[株式会社FOR YOU]

広告と芸能のハイブリッドエージェンシーとして、デジタルやソーシャル領域を中心としたコミュニケーションプロデュース事業と、Z世代を中心としたタレントが所属するタレントプロデュース事業をおこなう株式会社FOR YOU(本社:東京都渋谷区、代表取締役:野田爽介、以下「FOR YOU」)は、縦型ショートムービーの制作に特化した専門組織・FYSS(FOR YOU SHORTMOVIE STUDIO)を2023年9月15日に発足し、自社IPの制作やサービスの提供を開始したことをお知らせいたします。FYSSでは、急激な伸長を見せている縦型動画市場において唯一無二のIP創出、サービス提供スタジオを目指してまいります。







■縦型ショートムービースタジオ・FYSSについて

これまで広告事業として、TikTokを中心にYouTubeショート・Instagramリールなど、多くの広告主様に縦型動画のソリューションを提供してまいりました。今後も、この流れは加速していくと考えています。また、コンテンツは多様化し、急速に変化しているため、その流れに対応するための専門組織が必要です。

FOR YOUは、広告事業だけでなくタレント事務所事業を保有していることから、自社タレントのSNSアカウント運用も実施しており、発信目線での縦型動画のノウハウを蓄積しています。

縦型ショートムービーの専門組織を担うFYSS(FOR YOU SHORTMOVIE STUDIO)は、広告事業におけるこれまでのノウハウの活用と、タレント事業があることにより、自社に所属しているタレント・俳優を縦型ショートムービーのコンテンツ制作において臨機応変に対応し、自社のIPや広告主様向けのソリューションを提供できるという強みを持っており、これをさらに強化し、サービス提供をおこなっていきます。



◼︎制作実績

FOR YOUでは、FYSSの発足に先駆けて、TikTokドラマ「#りそかの【僕の理想すぎる彼女】」の自社制作を実施しております。

https://www.tiktok.com/@risokanogeinin

本ドラマのヒロインには、FOR YOU所属俳優の「花守香音」を起用。”芸人の彼女”という設定の1話完結型ドラマです。ローンチから2週間で1話10万回以上再生され、話題となっています。今後も自社制作ドラマの展開を第二弾・第三弾と予定しております。



◼︎パートナー企業様について

キャスティングについて、自社所属タレントに加えて、FOR YOUが培ったネットワークにより、インフルエンサー・芸能事務所との連携を図り、最適な俳優をご提案させていただきます。



また、SNSコンテンツにおいて実績豊富な映像制作会社とのアライアンスも並行して行っており、与件に合わせて最適なチームをアサインしてまいります。



◼︎縦型広告メニューの提供

FYSSでは、広告主様向けに縦型動画をマーケティングに活用する広告メニューを提供します。アカウント設計からコンテンツ企画・制作・撮影・編集まで一気通貫で受けさせていただくことが可能です。







FYSSはスタジオとして、脚本家やカメラマンなどのクリエイター様や制作プロダクション様と提携し、さらなる自社IPの創出や、広告主様へのサービス提供をおこなってまいります。少しでもご興味のある方はぜひお問い合わせいただけますと幸いです。



□会社概要

FOR YOUは、『新しい時代のプロデュースで、未来の出会いと幸せを。』というパーパスのもと、デジタル・SNS領域を中心とした広告企画制作事業とタレント/インフルエンサーマネジメント事業を展開している、広告と芸能のハイブリッドエージェンシーです。

会社名:株式会社FOR YOU

URL:https://foru.co.jp

所在地:〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南3-1-19 恵比寿ライトビル

電話:03-6451-0639

設立:2015年8月

代表取締役:野田爽介

事業内容:

●コミュニケーションプロデュース事業

- コミュニケーション戦略

- ブランドプロデュース

- コンテンツクリエイティブ

- SNSコミュニケーション

- インフルエンサーキャスティング

- PRプランニング

●タレントプロデュース事業

- タレントマネジメント

- タレントマーケティング/R&D

●IPプロデュース事業

- プロダクトプロデュース

- IPプロデュース

- アライアンスマネジメント



□問い合わせ先

担当:筧

お問い合わせフォーム:https://foru.co.jp/contact



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/22-14:46)