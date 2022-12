[株式会社 ジャパネットホールディングス]

~年末年始は特別番組を一挙放送!アタック25Next芸能人大会やバーチャル知事SPなど~



株式会社ジャパネットブロードキャスティング(本社:東京都中央区)は3月に開局した無料のBS放送局『BSJapanext』(読み:ビーエスジャパネクスト)にて、2022年12月31日(土)より3日間、「パネルクイズ アタック25 Next」の年末年始スペシャル企画を放送し、2023年1月2日(月)には、アタック25史上初となる、パネル100枚の「パネルクイズ アタック100」を放送することが決定しましたのでお知らせいたします。BSJapanextでは、その他にも豪華な年末年始の特別番組の放送が決定しましたので本リリースでご紹介します。







『パネルクイズ アタック100』放送決定!







朝日放送テレビにて46年人気を博し、2021年秋に惜しまれつつ終了した「パネルクイズ アタック25」。多くの方に愛されたこの番組を再び放送したいという想いから、ジャパネットブロードキャスティングと朝日放送テレビがタッグを組み、BSJapanextにて2022年に「パネルクイズ アタック25 Next」の放送がスタートしました。

大人気番組を年末年始に3日間連日放送!1日目の12月31日(土)には賞金100万円を懸けた年間チャンピオン大会の最終決戦を行い、2日目2023年元日にはBSJapanextで活躍する様々なタレントが「アタック25 Next」に挑む芸能人大会、3日目1月2日(月)は番組史上初となるパネル100枚の「アタック100」とスペシャル企画でお送りします。番組は公式アプリ「つながるジャパネット」でも同時配信しますので、ぜひご覧ください。



『パネルクイズ アタック100』概要







「パネルクイズ アタック100」は史上初となる4人1組のチーム戦。東京大学、京都大学、早稲田大学、お茶の水女子大学の4つの大学のクイズ研究会が戦います。出場者は通常のパネル25枚よりも多い36枚のパネルに挑戦!しかし、トップになったかと思いきや64枚に増えるパネル。出場者は次々にパネルが増えていくことを知りません。増えたパネルの中からジャンルを選んで解答するこの第2ステージに留まらず、最終ステージではさらにパネルが100枚に! 「アタックチャンス」の進化版「アタックチェンジ」とは…?出場者にはパネル1枚につき1万円分のジャパネットクーポンを贈呈。トップ賞&最終問題正解で、4名全員を日本一周クルーズにご招待。史上初の展開に巻き込まれるクイズ研究会の学生たち。ぜひご注目ください!

<出場大学>

赤:早稲田大学 緑:お茶の水女子大学 白:東京大学 青:京都大学



パネルクイズ アタック25 Next 年末年始放送スケジュール



パネルクイズ アタック25 Next 年間チャンピオン大会

放送日時:

<Final Round>

2022年12月25日(日)午後1時25分~午後2時25分

<最終決戦>

2022年12月31日(土)午後1時25分~午後2時25分



パネルクイズ アタック25 Next お正月芸能人大会

放送日時:

2023年1月1日(日)午後1時25分~午後2時55分



出演者:

<赤>宮川一朗太・村上佳菜子



<緑>JOY・キャシー中島





<白>福澤 朗・磯貝初奈





<青>バービー・本田望結





パネルクイズ アタック100

放送日時:

2023年1月2日(月)午後1時25分~午後3時55分



BSJapanext(263ch)の年末年始は、特別番組を一挙放送!



パネルクイズ アタック25Next以外にも、BSJapanextの年末年始は特別番組が盛りだくさん





西川貴教のバーチャル知事~超豪華!滋賀県人大集結SP~

放送日時:

2023年1月2日(月)よる9時00分~11時00分

番組内容:

バーチャルの世界で知事になった西川貴教が、各所で抱えている問題の解決策を提案し、地域創生を目指す、日本を元気にしていく番組。お正月は滋賀県人が大集結!あの松田宣浩選手をはじめ、人気の滋賀県出身の著名人がスタジオに集まり、それぞれが滋賀県の魅力を語り合う2時間をお届けします。



国分太一のTHE CRAFTSMEN 2時間スペシャル

放送日時:

2023年1月2日(月)よる7時00分~よる9時00分

番組内容:

「大人の趣味」をテーマに“手作り”を心掛け、車いじりや秘密基地作りなど…、国分太一が“やりたいこと”で楽しむ番組。「同い年の車を自腹購入してカスタムしたい!」という言葉から、台本も用意せず始まったこの番組もついに1年が経ち、正月特番の放送が決定!テーマは「地方でやりたい事を叶える」。これまでの1年間で行きたくても行けなかった・できなかった事を一泊二日の旅で叶えていきます。



蛍原徹の真剣ゴルフ部ホトオープン!飛ばしの女王達が降臨!超豪華対決SP!!

放送日時:

<前編>2023年1月1日(日)よる9時00分~よる11時00分

<後編>2023年1月8日(日)よる9時00分~よる11時00分

番組内容:

「ほんまに大好きで大好きで、毎日少しでもゴルフに触れていたい!いくつになっても上手くなりたい!勝負に勝ちたい!」ゴルフに対しては大の負けず嫌いで、曲がったことが大嫌い!ゴルフ偏愛芸人・蛍原徹が、芸能人チームを作り、プロゴルファーとの真剣勝負にこだわるゴルフ対決番組。2023年最初の相手は、「女子プロ界の最強の飛ばし屋コンビ」が登場!蛍原部長も負けじとエース部員達を再招集!飛ばし屋・斉藤和巳、バーディ連発の杉山愛などあの部員達が帰ってくる!激戦必至のガチンコゴルフの行方は?



福澤朗の本であそぶ。~2022年話題の本 2時間スペシャル~

放送日時:

2023年1月4日(水)よる9時00分~よる11時00分

番組内容:

著書も出版し、脚本の執筆経験もある福澤朗が、読書の楽しさを掘り下げていく番組。スタジオには【読書好き有名人】をゲストとしてお迎えし、オススメ本を紹介してもらいます!紹介する本のジャンルは、【小説】【実用書】【漫画】など様々。今回は、映画でも超話題のスラムダンクを深堀り!あのプレイヤーたちの行動はビジネスに役立つ驚きの本が!さらに2022年書店員たちのベスト1位の本も紹介。そして福澤の2022年ベスト1位の本は意外にもあの漫画!?



さだまさしが生まれた場所で~さようならNBCビデオホール~

放送日時:

2023年1月1日(日)午後3時30分~夕方4時30分

番組内容:

さだまさしが初めてコンサートを行ったNBCビデオホール。さだを崇拝するアーティストやファンからは “聖地”とも呼ばれる場所が、昨春50年の歴史に幕を下ろした。ビデオホール最後のコンサートの入場料は50年前と同じ、なんと100円!後々伝説と呼ばれる事、間違いなしのコンサートを堪能。コンサートの様子とNBCビデオホールへの想いを描きます。(制作:長崎放送)





新春!極上グルメに旨い酒 伊勢開運めぐり旅

放送日時:

2023年1月3日(火)よる7時58分~よる10時00分

番組内容:

コロッケ、岡田圭右(ますだおかだ)、宮川一朗太の3人が、新春の伊勢路を豪華に自由気ままに旅します。極上松阪牛に、伊勢海老づくしの豪華ディナー!さらに200年以上変わらない絶品の餅菓子に、絶景の島々をめぐる爽快クルーズも!お正月にぴったりな、華やかでめでたい旅番組をお届けします!



BSJapanextつながるスポーツライブ!ウインターカップ2022準決勝

放送日時:

<女子準決勝>

2022年12月27日(火)午前9時55分~午後2時00分

<男子準決勝>

2022年12月28日(水)午後3時10分~よる7時00分

番組内容:

高校バスケットボール界最高峰の大会「SoftBank ウインターカップ2022 令和4年度 第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会」。高校三大タイトル最後の王座をかけ未来のバスケスター候補たちが熱戦を繰り広げます!





熱戦をもう一度!2022アース・モンダミンカップ~大会最終日~決勝ラウンド

放送日時:

2023年1月1日(日)あさ7時30分~ひる12時56分

番組内容:

賞金総額国内最高の注目大会!強風吹き荒れる最終日・・・

木村彩子プロが涙のツアー初優勝!





熱戦をもう一度!2022楽天スーパーレディース~大会最終日~決勝ラウンド

放送日時:

2023年1月2日(月)あさ8時00分~ひる12時00分

番組内容:

灼熱の4日間で「女子ツアー史上初」の快挙・・・!

勝みなみプロが4日間ノーボキーの完全優勝を達成!







BSJapanext視聴方法



BS視聴環境がある方はどなたでも視聴いただけます

(一部、ご契約のケーブルテレビ、光回線テレビサービスなどの事業者様により異なります)

https://www.bsjapanext.co.jp/howto/

1.テレビリモコンの「BS」ボタンを押す

2.テレビリモコン「番組表」ボタンを押し、データ放送の番組表を表示する

3.「番組表」の中から右左ボタンで 「BSJapanextチャンネルロゴ」(263ch)を見つけて選択

※BS視聴環境がない方は別途準備が必要となります



上記で視聴できない場合は下記いずれかをお試しください











公式アプリ「つながるジャパネット」





番組に対する評価や各番組のテーマに対する投稿を募集したり、放送中にリアルタイムでほかの視聴者の方とコメント投稿を楽しむことができます(一部番組を除く)。詳細はアプリをご覧ください。

▼「つながるジャパネット」アプリ

こちらからダウンロードいただけます。番組への評価をお待ちしております。



https://japanetapp.page.link/open(スマートフォン専用)





放送局概要





放送局:

BSJapanext(読み:ビーエスジャパネクスト)※SとJの間はスペースなし

チャンネル番号:

BS 263ch

放送エリア:

全国(BS放送)

放送形態:

無料

ホームページ:

https://www.bsjapanext.co.jp/

公式Twitter:@BSJapanext_263

https://twitter.com/BSJapanext_263



