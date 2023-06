[SmartHR]

株式会社SmartHR(本社:東京都港区、代表取締役CEO:芹澤 雅人)が運営する、クラウド人事労務ソフト「SmartHR(スマートエイチアール)」のアプリストア「SmartHR Plus β版(スマートエイチアールプラスベータバン)」にて、メディフォン株式会社(本社:東京都港区、代表取締役CEO:澤田 真弓)が提供するクラウド健康管理システムの「mediment(メディメント)」が2023年6月29日に公開されました。







■ 連携の概要

「mediment」は従業員のあらゆる健康データを一元管理し、従業員の健康管理業務の効率化を支援するクラウドシステムです。この度の連携で、「SmartHR」に登録されている従業員情報を「mediment」に簡単に取り込むことが可能となります。これにより、従業員情報と健康データの二重管理が不要となり、新規従業員情報作成時の転記作業や手入力によるミスの防止が期待できます。また「mediment」上では、「SmartHR」に蓄積されている最新で正確な従業員情報を土台として、健康状態のデータ分析や労働基準監督署への報告書作成も簡単に行えます。



「SmartHR Plus β版」の「mediment」詳細ページ:https://www.smarthr.plus/apps/mediment?utm_source=press&utm_medium=mediment









<「SmartHR」から「mediment」に取り込み可能な情報>





姓

名

姓(カタカナ)

名(カタカナ)

従業員番号

生年月日

戸籍上の性別

メールアドレス

部署

事業所:管理名

健康保険の被保険者整理番号

事業所:健康保険 事業所整理記号





■ サービス概要

クラウド健康管理システムの「mediment」について

健康経営や従業員の健康診断・ストレスチェック業務を担う人事労務担当者向けサービスです。mediment(メディメント)を利用することで、健康診断・ストレスチェックの実施や結果データ管理、産業医面談の調整、労働基準監督署への報告書作成など、これまで人事労務担当者にとって面倒で工数がかかると考えられていた業務の大幅な効率化を実現します。また、健診やストレスチェックの結果の視える化で健康経営の推進支援も行います。従業員画面の多言語化・オンライン産業医面談/診療における医療通訳サービス提供など、増加する外国人従業員にも対応し、ダイバーシティ経営にも貢献します。



「mediment」サービスサイト:https://mediment.jp/





クラウド人事労務ソフト「SmartHR」について

「SmartHR」は、労務管理クラウド5年連続シェアNo.1(※)のクラウド人事労務ソフトです。

雇用契約や入社手続き、年末調整などの多様な労務手続きをペーパーレス化し、データとして蓄積。さらに、「SmartHR」に溜まった従業員データを活用した「人事評価」「従業員サーベイ」「配置シミュレーション」などのタレントマネジメント機能により、組織の活性化や組織変革を推進し生産性向上を支援します。

また、他社システムとの柔軟な連携により個社でのカスタマイズ可能性を高め、勤怠情報や給与情報など様々なデータの一元管理も可能。アプリストアサービス「SmartHR Plus β版」によって、様々な機能を持つアプリケーションとの連携も実現しています。

「SmartHR」は、企業の生産性向上を後押しし、すべての人が働きやすい環境づくりに貢献します。

※デロイト トーマツ ミック経済研究所「HRTechクラウド市場の実態と展望 2022年度版」労務管理クラウド市場・出荷金額(2022年度見込) https://mic-r.co.jp/mr/02640/





「SmartHR」サービスサイト:https://smarthr.jp





■ 会社概要





社名:メディフォン株式会社

代表取締役CEO:澤田 真弓

事業内容:医療通訳事業、健康管理SaaS事業、その他関連事業

設立:2018年6月

資本金:452百万円(資本準備金含む)

本社:東京都港区東新橋1-2-5 東新橋一丁目ビル3F

企業URL:https://corp.mediphone.jp/









社名:株式会社SmartHR

代表取締役CEO:芹澤 雅人

事業内容:クラウド人事労務ソフト「SmartHR」の企画・開発・運営・販売

設立:2013年1月23日

資本金:9,990万円

本社:東京都港区六本木3-2-1 住友不動産六本木グランドタワー

企業URL:https://smarthr.co.jp/





