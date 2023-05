[NetEase Interactive Entertainment Pte. Ltd]



NetEase Gamesは、2023年5月20日(土)に開催されたオンライン発表会「NetEase Connect 2023」において、NetEase Gamesと株式会社アカツキゲームス(以下アカツキゲームス)の共同プロジェクトとして、スマートフォン向けゲーム『魔女のふろーらいふ』を正式発表したことをお知らせいたします。



『魔女のふろーらいふ』は、「魔女×温泉×スローライフ」をテーマに作品を制作し、「温泉がある生活(ふろーらいふ)って、いいよね」という気分を世の中にゆったり広めていくアカツキゲームスのIP創出プロジェクトです。日本では、2023年3月にプロジェクト第1弾となるノベルが発売されています。





ゲーム版『魔女のふろーらいふ』は、NetEase Gamesが同名IPプロジェクトをもとに、開発・配信するスマートフォン向けのタイトルです。



本ゲームの主人公は、プレイヤーであるあなた自身。とある事情で猫の姿になってしまったあなたは、人間の姿に戻るために必要な「温泉の力」を集めるべく、日本の温泉街で生活する異世界最強の魔女「サピテトルー」と、温泉好きの女子高生「一條ゆのか」らと共に、日本全国の温泉地を巡る旅に出かけます。



日本の温泉地の原風景を再現した空間でキャラクターたちと交流するイベントが用意されるなど、温泉という題材ならではの癒やしのひと時を体験いただけます。



2023年5月20日(土)に開催されたオンライン発表会「NetEase Connect 2023」ではゲームPVや開発中のゲーム映像の一部を初披露。さらに、『魔女のふろーらいふ』プロジェクト総合プロデューサーであるアカツキゲームス岩野弘明と、ゲーム版『魔女のふろーらいふ』のプロデューサーであるNetEase Games李雷鳴も発表会に出演しました。





「やっぱり温泉はいいな」――。「NetEase Connect2023」で初公開されたゲームPVでは、メインキャラクターのサピテトルーと一條ゆのかが温泉を楽しんでいるシーンが描かれています。温泉の湯気、かわいい女の子たちがお互いにお湯をかける姿などから、本作で体験できる癒やしの雰囲気を、視聴者の皆さまに感じ取っていただければと思います。



また、岩野弘明プロデューサーと李雷鳴プロデューサーへのインタビューでは、ゲームのストーリーに関する初公開の情報や、ゲーム化におけるこだわりのポイントも語られました。



ゲーム版『魔女のふろーらいふ』のストーリーに関するパートでは、岩野弘明プローデューサーから多数の「異世界キャラクター」が登場することが明かされました。日本の温泉街で生活するキャラクターだけでなく、異世界最強の魔女と謳われたサピテトルーを追って「異世界の住人たち」が日本にやってきます。岩野弘明プロデューサーが「ファンタジックな装い」と表した異世界キャラクターたちの続報にもご期待ください。



そして、李雷鳴プロデューサーからは、『魔女のふろーらいふ』が他のゲームと一線を画す3つのポイントが紹介されました。



1.日本の風景を再現

本ゲームでは、熱海の砂浜や修善寺の竹林など、日本各地の温泉地が登場。プレイヤーの皆さまは、温泉地を観光しているような気持ちでゲームをプレイすることができます。ちなみに、本作の舞台は日本の静岡県、伊豆半島に位置する修善寺。現地の風景を再現するために、制作チームは何度も修善寺を取材しています。



2.水に関する描写

渓流の水面に次々と広がる波紋や、周囲に漂う温泉の湯気、そして入浴時の肌に滴る水滴……。これら水に関する描写にも徹底的にこだわって制作しています。とくに肌に滴る水滴には、ぜひ注目していただきたいです。



3.季節の変化

ゲーム内では、季節を感じる演出が盛り込まれています。春には桜、夏には花火大会、秋には紅葉が楽しめます。さまざまな景色を見られるだけでなく、虫の鳴き声からも季節の移り変わりを体験していただけます。



ゲーム内では、物語の舞台となる静岡県の修善寺だけでなく、日本各地の有名な温泉地が登場する予定です。各温泉地を再現した風景にもご期待ください。



『魔女のふろーらいふ』公式SNS情報

ゲーム版『魔女のふろーらいふ』の最新情報は、ゲーム公式Twitterまたはゲーム公式サイトにて随時お知らせをしております。ぜひゲーム公式Twitterアカウントのフォローをお願いします。



さらに、2023年秋にはクローズドβテストを開催する予定です。ゲーム公式サイトより事前応募が可能ですので、ぜひご応募ください。



ゲーム公式Twitter:https://twitter.com/majyofuro_game

ゲーム公式サイト:https://majyofurogame.com/



▼スペック

ゲーム名:魔女のふろーらいふ

開発・配信: NetEase Games

プラットフォーム: iOS、Android

対応言語:日本語、繁体字中国語(※対応言語は随時追加予定です)



▼権利表記

(C) 魔女のふろーらいふプロジェクト (C) Akatsuki Games Inc. (C) 2023 NetEase Inc.





