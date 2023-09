[株式会社ネクソン]

20周年記念コンサートや期間限定ショップ、コラボなどを開催!







バーチャルワールドの制作及び運用を行う株式会社ネクソン(本社:東京都港区、代表取締役社長:Owen Mahoney/オーウェン・マホニー、東証:3659、以下 ネクソン)がサービス提供中の、PC向けアクションオンラインゲーム『メイプルストーリー』は、本年12月に日本でのサービス開始20周年を迎えます。それに合わせて、ゲーム内外において20周年を記念した様々なイベントやプロジェクトを実施いたします。



また、本日2023年9月8日(金)、各イベントやプロジェクトの内容をご紹介する20周年特設サイトを公開いたしました。



『メイプルストーリー』20周年特設サイト

https://maplestory.nexon.co.jp/campaign/anniversary_20th/



【主な20周年記念イベント・プロジェクト内容】

20周年記念オーケストラコンサートを開催



オフラインイベント「SUPER MAPLE PARTY」開催決定



期間限定グッズショップ「MapleStory THE SHOP」を開設



TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』とのコラボイベント開催決定



20周年ゲーム内イベント「メイプラーアイランド」開催



「#メイプル20周年だから」投稿キャンペーン開催





各イベント・プロジェクトの概要は、下記をご覧ください。



オーケストラコンサート開催







『メイプルストーリー』20周年を記念したオーケストラコンサート「メイプルストーリーコンサート:終わらない冒険」を、12月2日(土)に東京オペラシティ コンサートホールにて開催いたします。

昼/夜の2公演で開催する本コンサートでは、『メイプルストーリー』の世界を彩ってきた数々のBGMの中から、選びぬいた楽曲を、井田勝大氏による指揮と、グランドフィルハーモニック東京による壮大な演奏にてお届けいたします。20周年を祝うメモリアルコンサートに、ぜひご参加ください!



■公演概要

・開催日時 :2023年12月2日(土)

【昼公演】 12:00開場/13:30開演

【夜公演】 16:30開場/18:00開演

※上演時間は約2時間を予定しています。

・会場:東京オペラシティ コンサートホール (東京都新宿区西新宿3-20-2)

https://www.operacity.jp/concert/

・演奏:井田勝大(グランドフィル首席客演指揮者)

グランドフィルハーモニック東京(管弦楽)

森岡聡(コンサートマスター)

・主催:株式会社ネクソン

・制作・運営:合同会社アーツイノベーター・ジャパン

・協力:株式会社イープラス、グランドフィルハーモニック東京

・お問合せ:合同会社アーツイノベーター・ジャパン info@artsinnovator.com





■チケット料金(税込み)

・SS席 :12,000円 (パンフレット付き)

・S席 :10,000円

・A席 :9,000円

・B席 :8,500円

※全ての券種に来場特典が付きます。



■先行抽選販売

本日より、イープラスにてチケットの先行抽選販売を開始いたしました。

・お申込期間:2023年9月8日(金)22:00~9月21日(木)23:59

・当落発表日:2023年9月23日(土)13:00

・受付URL:https://eplus.jp/maplestory-concert/

・お問合せ:https://eplus.jp/qa/



会場では、20周年を記念したフォトスポットを設置するほか、会場限定のオリジナルグッズの販売も行います。また、コンサートのSS席チケットと宿泊券をセットでプレゼントするキャンペーンも開催いたします。

本コンサートの詳細については、本日別途発表いたしましたプレスリリースをご参照ください。



オフラインイベント「SUPER MAPLE PARTY」





『メイプルストーリー』プレイヤーの皆様をお招きして開催する、年に1度のオフラインイベント。本年は、20年間の感謝を込めた「SUPER MAPLE PARTY」として、過去最大規模で12月3日(日)に開催いたします。

おなじみのアップデート速報をはじめとするステージイベントに加えて、会場装飾や交流コーナーなど、『メイプルストーリー』の世界を丸一日楽しめるコンテンツを多数ご用意しております。イベント詳細は後日ご案内いたしますので、どうぞご期待ください!



■開催概要

・日時:2023年12月3日(日) 11:00~20:00(予定)

・会場:ベルサール渋谷ガーデン

(東京都渋谷区南平台町16-17 住友不動産渋谷ガーデンタワー)

https://www.bellesalle.co.jp/shisetsu/shibuya/bs_shibuyagarden/

・料金:無料

・申込:不要(事前登録で特典をプレゼント)



期間限定グッズショップ開設







『メイプルストーリー』20周年を記念して、ゲームのモンスターをモチーフにした様々なオリジナルグッズを販売する、期間限定のオンラインショップ「MapleStory THE SHOP」をオープンいたしました。



<ショップページ> https://maplestory.theshop.jp/



<開設期間> 2023年9月8日(金) ~ 2024年2月末(予定)



「MapleStory THE SHOP」では、本ショップのために新たに制作したオリジナルグッズや、日本未発売のグッズなど、全11種15商品をラインアップいたしました。期間限定・数量限定での販売となりますので、どうぞお買い逃しなく!



【商品一例】



■20周年記念グッズ制作クラウドファンディングも始動!

『メイプルストーリー』20周年を記念したグッズ、「スノードーム」と「ナイトランプ加湿器」の制作を目指す、クラウドファンディングプロジェクトも実施いたします。

ご支援(ご購入)いただいた方には、商品と合わせて『メイプルストーリー』キャラクターのフォトカード(ランダムで2枚)を先着でプレゼントするほか、早期のご購入や複数購入で商品価格が割引となるリターンもご用意しております。

メイプラーの皆様のメイプル愛を集めて、20周年を記念したスペシャルグッズの制作を成功させましょう!



<実施期間> 2023年9月8日(金) ~ 10月11日(水)23:59



<プロジェクトページ> https://camp-fire.jp/profile/MapleStory/projects





TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』とのコラボが決定!







20周年を記念して、TVアニメ『この素晴らしい世界に祝福を!3』とのコラボイベントを、10月4日(水)より開催することが決定!コラボイベント情報の第1弾として、本日コラボキービジュアルを公開いたしました。

オリジナルのコラボストーリーや限定アバターなど、盛りだくさんの内容で開催する本コラボイベントの詳細は、『メイプルストーリー』公式サイトや公式X(Twitter)などで順次お知らせしてまいります。どうぞお楽しみに!



■『この素晴らしい世界に祝福を!』について

シリーズ累計1000万部突破した、角川スニーカー文庫の『この素晴らしい世界に祝福を!』(著:暁なつめ、イラスト:三嶋くろね)を原作としたアニメ作品。 TVアニメは1期、2期、スピンオフの『この素晴らしい世界に爆焔を!』が放送されたほか、アニメ映画にもなった『このすば』は、まさに異世界コメディの決定版! 2024年にはTVアニメ第3期である『この素晴らしい世界に祝福を!3』が放送予定です。



公式サイト: http://konosuba.com/



【著作権表記】 (C)2024 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば3製作委員会





20周年イベント「メイプラーアイランド」





9月20日(水)より、ゲーム内にて20周年イベント「メイプラーアイランド」を開催いたします。

これまでに開催した周年イベントや大型アップデートなどをモチーフにした、夢の中の世界「メイプラーアイランド」を舞台に、夢の欠片を集めて豪華報酬を手に入れましょう。

ずっとプレイしていただいている方も、久しぶりにプレイされる方も、『メイプルストーリー』の歴史や“あの頃”を感じながらお楽しみいただけるイベントです。

イベントの詳細は、公式サイトや公式X(Twitter)などでご案内いたしますので、ぜひご期待ください!



<開催期間> 2023年9月20日(水)メンテナンス後 ~ 10月31日(火)23:59





「#メイプル20周年だから」投稿キャンペーン





『メイプルストーリー』20周年に合わせて開催される様々な企画の中で、プレイヤーの皆様が「楽しみにしていること」を、X(Twitter)への投稿でお寄せください。

ご投稿いただいた方の中から抽選で20名様に「ロゴステッカー」と「ワイヤレスキーボード」をプレゼントいたします。さらに、投稿されたポスト(ツイート)への合計いいね数に応じて、ゲーム内で経験値2倍イベントも実施いたします。

20周年特設サイトや公式生放送(https://www.youtube.com/watch?v=_sBDcPuXwyc)で、記念イベントやプロジェクトをチェックして、皆様のご期待の声をぜひご投稿ください!



<開催期間> 2023年9月8日(金) ~ 9月19日(火)23:59



<応募方法>

1. 『メイプルストーリー』公式X(https://twitter.com/MapleStory_JP)をフォローします。

2. ハッシュタグ「#メイプル20周年だから」をつけて、20周年に予定している様々な企画の中で

「楽しみにしていること」を、Xに投稿します。



<賞品> ロゴステッカー&ワイヤレスキーボード …20名様





■追加プレゼント

ハッシュタグ「#メイプル20周年だから」がついた投稿への“いいね”が合計500個を達成した場合、

9月23日(土)、9月24日(日)の各日20:00~22:00に、ゲーム内で経験値2倍イベントを実施いたします。



本キャンペーンの詳細、および応募規約は下記のお知らせをご覧ください。

https://maplestory.nexon.co.jp/notice/view/?alias=61bcbf55ada64601b468366f5535da23



『メイプルストーリー』 https://maplestory.nexon.co.jp







『メイプルストーリー』は、今年12月に日本でのサービス開始から20周年を迎える、MMORPG(多人数同時接続型オンラインロールプレイングゲーム)です。NEXON Korea Corporation(所在地:韓国)が開発した本作は、さまざまな島や村でキノコやブタといったかわいらしいモンスターたちと格闘しながら、冒険を進めていく、横スクロールタイプのオンラインアクションゲームで、アバター方式を採用したオンラインゲームとして、世界で初めて成功を収めました。

また、アジア・北米・南米・ヨーロッパなどの95ヶ国でサービスを展開しており、各国に合わせたローカライズが好評で、およそ1億IDを記録しています。韓国では会員数1,800万人を誇る国民的なタイトルとして認知されています。



【コピーライト表記】

Copyright(C) 2003 NEXON Korea Corporation. All Rights Reserved.



株式会社ネクソン https://company.nexon.co.jp/





1994年に創業したネクソン(本社所在地:東京都港区)は、オンラインゲームの制作・開発、配信を手掛ける会社です。2011年12月に東京証券取引所第一部へ上場し、2015年にJPX日経インデックス400、2017年には日経株価指数300の構成銘柄に採用されました。また、2020年には日経平均株価を構成する225銘柄にも採用されました。現在では、代表的なシリーズ作である『メイプルストーリー』、『カートライダー』、『アラド戦記』をはじめとする50を超えるゲームを、190を超える国と地域でPC、コンソール及びモバイル向けに提供しています。2021年、ネクソンはスウェーデン・ストックホルムを拠点とし、グローバル配信に向けて複数のプロジェクトを開発中のEmbark Studios ABを完全子会社化しました。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/09-10:16)