡を挟んだどらやき「草月」6個のセットです。

賞味期限:約7日

※常温可



●DEAN & DELUCAシングルブリューコーヒーハウスブレンド5pc 864円

DEAN & DELUCA CAFE(1F)





冷めても酸味がなく、まろやかで優しい味わいが続く、人気のハウスブレンド。1杯立てが5ピース入ったギフトです。

賞味期限:約90日以上

※常温可



●あぜがみサンファームりんごジャム 1,000円 丸二果実店ドライフルーツ 648円

HIBIYA CENTRAL MARKET(3F)





ジャムは果実の形をできるだけ残して作るプレザーブスタイル。ドライフルーツは添加物、砂糖を使っていないため、果物本来の味が楽しめます。

賞味期限:約90日以上

※常温可

※お選びいただいた商品によって価格は異なります

※別途箱代



●KIKI's ティータイムセット 4,467円

TEA ROOM KIKI 紅茶&スコーン専門店 (B1)





バリエーション豊かな焼菓子が楽しめるKIKI's クッキーコレクションに、オリジナルブレンド、アールグレイ、ビンテージゴールデンの3種類の紅茶6包を合わせたセットです。

賞味期限:クッキー:約30日(未開封)

※常温可



●焼菓子ギフトMサイズ 3,780円

boulangerie Bonheur(B1)





サブレやクッキー、フロランタン、ブールドネージュなど8種類から選べる焼菓子6本とボヌールオリジナルコーヒー1箱のセットです。

賞味期限:約1ヶ月~2ヶ月(商品によって異なります)

※常温可





Pick Up お正月 アイテム!



新しい年におめでたい彩りを添えるお菓子は、親しい人と一緒にホリデーシーズンをお祝いするのにぴったり。香り高いソープのセットは、気分を一新してくれるアイテムです。



●ガレット・デ・ロワ:1,598円(1ホール、フェーブ付き)

JEAN FRANÇOIS (B1)





ガレット・デ・ロワはフランス語で「王様の菓子」という意味。サクサクのパイにアーモンドクリームをたっぷり詰めた、フランスのお正月を代表するお菓子です。中にはフェーブと呼ばれる小さな人形が仕込まれており、当たった人は一年間幸運が続くと言われています。

販売期間:2023年1月2日(月)~1月15日(日)

※フェーブは誤飲防止のため中には入れず別添えでお渡しいたします。



●(左)アッカカッパ ソープ ギフトセット 1279:5,280円

●(右)アッカカッパ ソープ ギフトセット 1303:5,940円

ACCA KAPPA (1F)





(左)植物由来の原材料を使用し伝統的な技術で作られたソープ。洗練された香りが魅力のホワイトモス ソープ、ヴァージニアローズ ソープ、カリカントゥス ソープ(各 150g)のセット。



(右)柔らかくクリーミーな泡立ちで、肌に弾力を与えるローザモスクエータ&ゼラニウム ソープ、タイム&レッド ルビンバジル ソープ、ジュニパー&ホワイトファー ソープ(各150g)のセット。



Event Information



STREET PIANO!!! in Hibiya

今年10月に初実施し好評だったストリートピアノが、年末年始にふたたび登場!

広々とした吹き抜け空間のアトリウムで、どなたでも自由に演奏が楽しめます。

※多くの方にお楽しみいただくため、演奏は1回5分程度で譲り合ってご利用ください。

#ストピヒビヤ #ミッドタウン日比谷ストリートピアノ でシェア♪





【期間】 12月26日(月)~2023年1月15日(日) ※1月1日(土祝)は全館休業日

【時間】 10:00~19:30 ※12月31日(土)は17時終了の予定です

【場所】 東京ミッドタウン日比谷 アトリウム(1F)



※事情により、開始・終了時間が異なる場合がございます。





2023年初売り 「TOKYO MIDTOWN SALE(東京ミッドタウンセール)」



ファッションアイテムやライフスタイルグッズを最大60%OFFの特別価格で販売する「TOKYO MIDTOWN SALE(東京ミッドタウンセール)」を2023年1月2日(月)より、開催いたします。



【会期】2023年1月2日(月)から

【参加店舗】衣料品、雑貨など12店舗



※セール対象外の商品やサービスがございます。あらかじめご了承ください

※セール内容は予告なく変更する場合がございます

※各店で実施している他の特典・サービスとの併用はできません

※セール終了日は各店で異なります



年末年始 営業時間変更のお知らせ

12月30日(金)~1月3日(火)は営業時間が以下のとおり変更となります。



●ショップ/レストラン

12月30日(金)・・・11:00~19:00/11:00~21:00

12月31日(土)・・・11:00~17:00

1月1日(元日)・・・休館

1月2日(月・休)・・・11:00~19:00/11:00~20:00

1月3日(火)・・・11:00~19:00/11:00~20:00

※一部店舗は営業時間が異なります。詳細はホームページをご確認ください



●TOHOシネマズ 日比谷・・・通常営業

※4F TOHOシネマズ日比谷へは、8:30からB1または1Fエントランスよりエスカレーターまたはエレベーターでお上がりいただけます。



