コミュニケーション変革をクリエイティブで実現する株式会社アマナ(本社:東京都品川区、代表取締役社長 兼 グループCEO 進藤博信、以下「アマナ」)にて、“LIVING WITH PHOTOGRAPHY”をコンセプトに、雑誌、オンラインなど多角的にアートフォトを発信する『IMA』は、この度、オンライン写真コンテスト「IMA next #41」の応募作品を募集します。









アート写真プロジェクト『IMA』が主宰する「IMA next」は、誰もが応募できるグローバルなオンライン写真コンテストです。毎月、国内外の多彩なゲストを審査員に迎え、月ごとにひとつのテーマを掲げ、応募の中から優れた作品を選出。新たな才能の発掘を目的とするプラットフォームとなっています。第41回は、テーマを問わず広く公募する特別企画「OPEN CALL」。審査員は、IMA編集部です。



グランプリ(1名)は、アートフォト情報専門サイト『IMA ONLINE』と雑誌『IMA』に作品を掲載します。また、グランプリ及びショートリストにノミネートされた方々はIMA編集部による個別のポートフォリオレビューを受ける機会が得られます。



「OPEN CALL」は、2021年9月以来、2回目の開催となります。今回も、まだ見ぬ才能と出会えることを編集部一同楽しみにしています。自由な発想と豊かな表現力で、1枚でもシリーズでも、自身の自信作をご応募ください。







応募要項





特別企画:「OPEN CALL」

https://ima-next.jp/entry/open-call-2023/



審 査 員:

IMA編集部



受付期間:

2023年1月30日(月)~2023年3月29日(水)



応募方法:

投稿を希望する各テーマの専用フォームからご応募ください。

※テーマごとに応募フォームが異なりますので、ご注意ください

※1回のエントリーで1~5枚までの写真のアプロードが可能です

※複数の写真をアップロードした場合は同一シリーズ作品として審査されます

※別シリーズとして応募する場合は、別途エントリーをお願いします



応募資格:

16歳以上(国籍、年齢、性別、経験<プロ、アマチュア>問わず)

※個人またはグループでの応募も可



応募費用:

1エントリーにつき、¥2,000(税込み)

※支払方法:クレジットカードのみ(Visa、Mastercard、American Express)



作品規定:

対象作品は静止画に限る

・撮影後にソフトウェアやアプリ等で加工した作品も応募可

・DVD・BluRayなどのメディアでの応募は受け付けていません

・写真表現とみなすことができないと判断したものは審査対象に該当しない場合があります

・1エントリーで10MBのファイルを5枚まで投稿可

・第三者の権利(著作権、商標権、肖像権など)を侵害する作品は応募いただけません。第三者の著作物(美術品、映画、写真、音楽など)その他の権利が含まれる作品は、当該第三者から事前承認を得ていることが必要です



問 合 せ:

TEL/ 03-3740-0303

E-Mail/ imanext@imaonline.jp







賞について





◎グランプリ

・賞金10万円

・副賞 (以下のいずれかの中から作品に適した賞を進呈いたします。)

1.雑誌『IMA』での作品掲載

2.IMA ONLINE、IMA公式SNSにて作品紹介



◎ショートリスト

・IMA ONLINEやIMA公式SNSにて作品紹介







審査員プロフィール





IMA編集部



写真雑誌『IMA』について

IMAプロジェクトは2012年以来、“LIVING WITH PHOTOGRAPHY”をテーマに、さまざまなアプローチで日常の中でアートフォトと親しむ提案をしています。その活動の軸となる写真雑誌『IMA』は、世界中の旬なフォトグラファーの新しい写真表現を毎号紹介(現在は年2回発行)。若手写真家の発掘にも力を入れているほか、IMA galleryでは9名の日本人写真家が所属しています。またIMA ONLINEを通して、日々写真にまつわるさまざまなニュースや記事を配信しています。IMAはあらゆる角度から写真を楽しめるプラットフォームです。





「IMA next」(https://ima-next.jp/)とは





IMA nextは、誰もが応募できるオンラインの写真コンテストです。毎月ひとつのテーマを掲げ、月ごとに変わるゲスト審査員が優れた作品を選出します。優秀作品には賞が贈呈されるほか、IMA ONLINEや雑誌『IMA』での掲載、または展示の機会などのさまざまなチャンスが得られます。一枚の写真が、あなたの手の中から羽ばたくきっかけを創出してくれるプラットフォームとして、愛機で撮影した渾身の自信作から、思いがけずスマホで上手に撮れた写真まで、気軽に応募してください。IMA nextから、新たな才能が発掘されることを期待しています。





株式会社アマナ 会社概要



代表者 : 代表取締役社長 兼 グループCEO 進藤博信

所在地 : 東京都品川区東品川2-2-43

設 立 : 1979年4月

資本金 : 100百万円

証券コード: 東証グロース市場 2402

売上高 : (連結)17,748百万円 ※2021年度12月期実績

従業員数 : (連結)820名 ※2023年1月1日現在

事業内容 : ビジュアルコミュニケーション事業(コミュニケーション領域における戦略・企画立案、ブランドデザイン&アクティベーション、インナーコミュニケーション、コンテンツマーケティング、コンテンツ制作・編集、プロトタイピング、ムービー/グラフィック制作、WEB制作、その他各種プロモーション施策の立案など)

URL : https://amana.jp/



