2023年3月10日(金)より全国のCanal 4℃にて販売



株式会社エフ・ディ・シィ・プロダクツ(所在:東京都品川区 代表取締役社長:瀧口昭弘)が展開するジュエリーブランド「Canal 4℃」は、うららかな春に咲く花々をモチーフに、花言葉に願いを託したお守りジュエリー「2023 Spring Collection」を2023年3月10日(金)より全国の「Canal 4℃」および公式オンラインショップにて販売します。







Spring Collection 2023のテーマは”Flower cocktail”。春を彩るスイートピー、マーガレット、ネモフィラの花々をイメージしたコレクションで、それぞれの持つポジティブな花言葉を宿したお守りジュエリーです。



ピンクアメシストとピンクゴールドの地金でひらひらと花びらを揺らすスイートピーを表現したネックレスから、マーガレットの花束をイメージした可憐なピアス、3月の誕生石でもあるアクアマリンでブルーに染まるネモフィラを映したブレスレットまで、うららかな春を感じさせるジュエリーをラインナップ豊富にご用意しました。

モチーフとなる花々の花言葉に願いを託したジュエリーは、はじまりの季節である春に、一歩踏み出すあなたのお守りとしてパワーをくれるはず。

ポジティブなエネルギーが芽吹くジュエリーを軽やかにまとって、新しい季節を力強く歩んで。





■ひらりと風になびくスイートピーの花びらをまとって





From left

SV(PGc) Necklace / Pink Amethyst / CZ ¥15,400

SV(PGc) Necklace / Pink Amethyst / White Topaz ¥24,200

SV(PGc) Cuff Ring / Pink Amethyst / CZ ¥11,000

SV(PGc) Bracelet / Pink Amethyst / CZ ¥16,500



「門出」や「優しい思い出」という花言葉を持つスイートピー。甘い香りで春の訪れを感じさせる可愛らしい花を、ピンクアメシストのやわらかなカラーと地金のたおやかな曲線で表現しました。

存在感のある主役級のラリエットネックレスは、春の装いに軽やかに華を添えてくれます。同じくスイートピーの花びらを象ったイヤーカフやブレスレットと合わせて、コーディネートを春色に彩って。





■マーガレットの花冠をイメージしたジュエリーでピュアな表情を





From left

SV(YGc) Necklace / CZ ¥18,700

SV(YGc) Necklace / CZ ¥14,300

SV(YGc) Ear Cuff / CZ ¥9,900

SV(YGc) Bracelet / CZ ¥11,000



「真実の愛」や「信頼」という花言葉を持つマーガレット。純真に咲き誇る真っ白な花びらを、繊細に揺れてきらめくストーンで表現しました。イエローゴールドの地金で明るい印象に仕上げたネックレスは、春らしくピュアな輝ききらめくストーンで表現しました。イエローゴールドの地金で明るい印象に仕上げたネックレスは、春らしくピュアな輝きを放ち、胸元をまばゆく照らします。さらにイヤーカフやブレスレットは、花冠や花束をモチーフに、華やかながらも程よいサイズ感で付けやすさにもこだわったデザイン。マーガレットのピュアな表情を軽やかにまとって。





■アクアブルーのネモフィラに蝶々が戯れて





From left

SV(Rhc) Necklace / Aquamarine / White Topaz ¥14,300

K10WG Necklace / Aquamarine / White Topaz ¥25,300

SV(Rhc) Pierced Earrings / Aquamarine / White Topaz / Synthetic Spinel¥16,500

SV(Rhc) Cuff Ring / Synthetic Spinel / CZ ¥11,000



「成功」「可憐」という花言葉を持つネモフィラ。淡いブルーの花びらに蝶々が戯れる様子を、透明感溢れるアクアマリンをあしらい表現しました。ピアスはそれぞれネモフィラと蝶々を象ったアシンメトリーで、繊細に透き通るストーンが顔周りを優しく輝かせます。3月の誕生石でもあるアクアマリンをあしらっているので、誕生日を迎える大切な人へのギフトとしてもおすすめです。





■毎日身に着けたい春の限定ジュエリーもお見逃しなく





From left

SV(PGc) Necklace set / Pink Amethyst / CZ ¥18,700

SV(Rhc) Necklace set / Aquamarine / CZ ¥18,700



人気モチーフに”Flower cocktail”のエッセンスをプラスしたスプリング限定ジュエリー。抜け感のある軽やかな石座で花々を描いた二連ネックレスが、コーディネートを春爛漫に彩ります。





■限定ケースをプレゼント









“2023 Spring Collection”をご購入いただいたお客様には、春らしいお花が立体的に咲き誇る、華やかなジュエリーケースをプレゼントいたします。



※数量限定の為、なくなり次第終了とさせていただきます。

※詳しくはショップまでお問い合わせください。





【Canal 4℃公式サイト】 https://www.fdcp.co.jp/canal4c/special/spring/?bid=canal4c



